Editorial Paulo Vilouta: "Una buena nota"

Pensé que le iba a agradecer algo al señor Lazaro Baes que nos afano y bastante en el Argentina? No, Pero la verdad es que hay una sorpresiva contribución porque su condena a diez años de prisión por lavado de dinero en la ruta El dinero K colaboró mucho en el día a ser para que el país supere un examen sobre la lucha contra el lavado de dinero.

Ayer, habrán visto alguna que otra foto fuerte, porque hay un grupo de acción financiera internacional que reconoció en la Argentina los avances contra el lavado y contra la corrupción. Esto es importante porque hacer nosotros podíamos caer En una instancia donde caen países donde no se controla el tema del lavado se acepta mucho y yo creo que a casa famós el tema de la corrupción y esto, por supuesto, no, no sirve como país, porque desde afuera, cuando miran y a la hora de lo que todos sabemos que necesita Argentina la inversión que dicen Che.

Pero mira, hay un tipo llamado Va es que de un día para el otro salto, de ser bancario, hacer el empresario de construcción vial más importante de la Argentina, que parece que se quedó con un dinero importantísimo, no en cooperación con un gobierno de mucho tiempo en la Argentina como Veneto fuera son acá estamos acostumbrado que esto que lo otro que la corrupción de acá, que los comedores, que la comida que no se la damos, que los piqueteros que se hacían cargo todo un una un sistema muy particular, el de Argentina sumido en corrupción y el lavado de dinero.

Bueno, ayer el señor va hay que hace rato lo tenemos preso Con su condena a diez años colaboró para que este organismo Jadafi no nos sancione como país, degradando nos a una lista gris de los países que menos atacan y colaboran con el tema del lavado de dinero. La Justicia argentina logró decomisar le a este hombre y a su familia con sus hijos metidos en el medio ochenta millones de dólares, que es nada en comparación de lo que hemos perdido con este empresario de la construcción Nunca.

Pensé que llevamos agradecer algo al señor Báez y me parece que es muy importante también cuando vemos que el mundo nos mira, que estemos atentos a lo que va a pasar en breve. El trece de noviembre, cuando la Cámara de Casación confirme o no la condena contra Cristina Kissner a ser, habló el fiscal que impulsó para mi gusto muy valientemente la sentencia contra la ex presidenta participando en una conferencia en España y diciendo cosas duras y complejas. Cuestionó que los responsables de la corrupción en la Argentina no basan presos. Cuestionó que los responsables de la corrupción No devuelvan los bienes del Estado robados. Y la verdad que me hizo prestarle mucha atención porque hubo alguna frase es contundente No La Justicia no puede ser garante de la impunidad.

Tenemos que llegar a condenas y esas condenas tienen que quedar firmes. Si La persona corrupta tiene que ir presa que vas a presa. Si tiene que devolver bienes al estado de cosas que se robó, lo tiene que devolver, sino el resultado es la impunidad. Y cuando uno ve estos casos brutales. Porque acá el fiscal Luciani, cuando hace la acusación contra Cristina Fernández de un grupo importante de de políticos y es dirigentes argentinos, está reclamando la devolución de mil millones de dólares provenientes de la corrupción, solamente de vialidad, para que regresen a las arcas públicas. Nuestro sistema de control, dijo el fiscal en la Argentina, es creado para darles todas las posibilidades a los corruptos.

Padecimos todo tipo de intromisiones y esta parte quiero que le presten atención. Padecimos todo tipo de intromisiones del presidente Alberto Fernández y de parte de sus ministros durante su gobierno. Alberto Fernández Mira que como presidente ha sido poco útil la verdad, un desastre. Pero como intentó por todos los medios beneficiar a su compañera de fórmula, no se hablaban. No se dirigían la palabra, Se detestaban. Cristina Fernández sabe que cometió un error brutal. Se bando lo a la posibilidad que sea presidente Cristina Fernández hoy anuló de su vida mental Los cuatro años de vice de vicepresidenta de Alberto Fernández. Pero mira lo que dice el fiscal.

No padecimos todo tipo de intromisiones del presidente Fernández y suministros tratando de solucionar los problemas judiciales de Cristina Fernández. Y terminó diciendo el fiscal Lo vi un día Alberto Fernández en un programa de televisión en el que Alberto fuera. Han sido muy cambiante en su forma de ser. No, porque en algún momento tenía una opinión y después la cambiaba. Va hablo pestes de Cristina Fernández y terminó aceptando la candidatura presidencial.

En algún momento dijo que no había un solo mérito de Cristina Fernández como presidenta de la nación En su segundo mandato, el fiscal Luciani viendo prueba de televisión con su hija. Lo voy a Alberto Fernández y presta atención Alberto Fernández dentro de las cosas disparatadas que dijo esa noche.

Hablando del fiscal, Luciani dijo No se olviden que en la Argentina Nyman se suicidó y espero que el Fiscal Luciani no se suicide. El fiscal estaba viendo el programa con las hijas que le preguntaron. Papa que está pasando. Nisman se suicidó, dijo Alberto Fernández Espero que Luciani no se suicide gracias a Dios no paso gracias a Dios, explica Luciani. Ha sido muy valiente. Impuso una condena confirmada en primera instancia que ahora en breve sabremos el trece de noviembre. Sí, Cristina Fernández es condenada finalmente por corrupción en la Argentina.

Después vendrá otro debate porque ir a la corte, pero vendrá el debate. Si cabeza en este segundo estándar, la inhabilitación de por vida para Cristina Fernández y poder ocupar cargos públicos, hacer funde importante la colaboración realmente muy estimable del señor Lázaro va el condenado por corrupción a que nos den una buena nota y que piensen que en la Argentina se combate el lavado de dinero. Ojalá que en breve, cuando conozcamos esta sentencia por parte de casación, podamos decir lo mismo en materia de corrupción.