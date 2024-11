Editorial Paulo Vilouta: "Una buena noticia para Argentina"

Ayer ha sido un buen día para la Argentina en materia de muchas veces bajar un cambio, cosa que no hacemos nosotros como sociedad y quienes nos gobiernan hoy y nos gobernaron antes siempre vamos para la apuesta. Siempre vamos para el aditivo, pero no para un aditivo que uno diga superador muchas veces ese acelerar sin sentido y andar con la caja de quinta hace que no estemos con lucidez.

Y ayer, viendo lo que sucedió en el G veinte, Argentina decidió firmar el documento del G veinte rechazando algunos puntos de la Agenda dos mil treinta, con una participación importante del sábado y el domingo del presidente francés, el señor Macron. Tal vez para entrar en razones y creer de una vez por todas que podemos tener disensos, pero que no tenemos que ser siempre los que llamamos la atención o los que defendemos a rajatabla alguna medida que no tiene tanto sentido.

Y realmente fue importante el voto de Argentina en el día de ayer. Pero más importante fue lo que sucedió en un acuerdo impresionante entre Argentina y Brasil muy poco me importa a esta hora lo que casi todo el mundo ponderó, miró y observó Y es el frío saludo entre el presidente brasileño y el presidente argentino.

Porque más allá de la frialdad, más allá que se lleven mal, Argentina y Brasil van a firmar y ya firmaron ayer, pero van a poner en práctica uno de los acuerdos más importantes de su historia sobre la venta de gas a Brasil. Esto significa dinero para una Argentina que hoy está debiéndole una vela a cada santo.

Me parece auspicioso hablar de un acuerdo fuerte entre dos países que son estratégicamente uno solidario y necesario del otro. Porque somos vecinos porque somos socios comerciales porque tienen más de doscientos millones de habitantes y porque más allá de las peleas circunstanciales, antes de Bolsonaro Fernández y hoy de Lula y de Milei, prima el sentido común y vamos a vender entre cinco mil y diez mil millones de dólares a Brasil.

Por lo tanto es un día importante para Argentina, no importante para un gobierno, porque pareciera que los argentinos estamos con la cabeza tan detonada que creemos que cuando a un gobierno que nos gusta hace algo que le va bien, le va bien. A ese gobierno no le va bien o le va mal a la Argentina. Y vivimos dentro de la Argentina. Y todos tenemos descendientes.

Si queremos que el país alguna vez arranque y funcione, porque cuando miramos el DNI decimo Chela, pucha! Quince, veinte, treinta Miramos mil novecientos ochenta y tres cuando creíamos en la refundación y en el comienzo de otra Argentina. Se nos pasa la vida con la esperanza y la ilusión de mejorar.

Bueno, esta es una buena noticia y no importa que sea la gestión de Javier Mila importa que sea la Argentina que va a vender un recurso entre cinco mil y diez mil millones de pesos a Brasil. más allá de la diferencia de Lula de Milei, que la mano que la hermana que la esposa y todo ese tipo de chiquita que no tiene que ver con las cosas fuertes y con la esencia realmente contundente de Argentina.

Hace pocos días, Gustavo López entrevistaba al gobernador de Chubut, un hombre joven con otro tipo de ideas y hablando del señor Torres, logró enderezar algo que nadie podía en una provincia donde los chicos iban a a la escuela, pero apenas un mes por año, un desastre logró estabilizar la educación, logró darle otras perspectivas y marcaba esto Ojo con la energía, porque se va a transformar para la Argentina en una segunda pampa húmeda. Qué significa todo lo que nos da el campo del cual vivimos?

Bueno, vamos a tener una segunda posibilidad a través de la energía. Después vendrá lo tecnológico, el litio Junio y Cata marque. Pero esto es una buena noticia para Argentina y tiene que poner bien a todos los argentinos, no a los simpatizantes de un gobierno o a los enemigos de un gobierno. Me parece que hay que estar atentos. Cinco mil a diez mil millones de dólares más allá de las diferencias de los presidentes.

Mañana es un día muy importante en el Congreso de la Nación porque los políticos argentinos van a poder demostrarnos en qué posición están con relación al tema. Ficha, limpia, ficha, limpia No es un traje que se construyó para Cristina Kirchner, que lamentablemente para ella en dos instancias la han condenado por corrupción. Es un atuendo que se utiliza en los países civilizados del mundo. Para todos aquellos que tengan algún problema con la justicia no puedan ejercer cargos públicos. Qué hará el gobierno argentino mañana en el Congreso de la Nación? Porque acá hay un proyecto del pro de la UCR y de la Coalición Cívica.

El gobierno argentino mañana. intentará defender esta bandera y decir que una persona que tiene doble condena ya en dos instancias más allá que le falte una automáticamente queda imposibilitada ejercer un cargo público o utilizará este juego que tanto le interesa al Gobierno argentino de tener como contendiente política a Cristina Fernández? Si el Gobierno cree firmemente en la ficha limpia, mañana tiene que ir con el resto de la oposición a levantar esa bandera. Si el Gobierno especula con Cristina en la cancha, políticamente hablando mañana no tendrá demasiado interés en que eso salga.

Y esto tiene que ver porque los distintos trabajos de opinión lo ponen al Gobierno peleando con Cristina Fernández. y el Gobierno que presta tanta, pero tanta atención a las redes sociales Gracias a Dios.

Ayer bajaron un poquito el tono. Algunos diputados saben aclarar que esto del brazo armado de mi ley y estas ridiculeces del Gordo no sé cuánto y lo que pasó hace algunos días tiene que ver con el teléfono celular y no con armas. Así que explican, pero por lo menos le bajan el tenor.

Pero el Gobierno está muy atento porque en el caso de la condena por corrupción el gobierno argentino. le sacó una amplísima ventaja a Cristina Fernández en la guerra por lo que es este relato permanente que hay entre un sector y otro. Un estudio estuvo observando cómo repercutió la condena y cómo repercutió la quita de la jubilación de privilegio a Cristina Fernández y analizó más de siete millones seiscientos mil reacciones en Twitter, en YouTube, en Tik Tok y en Instagram sobre las repercusiones que tuvo el fallo de casación y la quita de la jubilación de treinta y cinco millones de pesos a Cristina Fernández.

Cuando se observa el top ten de las plataformas, la supremacía libertaria es abrumadora con relación a Unión por la Patria o a Cristina Fernández. Y el Gobierno sabe que Cristina perdió en el hecho y perdió también en el relato y quiere utilizar esto en la contienda electoral del próximo año. Por eso me pregunto cómo actuará el Gobierno argentino mañana, frente a la posibilidad de poner un límite con la fecha.

La ficha limpia hoy a Cristina Fernández mañana a cualquier otro que esté en la justicia, por corrupción, por cohecho, como vudú y tantos otros que han pasado el señor Jaime por los trenes. Tanta gente que en distintas oportunidades quedó ahí dando vueltas y boya con la posibilidad de volver. Qué hará el Gobierno argentino?

Estará a la altura de la circunstancia con esta normativa o especulará pensando simplemente en lo que viene el año que viene, imaginándose un partido de los Milei contra los Kirchner en la batalla final estaremos atentos a este tema Y, por supuesto, atentos también a lo que pueda pasar hoy con el Gobierno argentino.

La reunión con el líder chino, la reunión con el líder de la India en una semana donde la Argentina, repito, la Argentina no el Gobierno de Javier Milei para mi gusto ha tenido una buena semana porque el presidente se entrevistó con el presidente de Estados Unidos electo Donald Trump, con el presidente francés. Que para nuestro gusto lo hablábamos con Nuria, tuvo mucho que ver en el voto del día de ayer en Brasil.

Hoy con Meloni en Buenos Aires, ayer con Lula en Brasil, hoy con el líder chino en Brasil, con el fondo que hay que arreglar algunas cositas no lo pongo a esa altura, pero que hay que anhelar una deuda importantísima de cuarenta y cinco mil millones de dólares. Y además nada más y nada menos que con el líder de la India, el país con más habitantes en el mundo y el que compra más alimentos.

Una semana positiva para el Gobierno argentino, pero para los argentinos en contracara, con una oposición que no hace pie y algunos gremialista devaluados y pasado de moda, que a esta altura y en medio de un atisbo de mejora en la Argentina, de lo único que hablan, de huelgas, de paros y de actitudes que gran parte de la sociedad argentina ya la ven de otro tiempo porque no dieron resultado y porque los que levantan este tipo de bandera, como el señor Pablo Moyano en la gente cada día tienen menos relevancia.