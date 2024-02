Editorial Paulo Vilouta: "Una Argentina que no arranca"

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días en esta Argentina que no arranca, no arranca y que pierde tiempo y pierde energía en discusiones sin el más mínimo sentido y con cosas que no nos sirven para nada.

Creo que desde los últimos tiempos y en esto tiene mucho que ver el Kisner mismo.

Implementaron un sistema de confrontación permanente.

La sociedad uno, con sólo ver las redes sociales, ve el nivel de locura que hay en cuanto a agresiones en cuanto a memes en cuanto a descalificaciones.

No me sorprende mucho porque esto lo vi durante muchos años con Cristina Fernández.

Acá hay muchos Kita que hoy se agarran la cabeza.

Se acuerdan la cantidad de cadenas nacionales con esas master class que daba la presidenta de la Nación en tonos desafiantes con sus colaboradores, con sus ministros, con Ciudadanos es más de lo mismo.

O sea, no es sorpresa. Digo, me llama la atención y me causa sorpresa que los kilcher hoy vean en mi ley lo que no vieron en un momento en el Gobierno de ellos, donde atropellan absolutamente a todo el mundo.

Y hoy vemos en este Gobierno características muy parecidas a ese Gobierno, desde la prepotencia, desde la falta de diálogo desde insisto, siempre estar al F eje y en realidad no sirve para nada porque es un país que tiene que modificar casi todo porque nos va muy mal.

Somos los campeones mundiales de la inflación, tenemos muchísimos pobres, Tenemos muy pocos chicos que terminan la escuela secundaria, tenemos muy pocos chicos que se reciben en las universidades.

Tenemos problemas en todos los sentidos, pero no se puede tocar nada porque cuando tocamos entramos a creer que lo que tenemos que es malo, es bueno.

Y la verdad es que es dramático, porque lo que tenemos no es todo bueno y un caso muy clave es el de los planes sociales.

En la Argentina.

Un millón trescientos mil personas reciben o recibían este famoso plan que ahora va a tener modificaciones.

El plan potencial trabajo.

Por supuesto que hoy vamos a escuchar desde le sacan la comida de la boca a la gente o el gobierno de derecha insensible de Javier Milei y de la ministra no sé cuánto, pero si ponemos la lupa y nos salimos de esta grieta idiota permanente, donde todos los temas, los timos para un lado y para el otro.

Vamos a ver que este sistema, que es un parche económico, no cumplió lo más mínimo con las expectativas, por lo cual fue creado en algún momento.

Otros gobiernos habían trabajado en algo así parecido cuando había muchos menos planes pensando en desdoblar entre personas que tuvieran edad y habilidades para capacitarse y conseguir un trabajo.

Si podía, soltaba el plan y si no, hacían algo para que no sea incompatible.

Pero la idea es capacite gente, generamos trabajo y nos olvidamos del plan.

El plan nació como herramienta y ante la inestabilidad económica y el fracaso de todos los ministros de Economía que nos pusieron la inflación en el cielo, esa herramienta o esa muleta se transformó en la tabla de salvación para algunos que pobre con ochenta mil pesos, dicen por lo menos puedo comprar algo separado de gente este plan que yo les contaba, que tal vez ya no esté en condiciones de volver a trabajar y que hay que asistirla porque la Argentina va descartando por edades también a gente.

Entonces tenemos, por un lado, personas que tuvieran edad y habilidades para capacitarse y salir de una emergencia económica casi permanente en la Argentina, separado de gente que tal vez ya no esté en condiciones de volver a trabajar.

Jóvenes planes para que tengan la posibilidad de insertar los a una vida donde una profesión sea su modo de subsistencia, para que terminen una escuela, para tener realmente un proyecto y no simplemente un plan, una pava y un mate.

Pero no podemos tocar nada porque hoy, en vez de analizar el fracaso rotundo de estos planes, donde solamente se logró que el uno coma tres de los beneficiarios, tenga un empleo formal, vamos a estar discutiendo si la motosierra sí los matan de hambre, sí los dejan en la calle y hoy lo que tenemos que ver es lo siguiente el sistema como está, donde todos trataron de cambiarlo.

Tolosa Paz, Zabaleta, Arroyo, Stanley Es un fracaso rotundo porque solamente el uno tres pudo lograr un empleo formal.

La capacitación es casi nula y el plan se transformó, lamentablemente en un modo de vida miserable.

Porque con ese dinero no se puede acceder prácticamente a nada.

Es vegetar.

La vida es vivir la vida desde la comodidad que te da el Estado, que por lo menos tiene una regularidad y una fecha donde sé que tengo el dinero, pero donde sé que el progreso es prácticamente nulo y me parece que vivir con un progreso nulo realmente es muy decadente.

Y si tenemos políticos que creen que satisfacen a la sociedad de ese lugar, estamos absolutamente errados.

Por lo tanto, me parece que hoy es bueno intentar entender de qué se trata.

Para esto hay que explicar.

Ayer nos volvimos locos para encontrar alguien del Gobierno que explique cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones?

No hay voceros.

Si no hay funcionarios, hay uno solo.

Manuel adorne que no puede salir por todos los medios para explicar.

Hoy tendría que haber una conferencia de prensa en capital humano, desarrollo social donde alguien capacitado explique, no se explica nada.Creen que todo el mundo tiene entendido lo que quieren modificar o lo que quieren cambiar y vivimos en una sociedad permanentemente de interpretaciones, donde no entendemos nada.

Hay que explicar.

Tiene que haber voceros o tiene que haber ministros que den la cara.

Dónde está el secretario de Educación para contarnos que hacer?

Fracasó en la reunión contera.

Saben los padres cómo sigue el régimen educativo de sus hijos, si hay clases o si no hay clases?

Dónde está ese hombre?

Dónde está el secretario de Salud?

Ayer habló provincia.

Estamos con un brote histórico de dengue en la Argentina, pero estamos con el tema de lo aleatorio, discutiendo la pauta en los Saben para qué sirve?

Para explicar que tenemos, entre otras cosas, una crisis terrible sanitaria con el dengue y que cualquiera de nosotros.

Si nos pica uno de esos mosquitos y mundo corremos riesgo de vida.

No aparece el secretario de Salud.

No aparece una campaña que explique claramente lo del mosquito.

Cada uno dice lo que se le da la gana.

No estamos llenos de mosquitos porque hace calor, pero los del dengue no vinieron.

Tenemos una improvisación permanente.

Hoy hay que explicar bien lo de los planes, por favor, para evitar que salga un coro diciendo que le están sacando la comida de la boca a la gente sean más ordenados.

Yo comprendo que cada gobierno cree que tiene la fórmula de la Coca Cola a su disposición hoy con la señora Milley y con este señor Santiago Caputo, que no tenemos el gusto de conocerlos.

En algún momento era con Alberto Fernández y su círculo cerrado en casa de Gobierno.

Dos o tres que creían que sabían todo.

En algún momento era Macri con Peña y en algún momento eran los gritos y la prepotencia de Cristina Fernández.

Todo eso ya la gente se cansó y trajo a la política a alguien que no es de la política, a ver si hace algo distinto.

Por eso me parece que el Gobierno tiene que empezar a explicar lo que necesitamos entender.

Hay clases o no hay clases, hay dengue o no hay dengue.

Cómo es este tema de los planes?

Si yo tengo un servicio en mi casa de luz y gas, qué subsidio voy a tener o qué subsidio voy a perder?

Expliquen, expliquen, sepan interpretar las angustias que tiene la gente.

Y para terminar, dos situaciones muy particulares que me llamaron la atención del día de ayer.

Una del vocero presidencial Manuel Adorne, que habló de las reacciones del presidente, que muchos no entendemos o no justificamos, pero que ya conocemos porque, repito, en otros gobiernos también eran mon corriente.

A ver qué dice el vocero sobre el presidente y sus reacciones.

Simplemente nos parece una reacción de un presidente que lo único que quiere es el bienestar de los argentinos y que lo amenazaron con cortar la energía de los argentinos, que no es un tema, no es un tema menor.

Muchas veces me preguntan por alguna reacción de más o de menos por parte del presidente.

Me parece que tenemos que intentar ver un poco más en profundidad lo que ocurre en Argentina.

Lo interesante es que el despilfarro ha llevado a la Argentina a una decadencia jamás vista en la historia argentina.

Coincidimos con la decadencia, lo de la profundidad.

Manuel, estimado Manuel, mire que la verdad hasta ahora no lo tenemos muy claro.

No lo tenemos muy claro, pero bueno, esta es la posición del vocero sobre las reacciones del presidente de la nación y otra que me llamó mucho la atención tiene que ver con el señor Juan Grabois.

El señor Juan Grabois perdió por paliza la presidencial en la Argentina perdió la interna con Sergio Masa durísimo.

Quedó afuera del espacio y si comparamos el promedio, Patricia Burris sacó un veintitrés masa, sacó un treinta y siete mil y sacó un treinta después en el balotaje.

Cincuenta y seis a cuarenta y cuatro sacó escasos cinco puntos.

Pero en un momento donde tiene que dar algún tipo de explicación por que hay como mínimo un tema periodístico llevado a la justicia que tiene que ver con un fideicomiso y dinero público.

El señor Gravo y dice que no rinde cuentas en este momento y me llamó la atención su comentario porque dijo voy a rendir cuentas cuando sea presidente.

Obvio que tiene toda la posibilidad de presentarse a pesar de los cinco raquítico punto que sacó De la Sota fue gobernador después de tres oportunidades.

Lula fue presidente de su país después de haber perdido tres o cuatro elecciones.

Tiene futuro, tiene futuro, Es joven. La gente puede revertir estos cinco puntos, pero me llamó la atención los tiempos que él maneja para transformarse en presidente.

Escuchen, yo no robé, yo no malvas, fondos.

Yo no me enriquecía, no fui funcionario y voy a rendir cuentas de la administración pública cuando sea presidente, que va a ser bastante poco.

Me lancé hace un año y medio.

Saqué un millón y medio de votos.

Me encanta que tenga fe.

Vuelvo a repetir.

Sacó un millón y medio de votos, es poco.

Otros sacaron catorce, por ejemplo, pero me llama la atención.

Dentro de poco pienso Juan, que estás hablando del próximo turno presidencial.

Pienso porque como acá están todos muy subidos al al club de la partida anticipada de los presidentes cuando algo no les gusta o cuando gobiernan diferente.

Pienso que estás hablando del próximo turno presidencial.

fOjalá que sea así, porque eso es la vida de la democracia se gana, se pierde, se insiste muchas veces con éxito, otras veces con no la posibilidad de poder transformarse en lo que uno quiere o en lo que uno pretende, pero siempre definiendo y decidiendo la gente.