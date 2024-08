Editorial Paulo Vilouta: "Una Justicia distraída"

En una Argentina que nosotros siempre la criticamos, Que si noche Argentina Argentina cuanto tenemos que ver nosotros lo que estamos a dentro Hoy circunstancialmente viviendo en Argentina la generaciones que formamos parte de estos tiempos para que tengamos tanto objetos de decadencia? No, porque hay dos casos brutales El argentina en el día de hoy. Uno lo de Alberto Fernández denunciado por violencia de género y otro lo del diputado misionero el señor Quiz K, que está denunciado por pedófilo.

Y veo en esta Argentina decadente de pelea permanente, de lengua larga de gente que lo único que hace es agredirse todo el santo día, pero que jamás aporta nada para encontrar algún punto de inflexión que no salga, salir como sociedad y mejorar porque realmente Espino sus haberse digo todo este desgaste permanente que tenemos de agresiones, de malos tratos, de insultos, de ideas disparatada como echar, decía esta señorita Mayra Arena.

Lo importante es que se haga, no importa si se roba. Yo veía todo estos dislates de todos los días esta diputada a Arrieta llamense como se llaman, o que no tiene ni idea dónde está y por qué se le ha distinguido con un cargo tan importante y tan Y tú te instrucción al como en la banca de una diputada de la nación. Digo, si utilizaríamos todo está mal dato Esta falta de capacidad para algún día intentar salir realmente con el tiempo podríamos ser una potencia que sea porque tenemos muchos argumentos económicos, sociales, mucha gente que está dentro de otro tono moral para intentar salir.

Pero hay un una pelota debe retada permanente en la Argentina que no se va a todo esto y he visto en estos dos casos bestiales de Alberto Fernández y de Kiczca que mucha gente hace política y juega y se saca responsabilidad de Cheste. No es nuestro este de usted, de huestes de aquel o justifico lo de Fernández por que ustedes tienen aquí o lo de Kiss caen menor porque Alberto Fernán estamos hablando de de delitos de mucha gravedad. Estamos hablando de un presunto violento contra una mujer. Estamos hablando de un tipo abusador de menores.

En el caso del diputado que estamos haciendo tan bajo, hemos llegado de discutir esto. A quién le pertenece cada uno de estos dos energúmenos hoy condenados por la sociedad argentina y ojalá que en breve, como corresponda, por la justicia. Son la verdad que no lo puedo entender. Digo, evitó muchísimas muestras de decadencia. He visto que hay un de estrato fenomenal.

Evitó que hay una lejanía con la sociedad a lo largo del tiempo importante que han hecho que un tipo que no es político y una mujer que no es política encabecen una fórmula presidencial y ganen en menos de dos años, desplazando a los partidos tradicionales a los partidos de toda la vida. A los dirigentes vas, digamos, de carrera política, no les llama la atención?

Bueno, tendría que llamarle la atención porque creo que hay un cansancio, un hastío, un hartazgo de malos resultados, pero también de malas conductas. Y hoy hay todo un sector periférico de estos sectores que están disfrutando a cielo abierto de esta situación creciendo que porque hay un Alberto Fernández no hay un Germán quiz k o se justifica más un Germán tísica y porque hay un Germán quiz K, Se, atenuarlo de Fernández Y eso sube y baja, decadente y alarmante.

Que una sociedad juegue en este nivel para justificar lo malo Es caótico lo de Fernández y se prueba en la justicia y el dramático y caótico los de Kiczca. Si lo demuestra la justicia, Entre paréntesis y hablando un segundito de la justicia para ir cerrando que compleja a la justicia argentina. Y qué difícil poder confiar porque tenemos el segmento político hoy y el del sindicalismo con una situación muy compleja en cuanto a lo que piensa la gente. El sindicalismo argentino tiene la imagen negativa que supera el noventa por ciento a la política en general. Tiene unos números alarmantes hoy los últimos referentes que han pasado por la cabeza de Gobierno Alberto Fernández ochenta y dos por ciento de imagen negativa Mauricio Macri sesenta por ciento de imagen negativa Cristina Fernández sesenta y cinco por ciento de imagen negativa

No Hay un referente en la Argentina No hay un solo referente en lo político y en los sindical y en la justicia. Uno y se cheque protección tenemos Si cuando aparece un diputado pedófilo le permitimos si le ponemos alfombra roja para que se escape de Argentina y de lo tenga que buscar Interpol. La justicia argentina que no pueden contra un chiquito que esa para se desapareció en un naranjal el nueve de julio, hace setenta y cuatro días.

Y nos trata como si fuéramos una manga de imbéciles plantando y un balde y una remera en el naranjal que investigaron y realizaron pericia visuales más de treinta veces. O una cámara que hoy está viendo si Cristina Fernández tiene que estar condenada por seis o doce años y si ratifican o le reducen la pena, como quiere el fiscal de ese bar Cela doce años por un delito de corrupción y sumar la asociación ilícita y la Cámara Federal de casación.

Parece que tiene alguno de los miembros distraídos porque acá tenemos a Gustavo tenemos a Mariano Morin Sí y Diego garrota venia que nos van a tener que decir. Si la expresidenta está condenada por corrupción, va a mantener una pena de seis o de dos, se como pretende el fiscal o se la van a reducir. Están todos los camaritas analizando el Faso o alguno. De hecho, no oculta la aspiración de ser Procurador General de la Nación. Y con esto tal vez o juez de la corte ampliadas y vamos a esta historia y un acuerdo entre Miley Elkin cedimos o está atento a esto para pasar de acuerdo a lo que le convenga?

Que difícil lo porque uno dice eche la verdad que los camaritas, que los jueces en la Argentina tendrían que estar concentrados en casos tan grave, no concentrados en ver si tenemos la posibilidad de condenar un pedófilo diputados y tenemos la posible encontrar un chiquitos llamado Loan si tenemos la posibilidad de condenar a una persona por corrupción, por más que haya sido presidenta de la nación y ver si le corresponden seis, doce ó cuatro. Pero parece que hay mucha gente que está distraída en otra cosa. A ver si empleamos la Corte y puede entrar.

Si a ver si me nombran, no sé qué historia y eso significa no hacer justicia. Están distraídos en otras cosas y no están cumpliendo con la verdadera función para lo que están hoy, ya sea en una cámara, ya sea en un jugado, ya sean una fiscalía, ya sea en, en en una dependencia donde hace que controlar las cosas claves. Una Argentina sin justicia.

Lo vemos todos los santos días con un sinfín de ladrones en la calle, con un sinfín de narcotraficantes en la calle y con un sinfín de gente aterrada todos los días en la calle se injusticia. El resto de las patas difícilmente funcionen y me parece que estamos ante casos realmente de extrema gravedad para ver que falta justicia, Falta justicia para tomar determinaciones y falta justicia para encontrar a las personas responsables de delito.

Porque esto no depende solamente de las fuerzas de seguridad. Por más que muchos pretendan trasladarle a la policía la responsabilidad que es la primaria y nunca en la secundaria Los jueces son los que determinan quién tiene que estar condenado y quien no. Y en Argentina la Justicia está distraída.