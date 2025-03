Editorial Paulo Vilouta: "Una semana fatal"

Terminamos una semana muy, muy compleja y me tomo un minuto como todos los días. Porque hoy escuchando a Ignacio Torres que es el gobernador junto a Maximiliano Puro con mejores imágenes en el país, digo che, qué bueno que gente joven rompa tal vez algunos esquemas vetustos, viejos, malolientes por la naftalina, no por cosas que ya forman parte de de un fracaso casi sistemático en la República Argentina y que lo re lo repetimos en un montón de situaciones y de fórmulas.

Hoy terminamos una semana y la verdad que la tenemos que terminar más allá de bueno. Qué bueno. Vamos a descansar. Tuvimos dos días de feriado, pero donde han pasado cosas que hay que resaltar por lo malas. Y por lo incomprensible y por creer que todo es campaña electoral y que estamos en esta batalla donde la ciudadanía está en el medio Tema uno Los errores sistemáticos del asesor del presidente de la nación que lo exponen a Javier Milei lo que pasó en el Congreso con Manes el último fin de semana.

Tema dos. El enfrentamiento permanente por la inseguridad El gobernador de la provincia de Buenos Aires no emitió una sola idea en la apertura de la legislatura. Patricia Bullrich hizo campaña con el tema de los presos contra Jorge Macri en la ciudad porque están disputando el liderazgo del Pro y porque están con el asunto de la libertad Avanza.

Entonces no te tocamos los presos, los presos se nos escapan y el lunes o martes no sé qué día fue o el miércoles, con el inconveniente que hubo con el apagón, la policía cuidando para que no se escapen estos tipos en vez de estar brindando el servicio que necesitamos los ciudadanos, los veintisiete mil policías que tiene la ciudad al servicio de la gente, no al servicio de los presos o de los caprichos entre la ministra de Seguridad y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires para ver quién los tiene, quién los lleva, quién los pone, dónde los sacan? Una cosa insólita, discusiones sin ningún tipo de sentido y me parece que tenemos que discutir por cosas de fondo, por cosas graves.

Hoy hablábamos precisamente con el gobernador de Chubut por un plan de estabilización definitivo en la Argentina que gobierne quien gobierne, se comprometa a que no se puede emitir a que tenemos que cumplir con un pacto, que es que vivimos con lo que entra. A cuidar nuestro orden, a tener una inflación baja, para que la gente no tenga que vivir con el corazón en la boca, que nunca le alcanza la guita, que va al supermercado y hoy vale tres.

Mañana vale cuatro pasado, vale cinco. Y después ponernos de acuerdo para que en algunas cosas básicas, todos, si tenemos el mismo sentimiento, podamos trabajar porque hay datos alarmantes en la Argentina, pero lo llevan todo a un terreno electoral. En dos años creció cincuenta y cinco por ciento. Mmm uno la cantidad de personas en situación de calle en cava o es por culpa de Jorge Macri. Ya les voy adelantando. O por Horacio Rodríguez Larreta. No, no, no, porque ustedes saben cuál es el problema serio?

Vienen aquí hoy lo hablamos precisamente con un señor que vive en la puerta del Teatro Colón. Viene de Ushuaia, la señora de Hurlingham tiene una nena de cuatro. Esperan una bebé y la señora está embarazada de siete meses. ¿Por qué vienen?

Le pregunté, porque acá es más seguro, porque hay menos inconvenientes y porque hay mayor generosidad de la gente que dice entregan comida y elementos para poder subsistir. Vienen porque es más segura y porque tienen más chances, como aquellos que lamentablemente están recolectando basura todo el día por la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es la zona donde en algunos barrios hay un poquito más de calidad de vida. Pero estos números son brutales cuatro mil personas en indigencia extrema, incluyendo niños y ancianos.

Y estamos discutiendo todo en materia electoral. No, porque los indigentes son de éste, No los indiques son de ayer, no, porque los indigentes en el año mil lo decían por favor, un poco más de respeto a todos. Respeto a los que están viviendo esta situación dramática que hoy viven en las calles de Buenos Aires. Respeto por la Ley de salud mental lamentable que tiene la Argentina, que lanza gente a la calle porque la mayoría de esta gente está con problemas de salud mental. Y con adicciones totales.

Y los tenemos libres en la calle. No, porque el derecho de la gente sí el derecho de la gente. Pero la persona que está enferma la tenemos que cuidar y la tenemos que proteger. Estos discursos de este romanticismo barreta y vulgar que tenemos todos los santos días tratando de empachar situaciones que no corresponden y el número hoy que lo van a utilizar en materia electoral, porque van a querer echarle la culpa a uno a otro.

Por favor, sean respetuosos de los indigentes como tienen que ser respetuosos de la inseguridad brutal con la cual vive la Argentina en el día de hoy. Se andan paseando con estadística. No. Porque bajó, No. Porque subió, No, porque no sé qué cosa no, porque me debe, no, porque no me lo debe, porque la con participación, porque Alberto, por favor, fué una semana caótica. Tratemos de repensar si quieren ganar elecciones todos los espacios políticos.

Me parece muy bien, porque hay una vocación para hacerlo, pero ganen desde las ideas, ganen desde transformar la Argentina, ganen desde un lugar mucho mejor. No con todos los vicios del pasado, no con todas las mañas del pasado, no con todos los Tacs permanentes que se hacen para ver a quién perjudican, para sacar esa ventaja, esa lucecita. Y después me aseguro que tengo la banca. Me aseguro que tengo el curro de no sé qué y me aseguro respeten un poquito más a los ciudadanos, que son, en definitiva los que votan y son, en definitiva, los que eligen. Terminamos una semana fatal de desencuentros, de gritos de justicia en el medio y de situaciones hasta incomprensibles.

Yo no puedo pensar y creer que ayer había malas caras en el triángulo este de cercanía de Javier Miley por el voto del doctor García Mansilla en el tema al hijo y en el tema Corte, porque si alguien pretendía creer que García Mansilla tenía que votar de determinado modo en agradecimiento al decreto del Gobierno, ya arrancamos mal.

Porque estamos no solamente pisando poderes, sino que ya imaginariamente estamos pensando cosas que ni siquiera tendrían que pasar por la cabeza del poder, la independencia, la autonomía. García Mansilla vota lo que se le da la gana. No es un enviado de nadie, es simplemente un hombre que va a formar parte de la Corte Suprema. Puede gustar o no, el método de ingreso no es el adecuado correcto, pero que de ahí tenga que formar parte de los deseos del Gobierno actual. Me parece que ya estamos pifiado de entrada y demostrando una apariencia sustancial en el comienzo de esta situación.

Ocho de la mañana y diecinueve minutos termina la semana fatal. Lo único positivo que muchos de ustedes descansaron por el feriado. El resto, un papelón.