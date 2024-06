Editorial Paulo Vilouta: "Una Argentina de tres versiones"

Es un día distinto y me gusta que todavía lo los pueden aprovechar para descansar la cabeza en un país de locos que tiene dos versiones de todo, no, porque realmente es es increíble.

Cuando uno escucha gente que no tiene ningún tipo de autocrítica. Solvencia por Silvina Batakis fue una desastrosa Ministra de Economía y que ahora predice que va a dar muerte por el plan de ajuste cuando segó y lo único que hizo fue generar inflación, explotar el dólar y ser un desastre. Como ministra tuvieron que sacar al mes porque no da pie con bola Ahora el gobernador riojano Ricardo Quintela, que habla de un sistema de represión y que va a ver muy Dos muertos en Argentina.

Yo creo que tenían que ser un poquito mas respetos o por el lugar que ocupan y tener algún tipo de información más limadita más precisa y no estar diciendo cosas porque las últimas horas lo único que veo son dichos Pero los dichos. Hay que confirmar los con gestos y con datos contundentes.

Ayer el fiscal Marijuán en nuestro programa no vino con la historia H A cada paso hay un hecho de corrupción. Vino con una investigación, dijo. En los últimos años, en nuestro país el índice de invalidez creció una barbaridad, porque porque inventaron la posibilidad que gente cobre doscientas cuarenta Lucas haciéndose la invalida cuando no la es La. Falta de respeto total de afanar lo al Estado, hacerse pasar por inválido y un sistema perverso donde hasta profesionales médicos avalan esto y políticos que avalaron esto. Eso es una denuncia concreta con hechos, no con, dice.

Me comentaron, me contó, me dijo no sé quién cuando escucho a monseñor Ojea hacer en este escándalo que tenemos con los pobres en la Argentina, donde el número de indigentes es de casi ocho millones de argentinos. Una vergüenza pero absoluta y total del gobierno actual del Gobierno anterior, del Gobierno anterior del Gobierno anterior por el del ochenta y tres a la parte lo único que vienen fabricando pobreza en la Argentina, como los números que se les tendría que caer la cara de vergüenza, lo escucho.

No con datos contundentes sobre la mesa y me parece que la Iglesia Argentina hoy tiene que hacer una denuncia dura con el tema de la comida y con el tema de los comedores, pero con precisiones el otro día y todo lo que dice el monseñor el otro día me decía un señor que trabaja durante la noche recorriendo la ciudad Padre, me arrancan la comida Ahora, me arrancan la comida, no me esperan. Esta es la precisión que tiene la Iglesia para saber problema que tenemos con los alimentos y el problema que tenemos con los pobres.

Ojeda ya tendría que tener mayor cantidad de precisiones porque más allá que hacer, tuvimos una misa normal en la matanza, no una misa militante con cura, gritando y haciendo un escándalo y reconociendo el trabajo verdadero de un montón de mujeres que ponen el pecho y el alma para atender pobres y darles de comer.

Hacer una reunión donde el Gobierno estuvo con Cáritas tratando de encontrar un camino, porque tenemos que encontrar cuál es el verdadero con camino para que la gente coma, para que la gente pueda en un tiempo que basar muy largo, lamentablemente salir de esta emergencia y para que los alimentos le cuestan al Estado lo que realmente valen y la gente pueda comer lo que realmente le están dando que sea de en cantidad y en calidad.

Esto es lo que hay que resolver dejar de utilizar a los pobres para hacer política de un lado y del otro, el Gobierno argentino con Sandra peto ver o la ministra que no habla, la más ratifica de la historia. A esta alturas a tiene que dar precisiones con el tema de los alimentos y la Iglesia argentina decir que paso en esta reunión de Cáritas y a qué acuerdos llegaron?

Porque hubo un acercamiento y se dio después de la misa, justamente dos caro Gea, Pues siempre tiene que haber algo para reaccionar y en lugar de esto, que la clave para saber qué va a hacer caritas y se va a interponer, si va a jugar un rol determinante, ciudar, transparencia. Algo que está muy oscuro porque entre los movimientos sociales, entre los políticos corruptos y los políticos sin corazón, hoy estamos en medio de un tirón y donde no me gusta la gente y hay que resolverlo con urgencia para que la gente pueda comer cantidad y calidad.

Y no tengamos que estar en esta locura de todos los santos días donde todos tienen que tener la razón. Pero monseñor Ojea con datos más precisos Sandra peto velo con datos más precisos señor juez, Casa Nelo con datos muy precisos y publicados en todos lados para que sepamos dónde estamos parados. No podemos tener una Argentina de tres versiones.

Hasta ahora eran siempre dos. Ahora tenemos la justicia. Tenemos la Iglesia en este caso que tuvo un un rol siempre muy importante los evangélicos que cumple otro, pero un rol único. Le vuelvo a repetir. Es vergonzoso el número de indigentes que tenemos en la Argentina. Entonces hay que trabajar con claridad. Saber qué pasó en esta reunión.

Si la señora Ministra Pettovello No quiere hablar, por favor? Algún vocero? Alguna vocera que explique En esta nueva situación de diálogo? La secretaria de Niñez, Adolescencia, familia Yanina Nano Lembo que recibió a la tarde a las autoridades Cáritas contar que realmente está pasando porque sino cada uno toma una historia y no quiero que sea un país de historias o me dijeron, como dice monseñor Logía, tenemos que tener datos.

La pobreza la vemos, la palpamos. No hace falta que nadie la cuente, pero estamos desde hace tiempo entre los galpones con acumulación de alimentos, los sobreprecios que en algún momento se denunciaron los tiempo de Rosso que lo conoció y lo dijo y lo lo encaró como ministro. Lo que contó Zabaleta hace poco tiempo. Los movimientos sociales donde no sabemos qué hicieron con la guita y está la justicia investigando. Por favor, dejen de faltar el respeto a la gente que hoy tiene hambre y que necesita comer. hagan lo que tienen que hacer. La se AP Kobe lo es.

El juez casan heló la Iglesia católica monseñor, no sé cuánto, por favor, respetando a la gente y no haciendo política de un hecho tan tan delicado como éste. Y para terminar en estos días de tanta falta de respeto hacer veía gente que llegaba a tomar el subte en hora pico y no lo podía tomar porque hay un empleado de la empresa que lo suspendieron, según la empresa conjunta.

Razón y según la Justicia, con posible de suspenderlo y armar un escándalo. Y ahora vamos a tener otro, porque la semana que viene van a armar el show del SEM y paro de los trenes funcionando a treinta kilómetros por hora, porque no sé que problema tienen.

Los transportes son públicos y me parece que la justicia argentina aquí tiene que estar por arriba de cualquier circunstancia gremial y garantizarle los argentinos el libre funcionamiento en tiempo y forma de los Sudetes y de los trenes si el señor de la carbonara tiene un problema con su empresa, que lo arreglen. Recursos humanos de la empresa de moda, pero que no le rompa el criterio a la gente de poder viajar cuando quiera y donde quiera.

Y si los señores ferroviarios están a una empresa que ta de Borda de personal y tienen problemas salariales y tienen que problema a resolver puertas adentro, que lo resuelva sin jorobar a la gente? Porque no solamente que suba un tren tendrá que ir a treinta kilómetros por hora.

En un sistema ya bastante precario. Viejo. Vimos cuando pasó a Carlos de San Martín que se roba los cables que enseñó. No sé cuanto que tiene que levantar una señal. Se fue a tomar un café Cosas del Año de la Edad de Piedra en el año dos mil veinticuatro, poniendo a todos los pasajeros se situación de insegura.

Si tienen problemas, poniendolos temes a treinta kilómetros por hora ponen en problemas a los pasajeros y a los que tienen que cruzar barreras que las barreras nunca se levantan los días que pasa esto. Así que, por favor, la justicia también un poquito de reacción porque aquí la palabra. El transporte público no es privado. No es del señor Metro delegado de no sé dónde ni de los señores. ferroviario que se creen que los transportes públicos le parten ese.

Ojalá tengamos buenos discursos en Rosario, cambiando de tema que sea un día donde podamos reflexionar donde podamos utilizar y donde podamos honrar a lo que hicieron grande a la patria y a lo que hicieron cosas fuertes para que Argentina sea un país como es, sin tanta divisiones, sin tantas palabrita, para después subirlas a Twiter sin tanto título de Portal de diario y ojalá que sea un día donde podamos encontrar algún punto mínimo de criterio para intentar vivir mínimamente mejor o mínimamente más tranquilos, que no es poca.