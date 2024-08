Editorial Paulo Vilouta: "Una falta de respeto"

Nosotros, los argentinos, tenemos muchas diferencias sobre un montón de temas y no está mal como sociedad, porque la sociedad es muy uniformes, no, no marcan muchas veces crecimiento porque estar alineados bajo una idea o bajo imposiciones, como pasa en algún país, como en Venezuela, no sirve. Nosotros somos de discutir mucho. Nos hemos acostumbrado más a la grieta que otra cosa, porque una cosa es discutir ideas y respetar al que puede tener la idea mejor que la nuestra.

Bueno, mira, el o esa lograron que yo cambio un pensamiento sobre un tema había pasado en muchísimas oportunidades, cuando confundido o empacado en un pensamiento alguna persona mucho más lúcida me hace ver que hay algo que diferente, que es mejor. Y tiene razón.

Nos cuesta como argentino reconocerlos porque tenemos esta cuestión de de de argentinidad para mi gusto mala. No? Lo que yo pienso es absoluto, es lo mejor del mundo. Nadie me puede mover Soy casi como un ser superior de pensamiento y no nos ha sudo, no nos ha subido porque una cosa es el debate y una cosa es la grieta permanente Argentina vive hacerles, contaba por un trabajo de campo que estaba leyendo de grieta, grieta, pero ni tan radicales Qui ser y tasan tiquis Veritas Macri tas verso kirchneristas y hoy es o Miley a muerte a favor o Miley a muerte.

En contra Milei hace todo bien y esto es Suiza, Milei hace todo mal Esto es Calcuta y esto no es ni Suiza ni Calcuta es Argentina con algunas cosas positivas del Gobierno y algunas cosas negativas del Gobierno, por supuesto, con una enorme influencia que tiene la posibilidad de poder nosotros ya evaluar en forma definitiva todos los gobiernos que del ochenta y tres a esta parte pasar.

Pero más allá de lo que podemos pensar sobre distintas cosas, creo que todos tenemos un conocimiento muy importante de nuestra historia. Y ya que esas cosas que han marcado a la República Argentina podemos tener alguna diferencia con el tema de la dictadura si yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero creo que sí, pero si tenemos claro que la Argentina se vivió un proceso de represión feroz y hubo personajes siniestros que mataron gente que hicieron desaparecer gente que se apropiaron de chicos y que trabajaron más.

Esa que no era un sistema democrático porque era una dictadura como como la que vemos en otras partes del mundo, Sin la posibilidad de actuar con ningún tipo de código sin Código Penal sin Código Procesal sin Código Civil con todos los derechos vulnerados. El señor Alfredo Astiz y para cualquier Argentine no representa un hombre condenado dos veces a perpetua.

La primera vez en el dos mil once, cuando fue sentenciado junto a quienes se hacían llamar en sus tiempos oficiales en las fuerzas argentinas que teníamos por crímenes en la ESMA, ese edificio imponente que gracias a Dios decimos ex Emma el libertador frente a Defensor de verano, que fue un centro de torturas, el centro de tortura más grande de la Argentina porque tuvimos mucho más habilitado clandestinamente en lo que era la Escuela de Mecánica del Ejército, en pleno barrio de Nuñez.

Nadie tiene dudas lo que hizo Alfredo Astiz el a Argentina y esto no lo discutimos y esto no lo debatimos y todos lo conocemos. Hacemos vivido en ese momento con cuarenta, con cincuenta, con treinta, con cinco, porque todos formamos parte de una sociedad que se instruye. Yo no viví cuando San Martín cruzó los Andes, pero se tiene José de San Martín Yo Viví de muy chico algunos gobiernos argentinos, pero sé que pasó en la Argentina en distintas etapas.

Se quien fue Onganía se quien fue María Estela Martínez de Perón se quien fue Juan Domingo Perón C quien fue Hipólito Yrigoyen porque formo parte de una argentina. Y acá en la Argentina Hay un grupo de diputados oficialistas que hoy no puede justificar el Tour que hicieron para visitar a represores como el señor Astiz, que gracias a Dios está condenado y cumpliendo de que cumplir las condenas en la cárcel porque muchas veces se piensa en construcciones humanitarias.

Pero no se piensa la falta de humanidad que tuvo esta gente cuando actúa desmedidamente, como lo hizo este siniestro personaje de la historia argentina Lourdes Arrieta, que es una diputada nuestra que, la verdad, mucha gente el habrá agotado desde este sistema lamentable que tiene Argentina que la lista sábana, el meter en una goleta un montón de gente que, la verdad, no le conocemos ni la cara, salvo el primero a la segunda o a la primera y el segundo, el resto son desconocidos.

Esta señora sostiene porque fue una de las que hizo este Astiz tour que nadie puede justificar. Cómo van a ver a represores a la cárcel? Arrieta sostiene que los crímenes dictatoriales no están en su agenda porque ella nació en mil novecientos noventa y tres y cree que, como es una joven mujer nacida en mil novecientos noventa y tres, todo lo que pasó antes de mil novecientos noventa y tres no la toca.

Y que si fue a visitar al señor Astiz a la cárcel por un hecho de casualidad, si como visitó artista le visitó a Manggieri y no se dio cuenta En una falta de respeto a la sociedad argentina y es una falta de respeto a lo que pasó en la Argentina. porque están acorralados por la amenaza de graves sanciones.

Son diputados que llegaron de casualidad a sus bancas, que pueden tener el pensamiento que quieran y nosotros no compartirlos, y se reunieron en la cárcel con represores de la ex ESMA. Hoy salen a plantear insólitas defensa que fueron engañados, que no conocían a los presos, que son muy jovencitos, que tuvieron que cumplirlos para saber de quién se como hay que Bush.

Yo no puedo jubilar a Manuel Belgrano Yo No puedo juzgar al Tigre Acosta que fue un represor bestial de la Argentina porque tengo la obligación como argentino de saber las cosas que han pasado y si no tengo la inquietud o no tengo la obligación por mi tarea que la de periodista lo puedo aceptar de un ciudadano común y corriente, tal vez ajeno a todo este tipo de cosas o ajeno a la posibilidad de instruir.

Siempre estamos hablando de una señorita que diputada de la nación, que le pagamos una dieta importantísima que está rodeada de asesores o gente, que supuestamente la tienen que nutrir intelectualmente para estar a la altura de las circunstancias, no poner familia, hermanos, amigos, novios, vecinos para que ganen una guita y merecidamente sin ningún tipo de sustento en la en lo que corresponde, que es asesorar En medio de este escándalo todavía el Gobierno no emite opinión.

Martín Menem, como jefe de la bancada, tiene que salir rápidamente Explicar esto Si están a favor, si les encanta Spies, si les encanta, los represor tienen que aclarar lo El Argentina muchas veces llamándose a silencio, creen que está todo solucionado y hay que hablar y hay que explicar y si la señorita Arrieta tiene un nivel intelectual tan bajo de no conocer quien ha sido uno de los represores más terrible que ha tenido la República Argentina bueno tendrá que hacer un curso y tendrá que, como mínimo, estudiar un poquito Historia argentina porque no está a la altura de circunstancia para representarnos en la Cámara de Diputados de la Nación. No solamente por el desconocimiento de Artiz, sino por el hecho que todo lo que vivió Argentina antes del noventa y tres la señorita por la cuestión de la lo desconoce.

Por supuesto que son argumentos muy livianos, muy vagos, sin ningún tipo de sustento. Para explicar lo más importante, Para explicar por qué un grupo de diputados argentinos hizo un as this Tour a visitar estos siniestros personajes de la Argentina hoy hablando un desconocimiento. Alguno podría haber inventado otra cosa o podría haber tenido algún tipo de inquietud.

Después podemos compartirla o no, pero mentir y utilizar la edad para hablar de desconocimiento realmente me parece no solamente muy precario, sino una falta de respeto a todos aquellos que vivieron épocas de terror en la República Argentina época donde no funciona ningún tipo de derecho y fundamentalmente a todos los argentinos, los que no sufrimos esas consecuencias, pero que tenemos un grupo de diputados que intelectualmente no están a la altura de las circunstancias. un verdadero papelón y con mucho silencio por parte de aquellos que tienen que dar una explicación lógica y coherente. Porque para incoherencias en la Argentina, una tras otra y todo