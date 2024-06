Editorial Paulo Vilouta: "Una Argentina en punto muerto"

Una semana intensa, como todas en la Argentina, por supuesto, con un hecho dramático, que es el caso lo han al cual me voy a referir brevemente porque llevamos quince días y no tenemos absolutamente nada resuelto.

Hoy es un día importante para el Gobierno argentino, pero más allá que para el Gobierno, tiene que ser un día importante para ver si Argentina a través de este instrumento que la ley base, donde hay cosas que son interesantes y otras no puede salir del punto muerto en el cual está instalado de hace mucho tiempo. Es un logro para el Gobierno por su debilidad parlamentaria, porque es un espacio muy nuevo que, como consecuencia de los fracasos anteriores, anteriores, anteriores y anteriores, formó un presidente impensada mente en en dos años y que tiene un número muy bajo, tanto de diputados como de de senadores.

Pero puede el Gobierno dentro de esa debilidad parlamentaria y el momento donde todo esto parecía prácticamente imposible porque tuvo que esperar un semestre doscientos días aproximadamente, seis jornada de sesiones parlamentarias y casi noventa horas de debates en las dos cámaras del Congreso hasta tener su primera ley desde que asumió el diez de diciembre. Y realmente, más allá del achique sustancial que tuvo y hacerlo hacía notar quien preside Unión por por la patria.

Esa ley infernal, demasiado sobrecargada de artículo más de seiscientos, tema para que era imposible para una Argentina que está en punto muerto y que se arrancaba en Primera, iba muy lento y que todo lo debate, que todo lo discute y que a todo le pone una cuota emocional y que a todo le pone una cuota del revisionismo histórico y que lo hicimos en mil nueve treinta y que los repetir y nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo porque nos cuesta parlamentar.

Y a esto hay que sumar que estamos en la época del léxico mileurista. Los libertarios inventaron un estilo como fue en algún momento el léxico kirchnerista de creer que porque acompaña los números de las encuestas o o de la imagen del presidente de la nación, hay un margen importante como para llevarse todo por delante. Y esto comenzó muy mal porque hubo descalificaciones muy severas.

Estamos en desacuerdo gran parte de los argentinos con el funcionamiento del sistema político, no de la democracia, por supuesto, pero sí de los vicios de la política, de la lentitud de la política, de los descansos, de la política. Para mí realmente su logro notable.

Que hayamos tenido seis meses funcionando el Congreso con sus dos cámaras, con diputados y senadores que tuvieron que estar al pie de la banca trabajando permanentemente, negociando, encontrando, dese, encontrando, poniendo, sacando, pero no el papelón sublime del año pasado, con dos o tres sesiones, porque teníamos que estar siendo diputado queriendo ser gobernador, siendo senador que viéndose presidente siendo no sé qué un desastre.

Tuvimos por lo menos lo que necesitamos, un congreso trabajando y este Congreso lo que me gusta, que como nadie tiene la fuerza absoluta, hay que negociar, hay que presentarse, hay que darles, quedarse sentadito. La banca no son las escribanías. Aquí ser y tan y la paridad Aquí seguimos Macrismo que hacía que no lo vamos a debatir nada porque estamos muy parejos.

A ver si si algunos recibe un cachetazo político y me parece que el Gobierno dentro de su debilidad numérica y dentro de unos tonos que para mi gusto no sirven. Apelando a la experiencia de francos de los Pichetto, de los rito hondo de los anti Lee, de lo más show de los bandazo, logró avanzar y tener su primera caja de herramientas a partir de ahora. ¿Qué?

Y la gran pregunta, Porque por un lado tenemos la macroeconomía que tiene que ver con el equilibrio fiscal que tiene que ver con el orden de las cuentas nacionales y después la nuestra de los bolsillos Yo creo que hay un número y lo veo en los lugares de compra y lo veo en mi gente amiga, que se priva hoy de de muchas cosas que colgaron Internet de la casa que colgaron el servicio Yo a los chicos, a la escuela en transporte que eligieron una escuela, tal vez parroquial, porque no pueden pagarla. Privar.

Veo que hay un notable esfuerzo en gran parte de la sociedad argentina o porque entiende que vivimos bajo una situación irreal, despilfarro permanente o porque llegamos a un punto donde gobierne quien gobierne tenemos que tocar fondo y ver dónde estamos parados los argentino no sé cuáles, pero me parece que ahora el Gobierno también tendrá que empezar a explicarnos más asa de lo macro.

Como vas a la economía de nuestra de todos los días La economía si va a mejorar, si tiene un horizonte. Yo sé que no podemos hablar de tiempos el Argentina, porque cada vez que un gobierno hable o de tiempo en la Picio y soy de los que creen que no salimos rápidamente ni con el economista más sublime del mundo. Porque hay que hacer un notable esfuerzo, porque debemos no solamente al fondo cuarenta mil millones, sino que tenemos una deuda de cuatro cientos mil y porque hemos vivido de la irrealidad un montón de tiempo.

Y hoy el mundo, cuando vamos a pedir o el fondo, cuando vamos a pedir Maggi, tapa levantar ese Pues sí, pero porque se ordenan porque no das también porque no dejan de descontrolar todo el descontrol que tienen permanentemente Sinca sin ni siquiera se mete en el tema de la corrupción desde afuera no ven bajo una creencia que somos un país insólito y me parece que el Gobierno va a tener que explicar cuáles son los pasos inmediatos para poder seguir Ahora que sea.

No hay excusas porque la ley bases está y el paquete fiscal también esta. Se que es muy molesto el tema del impuesto a las ganancias, pero también comprendo que quienes están bajo esta situación tienen algún privilegio que no tiene la mayor parte de los argentinos y es cobrar por arriba de un millón ocho cientos mil en algunos casos o dos millones trescientos mil en otro caso?

No sé, me parece que tenemos que plantear también. un poquito esto que duele, que molesta y en época donde todo está caro y donde todo es complejo. Sumar Otra, guadaña pero entender que salvo dos o tres países en el mundo, en el resto se paga y en este caso pagan los que tienen más.

Y lamentablemente, ojalá que pudiéramos incluir mayor cantidad de gente, porque esto significaría que hay mayor cantidad de gente que la Argentina tiene un beneficio para terminar el tema. Lo han una semana dramática, una semana con mucha pérdida de tiempo, una semana donde hoy, así como de la nada decimos Chi la justicia de Corrientes, por espanto, perdió tiempo la justicia federal.

Seamos un poquito más sensato porque está en en el medio, la vida de un chiquito y el malestar de toda una familia y dejemos de hacer política con el tema en lo van hacer. Muchos diputados que pusieron la carita de de Loan con con una foto rechazaron artículo importante contra la trata de personas que estaba en este paquete que hoy se transformó en una ley. y en la ley bases.

Así que dejemos hacer este tipo de papelones y este tipo de de hechos berreta si tan baratos cuando está en juego la vida de una criatura, ojalá que el viernes que viene, cuando estemos hablando la semana con este minuto, podamos estar hablando de algo serio en materia de futuro por los chicos argentinos.

Y algo serio que tiene que ser la recuperación de este chiquito donde quienes tienen que ahora maneja la investigación La justicia federal y los encargados de la seguridad nacional, como la ministra Patricia Bullrich ser lo más coherente posibles, Los más sensato, posible y en lo posible, también, por sobre todas las cosas, tratar de no sacar ningún tipo de ventaja política porque es un momento para pensar en lo han y no en las elecciones.