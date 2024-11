Editorial Paulo Vilouta: "Vivir en libertad: poder opinar"

El fin de semana estuve preparando un poco más de atención a las redes, no a lo que se escribe. Por supuesto que gracias a Dios no tengo el inconveniente de tener que estar leyendo comentarios. Muy poco me importa ni lo bueno ni lo más. No le prestó atención. Estoy El curado de ese tema, pero entre para ver un poquito de qué se estaba hablando en un fin de semana donde no había una información central.

Y me parece que cuando uno ve un poquito la cloaca que estoy Ter y la falta de respeto que hay entre gran parte de sus participantes, empezamos a ver con con mucha fuerza lo que nos pasa hoy en la Argentina que la intolerancia y la necesidad de imponer el pensamiento por sobre los demás, sino pensar lo que pienso. Te descalifico. Yo Chiqui bárbaro esto, no? Cómo? Cómo se podría solucionar a través de la educación a través de si de un, de un cambio de mentalidad, digo, pero realmente es complejo y es difícil, no?

Sí, una ex presidenta como Cristina Kirchner dice idiota al presidente actual que no repita como un mono o cosas por el estilo, pero se utilizar la palabra idiota por pensar distinto. Marca el nivel de locura que tenemos encima. Y creo que tanto él quise RIM o como la libertad avanza. Han hecho de esto una forma de vida El Argentina que gran parte de la población no comparte porque la mayoría de los argentinos están en otra frecuencia y están con esta crispación casi permanente.

Pero donde creo que hay algún tipo de límite y uno es respetar la institucionalidad porque no se le puede decir idiota a un presidente porque vamos a perder totalmente el respeto y ahí Así abajo vamos a permitir que pase cualquier cosa y se permitió que pase cualquier cosa porque, mire me algunos pequeños ejemplos del desquicio de del fin de semana, donde cada uno trata de importe algo aún cuando no sea verdad.

Veía el caso puntual del cine El señor Campanella le tuvo que hacer una corrección al periodista Raúl Timerman, que publicó una foto de ETA Cristina Kissner con Campany la y según Timerman, firmando un cheque para que campan y la pueda llevar a cabo en su momento.

Lo que fue la afirmación de la película El secreto de sus ojos, película que ganó un Oscar y que fue protagonizada Preparen test y por Guillermo France la entonces ataron todos juntos. Mira este desgraciado de Camp anhela Se van doce. Un cheque con Fran Cela que también en el otro palo, a lo que campan en la tuvo que salir a aclarar rápidamente lo que significaba esa foto, la firma de un decreto que fundaba la Cinemateca Argentina, evento al cual dice Campanera me rogaron ir le cuento que con la Cinemateca no pasó absolutamente nada.

Fue puro humo para engañar a la Gilad a como todo lo que hicieron. Pero aprovecharon una foto para sea descalificarlo, acampan y la y meterlo a Francia y la y Franchi La este fin de semana, pero que uno de los actores más prestigiosos que tenemos con un éxito rotundo cena, lo teatros, raiting total cada vez que que hace un programa o lo que pasó.

Lo último, lo del encargado, pero sumido de un tema político. Porque porque en algún momento esgrimió alguna defensa.Si algún gobierno que se ve que a muchos no le gustó la opinión Francella. Este fin de semana dijo lo siguiente. Bueno, hoy tuvo que salir Francella a aclarar porque es realmente imposible poder opinar sin que venga una catarata de críticas.

Otro tema tiene que ver con el fútbol y ojalá podamos envolver dentro de una cuota de tranquilidad a los miembros de la selección argentina que por primera vez en metro, en temas políticos Lionel Scaloni y el divo Martic hablando de la actualidad del país y diciendo alguna frase que nos puede meter el tema de la grieta Scaloni Entiendo que estamos bien Os.

Ojalá salgamos y tenemos potencial. Y cuando le preguntaron al divo cómo ve a la Argentina? Dijo La veo bien, tengo familia que siempre viene para acá. Te cuentan del país Esperanza siempre tenes. Espero que hace un cambio, pero esperanza a a estar También tuvimos otra en medio de un partido de fútbol. Rodolfo Onofrio, el presidente más exitoso de River. Es un comentario de un desastroso arbitraje que teníamos en la cancha de River, a lo que un dirigente de la AFA, el señor Toby, sino salió a cuestionarlo. Cómo estás twitteando?

No estoy Tiene del mes de septiembre que está buscando un puesto. Te bancamos en este estas otras alguna designación del Gobierno nacional? todo ES discrepancia, todo de falta de respeto. Todo es buscar alguno vinculado también al mundo del fútbol. Ojo que éste donó frío puede quedar. La sociedades anónima tuvo mezclado Lo teclado la falta de posibilidad de poder expresarnos en el tema del fútbol en el tema del cine, tratando de inventar algo que no es en el tema puntual de los jugadores de la selección argentina. Me parece que estamos como ya France la en un momento muy delicado, donde cada opinión se la seva a la orilla de un lado del otro se la tiró Nea y me parece que lo más lógico es lo más puro y lo más sano es poder opinar. Hay gente que estará de acuerdo Hay gente que no lo estará, pero esta direccional de todo concepto y buscarle la quinta pata y descalificar porque piensa diferente y ponderar porque piensa igual y llevarlo siempre está tan maldita grieta hace que realmente estemos mal sin una identidad muy cara, perdiendo mucho tiempo, perdiendo mucha energía.

Y como decía Francella no permitiendo que se opine No permitiendo que se opine, que eso, en definitiva, en lo que todos estamos apuntando para poder vivir en un contexto de libertad y cada uno con su razonamiento, cada uno con su ins- historia, cada uno con sustancia, cada uno pensando lo que quiera, sin necesidad de Sama de la atención al otro. Sí, por supuesto.

Cuando una mentira cuando ven a Campania cuando hay una mala información cuando llena Feith es una cosa, pero está replicando permanentemente el pensamiento del otro porque piensa distinto o porque perjudica algún interés mío o algún pensamiento mío. Realmente es muy precario. Le presta atención en el fin de semana y encontré cuatro o seis ejemplos, uno tras otro.

Por eso me parece que Los políticos de arriba tendrían que bajar un poquito para que los que están más abajo entiendan que el país puede tener pensamientos diferentes ideas si cada dos años dirimir en la urna lo que en definitiva todos los argentinos pretendemos vivir en libertad por opinar y que nadie esté llamando la atención a cada minuto, por lo que pensamos