Editorial Paulo Vilouta: "Valores Humanos" (29/07/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días, y hoy Marcela tempranito me decía es el día de los valores humanos y si bien hay muchos días particulares y muchos días bautizados en la Argentina, uno dice che el día de los valores humanos, Qué son los valores humanos y por qué? y tiene sin duda la fecha,un relato muy particular porque yo no tenía previsto,que hoy es el día de los valores humanos en homenaje al doctor René Favaloro,porque es un nuevo aniversario de su fallecimiento,cada vez que en la Argentina,pensamos en alguien probo o hacemos algún juego.

Che se habría que ponerle la imagen o el rostro de alguien a un billete,siempre pensamos en René,no solamente por lo que logró como científico que fué un salvador de vidas, el creador del bypass, no del Stand del bypass,todos en la Argentina lo destacamos como un hombre diferente, un país que perdió muchos valores,un país donde la política nos sumió en algunos dirigentes en un chiquero espectacular de corrupción y de malas conductas,hoy lo antagónico es celebrar el Día de los valores Humanos,después de la muerte de René Favaloro, uno de los grandes ejemplos que tenemos los argentinos, más allá del sinfín de representantes deportivos.

Sin duda que el mundo dice Che argentino, el Papa Francisco Che René Favaloro,y cuando hablamos de el día de los valores humanos,en este trabajo particular que se hace hoy 29/07,cuando pedimos ejemplos de valores humanos y que están sumidos en la vida de lo que fue René Faloro aparecen palabras como respeto, justicia, honestidad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, amor, compasión, paz y libertad,Miren qué cantidad de ejemplos,que resumen muchas cosas que hoy los argentinos lamentablemente no tenemos en primer plano el respeto.

No nos respetamos en absoluto,Imponemos ideas a los gritos desde los gobernantes para abajo,No justicia,Yo creo que es un buen momento porque este año hemos logrado demostrar que en Argentina la justicia es muy lenta, pero que es para todos,Hay una expresidenta detenida por corrupta en la Argentina,honestidad que la hemos perdido y muchas veces la confundimos o nos quieren hacer creer que da todo lo mismo.

Ficha limpia es un claro ejemplo del fracaso,La palabra responsabilidad, donde criamos muchas veces a sociedades hoy con jóvenes que no tienen esto que en algún momento nos pusieron nuestros padres o nuestros abuelos,No da casi como lo mismo,Bueno, si sale, sale, si no sale, no sale tolerancia,en un país que se ha vuelto totalmente intolerante, donde hay dos posiciones, sobre todo y hay una cuestión de fe,La solidaridad sí la mantenemos porque somos un pueblo solidario y reaccionamos siempre.

Último ejemplo, Bahía Blanca y después vienen algunos amor, compasión, paz, que no la tenemos y libertad que gracias a Dios la tenemos porque por más presidente,actual o presidenta anterior a los gritos y diciendo cosas que no corresponden,La libertad de la Argentina la tenemos y la democracia en nuestro sistema,hablando de este día tan particular que habría que remarcarlo con mucha fuerza el día de los valores de los valores humanos,Me parece también que los argentinos estamos hoy ante la disyuntiva de un valor que es la verdad o la mentira con el tema de las candidaturas testimoniales,Yo sé que han hecho de las legislativas en la ciudad y en la provincia,Un hecho que hasta hace poco era muy secundario, porque la verdad que no le prestábamos atención a lo que vivimos aquí en la ciudad votando legisladores,dándole individualidad a la elección y lo que se va a vivir en la provincia el 07/09, donde se vota en las siete secciones apartado de lo que será luego la elección de los diputados,Ustedes pueden creer,que el papelón del 2009,lo vamos a repetir en el 2025,votando candidatos que son fantasmas,más de 25 intendentes jugando a que van a ser concejales y no van a asumir,nosotros somos los ciudadanos los que tenemos que patrullar este dilate.

Nosotros tenemos que en diciembre hacer que todo lo que elegimos aquí en la ciudad, desde Adorno y Santoro para abajo, todos sean legisladores,porque los votamos para eso,no los votamos para que nos mientan,si bien la ley hoy no prohíbe la testimoniales, me parece que hay una cuestión que está vinculado a esto, que son los valores,el no mentirnos más en la cara,el votar candidatos de verdad,señor Magario, Señor Espinoza, señor Valenzuela, Señor Catopodi y señor Montenegro, ustedes tienen que asumir,Esto no es joda,Me presento y es de mentira,esto tiene que ver con la seriedad y con la institucionalidad,Ya hicieron un papelón sublime en el 2009,lo vamos a volver a repetir y nosotros como ciudadanos, vamos a cogernos a esta mentira o vamos a poner un límite y decir quien no asuma el cargo y se quede donde está, no lo votamos,dependerá de nosotros.

Yo sé que para muchos es importante y para otros es un tema intrascendente,Pero creo que para nosotros, los ciudadanos, en un día donde destacamos los valores, me parece que el valor de la verdad no es un tema menor y nosotros podemos poner límites,no votando mentiras, no votando candidatos fantasmas, no votando gente que se aprovecha de la gente para supuestamente ocupar un lugar que jamás va a ocupar,le dicen testimoniales,Es una verdadera estafa de nosotros depende,Tenemos un mes y pico para tomar determinaciones y decisiones y ver qué candidato o qué candidata,nos toma el pelo a la hora de tener que elegir y votar ocho y 18.No se olviden,Día de los valores humanos por la muerte del doctor Favaloro.