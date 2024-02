Editorial Paulo Vilouta: "Una nueva etapa"

Embed

Bueno, me tomo un minuto muy breve porque estamos terminando un fin de semana muy largo de calma.

Por lo menos llama la atención la calma que reina entre nosotros y ojalá se se pueda prolongar hasta el día de mañana, cuando retomemos la actividad política y vamos camino al primero de marzo, que para mí marca el inicio de un montón de situaciones más allá de lo irregular que fue el mes de enero, Teniendo en cuenta que que aquí por lo general tenemos un parate de fiestas este año con la ley ómnibus y con todos los debates y todos los escándalos que hemos sufrido en las últimas horas hicimos un camino totalmente inverso.

Escuchaba con atención lo que estábamos eh planteando con relación al Gobierno de Milei, que tiene dos meses, y en las últimas horas apareció una nueva encuesta con algún tipo de sorpresas, con algún tipo de reclamo sin grieta y con Javier Milei, que es el el político que tiene mejor imagen en la Argentina, perdiendo cuatro puntos con relación a lo que es el comienzo de su gestión por primera vez, esta encuesta de opina ya marca que desde el inicio de su presidencia hay señales de deterioro en la imagen del presidente de la Nación.

Es, sin duda y de todos modos, la figura política con mejor imagen en la Argentina.

El deterioro o la valoración social alcanza también a figuras oficialistas como Victoria Villarroel, Patricia Bullrich y Luis Caputo, Una clara mayoría social.

Alrededor de dos tercios de los encuestados prefiere que Milei muestre vocación de diálogo con la oposición.

Me parece que este es un punto importante, así como nosotros lo contamos, así como nosotros lo leemos, así como vos lo escuchás.

Por supuesto que esto en los equipos de Javier Milán.

Y también tiene que tener mucha repercusión, porque por un lado decimos cuál es el estilo del presidente, el de la motosierra y el vamos a las patadas.

Con todo y el de notar la oposición.

Ese es el estilo.

Y sí, tiene muchos seguidores que buscan eso, pero ahora ya no es más.

Solamente el elegido por el treinta por ciento de la población y reelegido por el cincuenta y seis en el contexto de un balotaje.

Ahora hay una clara mayoría social en la Argentina, haya votado o no haya votado a mi ley que prefiere que tenga el presidente vocación de diálogo.

El rechazo de la Ley Omnibus es ligeramente mayoritario en la sociedad, con un cincuenta y uno a cuarenta y nueve.

Mantiene la mejor imagen Milei, en segundo lugar, en la Argentina Patricia Bullrich, que en algún momento estuvo con números realmente muy duro, pero que la gente encuentra en ella la necesidad, tal vez, de solucionar un problema tan grave y tan crítico como es la inseguridad.

Victoria Villarroel también mantiene un número positivo y las peores imágenes están en los de siempre.

No hay que marcar demasiado porque hay gente que está con imágenes paupérrimas en la Argentina y no puede salir el ministro de Economía, siempre mal evaluado por los argentinos, porque no creo que haya un ministro que si recordamos o pensamos, el último habrá sido Roberto Albania.

Treinta y nueve de positiva.

Cincuenta y seis de negativa y cinco no contesta.

Que aparece como la figura más saliente de la oposición, tiene un treinta y nueve de positivo y tiene un cincuenta y ocho de negativo, con un tres que no contesta y algunos dicen que representa un caso particular dentro del peronismo K Porque vemos teniendo en cuenta otro tipo de encuestas que al no tener reelección en la provincia de Buenos Aires, muchos comienzan a mirarlo y a perfila como un serio candidato presidencial.

La actitud de la oposición y de Javier Milei.

Otro de los puntos que pregunta esta encuesta de opina con un número muy alto de encuestado porque son cinco mil novecientos veinticuatro.

Qué actitud debería tomar la oposición ante el nuevo Gobierno?

Debería colaborar un cincuenta y cinco por ciento debería oponerse a un cuarenta y dos y hay un tres que no sabe y no contesta.

Qué actitud debería tomar Javier Milei frente a la oposición?

Atención, debería negociar el sesenta y cuatro por ciento debería imponer sus ideas el treinta y dos.

Observen que acá es un poquito el formato que nosotros tenemos de la elección de Javier Milei, tanto en la PA como en la presidencial, llegando a tener un treinta por ciento de adhesión el sesenta y cuatro.

Cree que Milei tiene que negociar con la oposición?

El treinta y dos que tiene que imponer sus ideas y hay un cinco que no sabe y no contesta.

Bueno, es un trabajo que sirve para ir viendo un poquito por dónde está la cabeza del argentino, que líneas generales pide diálogo.

Por supuesto que tener diálogo no significa que a uno le ganan la batalla que a uno le imponen las ideas que a uno le determinan cuál es el plan y cuál es el camino.

Me parece que a partir de este acuerdo con el pro que pueda tener el oficialismo también vemos que se bajan algunas armas porque aquel Javier Milei de diciembre termina siendo un Javier Milei de un trece de febrero, cuando tenga que negociar con políticos, porque la política se hace con políticos, guste o no guste después dentro de esa categoría donde mira, habla de la casta, nosotros tendremos que ver cuáles están capacitados, cuáles no están capacitados, cuáles tienen buenas intenciones, cuáles no tienen buenas intenciones y cuáles tienen ideas, porque yo les planteaba hace algunas semanas que en la Argentina, un país de pocas ideas, cuando hay alguna hay que tomarla, hay que abrazarla.

Después haremos un reconocimiento o no, como pasa muchas veces de quién es el mentor o la mentora, pero tratar de encontrar algo diferente.

La argentina encontró la asignación universal, que es una idea de la doctora Elisa Carrió.

Un buen camino en un momento y que siguió en el Gobierno de Cristina Fernández en el Gobierno de Mauricio Macri en el Gobierno de Alberto Fernández.

Otro tema que para algunos es menor, pero que fue muy importante.

La tarjeta sube, esa que hoy está volviendo loco a muchísimos argentinos.

Es una creación de Florencio Randazzo.

Hoy está implementada en sesenta ciudades y no estamos preguntando Che quién?

Quién la inventó?

Ah, no, no sirve más porque la inventó tal la tarjeta alimentar.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social en el primer tramo de Alberto Fernández.

Hoy nadie la discute porque es un beneficio y un derecho que tienen muchísimas madres argentinas para empujar la comida de sus hijos todos los días con un aporte que puede estar entre cuarenta y cinco mil y noventa mil pesos.

Es poco, es poco, porque hay una inflación brutal, pero es algo importante y que nadie hoy discute en la Argentina.

No importa si es de Arroyo, no importa si es de Carrió, No importa si es de Randazzo, importa cuando algo supera todas las fronteras y todas las barreras y se transforma en algo útil y algo necesario.

Milei está en la Argentina. Ojalá que el camino del último fin de semana en el Vaticano, con abrazos, con buenas palabras, con buenos augurios y buenos deseos, sea el comienzo de una etapa no tan dura, no tan difícil y no tan trágica que imponemos los argentinos en nuestro día a día, que realmente es muy complejo.