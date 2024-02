Editorial Paulo Vilouta: "Una situación límite y dramática"

Embed

No porque sorteamos ayer el primer congreso de este nuevo tiempo.

Este congreso que ha cambiado de fisonomía este congreso que tiene nuevos habitantes, algunos con muy poca experiencia, otros con mucha experiencia.

Esta conformación de bloques de diputados con Unión por la patria, la libertad, avanza el pro la Unión Cívica Radical.

Esta nueva coalición que presiden Pichetto, Massot y Monzó, el frente de izquierda, Los tucumano y la independencia.

Buenos Aires libre, los de Santa Cruz, la Unión mendocina.

Este nuevo concepto que vimos en el día de ayer que va a marcar un poco el camino que va a tener la dinámica legislativa a partir de la conformación de un presidente que tiene una debilidad parlamentaria.

Por qué?

Porque tiene pocos diputados y acá nos hemos acostumbrado a lo largo de los tiempos a tener o una paridad, un equilibrio, como tenía el Kiss y el macrismo hasta hace poco tiempo, o un desnivel pronunciado como llegó a tener el Kyle que resolvía todo con el levantamiento de la mano de sus diputados y tratando todo a libro cerrado, como si se tratara de una escribanía.

Hoy se hace muy complejo y se hace muy difícil y me parece que ayer lo difícil estuvo adentro y afuera, y que está también en los hogares argentinos, porque ayer yo veía en discursos para mi gusto, muy de tribuna muy de impacto, muy de caras arrugadas, de cejas levantadas y de algunos gritos y de algunos puños no levantados.

También que estamos todavía mezclando mucho la campaña con la realidad y cuando nosotros miramos la realidad, la realidad nuestra de los argentinos como como habitantes es la preocupación, mes a mes de ver cómo se va deteriorando nuestra vida, del punto de vista económico y, por ende, también del punto de vista, de estabilidad emocional, de estabilidad, de ánimo.

Hay muchísima gente que está muy preocupada en la Argentina.

Yo aclaro y lo vengo diciendo siempre, no trazo límites.

No estoy dentro del grupo de los solucionadores tardíos que creen que todos los problemas argentinos comenzaron con la llegada de este nuevo Gobierno y que anteriormente el Gobierno de Alberto Fernández, el Gobierno de Cristina Kirchner, de Mauricio Mki no tiene nada que ver con este desquicia que vive la Argentina en el día de hoy.

No lo tengo, pero ni que aclarar ni que aclarar, porque ese oportunismo no lo tengo en mi mente.

Pero el que está en su casa y ve lo que sucedió ayer adentro y afuera del Congreso se aleja de lo que realmente se está tratando, que puede tener importancia porque se transforma en ley o importancia porque no se transforme en ley.

Porque hay muchas cosas que son necesarias para una Argentina que está estancada desde hace muchísimo tiempo y en declive.

Y hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo porque son delirantes y porque además no son oportunas y porque hay que delicadamente tratarlas, abrirlas esto como un quirófano.

Abrir, por ejemplo, la herida de la privatización de muchísimas empresas en la Argentina y decir che ésta tiene déficit, ésta tiene algún sentido?

Ésta realmente es útil para nuestro país.

Ésta influye en lo ambiental.

Ésta influye en materia petrolera.

Ésta está repleta de ñoqui que pusieron todos los gobiernos que antecedieron a éste.

Bueno, eso es lo que tenemos que hacer abrir, mirar y resolver.

O sea, hay partes que son importantes que se den.

Y hay partes que no.

Argentina tiene que debatir cómo va a resolver el problema de los jubilados los jubilados de Miley, que son los jubilados de Alberto Fernández, que prometió que con las le like le iba a levantar No sé cuánto las míseras jubilaciones que pagaba Macri son los jubilados que hoy están todos en situación de pobreza en la Argentina y que si no tienen un hijo, un sobrino, un amigo, un vecino, un alma caritativa, no tienen más de quince días para poder comer.

Esos son los jubilados de hoy y tenemos que discutir una ley donde ellos puedan realmente tener buenos ingresos.

Pero tenemos que discutir también por qué Argentina tiene tan mal trabajo, Una situación laboral tan mala donde ocho de cada diez que se jubilan en la Argentina lo hacen con moratoria.

Por qué?

Porque no tienen aporte de trabajo en blanco.

Entonces ahí sí tenemos que trabajar, porque si seguimos inventando moratorias y seguimos emitiendo o seguimos pidiendo dinero al fondo o a Venezuela, o a Catar o a no sé quién, Argentina revienta de inflación como está reventando en estos tiempos.

Tema urgente a resolver tema urgente.

Ver cuáles son las empresas que son necesarias para Argentina, por ejemplo, IPF, para nuestro desarrollo energético, para nuestro desarrollo, que está vinculado a todo lo que es IPF, pero otras que no, que son nada más que una bolsa de empleados públicos que están ahí sin tarea.

Ayer, el nuevo intendente de La Plata dijo que el cincuenta y seis de su planta no va a trabajar.

Nadie entiende por qué terminó la pandemia, No van a trabajar.

Qué es esto?

No voy a trabajar, voy a cobrar solamente.

Por qué?

Porque es el Estado, porque nadie me exige, porque nadie me controla, porque imagínese cualquiera de nosotros que trabajamos en lo privado.

Si no vamos a trabajar a los dos días ya hay un departamento de Recursos humanos que está tocando alarma y que está atento Cómo es del Estado?

No importa.

Total, es gratis, lo paga y no es gratis.

Lo pagamos con los impuestos terribles que tenemos en la Argentina y mientras ayer, adentro y afuera teníamos un show para mi gusto de bastante mal gusto, hoy comienza el mes de febrero y vamos a tener que asumir cargos altísimos en prepagas que tienen que subir entre un Veintisiete y un veintinueve vieron cuando se congela todo el día que se descongela los líos que hay, no los subte y el perimetro un cincuenta y seis.

La telefonía, el cable de tu casa o internet que hoy es fundamental, no es un un instrumento de lujo.

Un veinticinco, las aftas que hoy el producto en sí subió un seis y todavía tiene un impuesto vigente que hay que descongelarlo de once por ciento.

Por supuesto que los colectivos, los trenes, los alimentos y toda la historia.

Y yo ayer veía, digo qué despreocupación que hay por todo esto, no aquel que está viendo cómo va a mandar el Lin al colegio, qué útiles va a poder comprar, cómo va a ser de su vida económica, con sueldos tan malos, tan miserables en algunos rincones como es el de los jubilados.

Para citar un ejemplo en esta Argentina adentro, un espectáculo por momentos dantesco, con gente a los gritos con malos tonos, con discursos fuera de eje, con maltrato, aprovechándose de la inexperiencia en muchos casos que tienen algunos componentes de este gobierno y aprovechándose también la inexperiencia de este gobierno muchas veces para imponer cosas en el Parlamento de los modos que no corresponden porque no dialogan y creen que porque ganaron un balotaje son los dueños de la política y de la historia argentina.

Y afuera, otro espectáculo lamentable con las fuerzas de seguridad y los grupos que fueron a protestar.

No estoy de acuerdo ni con cortes de calle.

No, no estoy de acuerdo con que cada uno hace lo que se le dé la gana, pero me parece que no se puede resolver todo en treinta días.

Y este Gobierno entendió que en treinta días tiene que reemplazar los problemas persistentes que tenemos en la calle, con un desorden donde cada uno hace lo que se le da la gana y adentro del Congreso, con cuarenta, cincuenta o sesenta años de discutir cosas que nunca cambian en treinta días no lo podemos resolver.

Por eso creo que lo de afuera también por momentos, resulta innecesario porque no es lo urgente, no es lo inmediato y no es lo prioritario.

Hay que arreglarlo.

Sí, tendremos que entender que se puede protestar y se puede transitar simultáneamente y sin ningún tipo de inconveniente.

Pero no sé si es el momento para que lo pongamos en práctica.

No sé si es el momento para que lo impongamos con fuerza, con personas discutiendo, con personas pegándose, con personas, desafiando con personas tiradas en el piso, con personas detenidas, con fuerzas de seguridad golpeada.

No sé si es el momento.

Me parece que el momento es prestar atención a lo que veremos en las próximas horas, cuando se vote esta ley y el comportamiento de un congreso que tendrá durante mínimo dos años esta composición para ver cómo empieza la Argentina con la idea de uno con la idea de otro a dar algún paso para salir de un estancamiento persistente y permanente, el cual no está dando buenos resultados.

No sé quién tiene la mejor idea.

Si la tendrán los de Miley, los de Cristina, los de Macri, los radicales, los de pitcheo no sé quién, pero tratemos de encontrar ideas porque en el contexto que estamos manejando esta situación límite y dramática, pareciera que muchos no se dieron cuenta que estamos en una emergencia.

Ocho y veinticinco de la mañana volví a escuchar el editorial de Paulo.