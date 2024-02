El editorial de Facundo Pastor: "La peligrosa lógica de inventar un enemigo"

Pensaba hoy temprano qué es lo que el país necesita en este momento del Gobierno. Es decir, por un lado está el gobierno, por otro lado está el país y estamos todos nosotros.

Ustedes, que nos acompañan cada tarde nosotros aquí, ¿Qué estamos necesitando? ¿O qué necesitaríamos que nos garantice que nos confirme la clase política, la clase dirigencia en estos momentos en la Argentina? ¿Consensos? ¿Acuerdos? Para enfrentar lo que el Fondo Monetario Internacional confirmó que es un país que va a tener una baja de casi tres puntos del producto y una inflación por arriba de los dos dígitos por lo menos hasta mitad de año

¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Con consensos? ¿Con acuerdos? ¿Sabe este gobierno construir mayorías? Para eso se requiere muñeca política, se requiere volumen político.

Hoy hubo un análisis que hizo Nicolás Massot. Me pareció interesante y automáticamente pensé en esta idea qué es lo que necesita el país en este momento. Massot cree que el Gobierno busca que fracase la negociación en el Congreso, que fracase el acuerdo por la ley, con el objetivo de encontrar un enemigo. O enemigos. La lógica de la Argentina, dividida. La lógica del enemigo.

Ponerlo Massot: (audio) "Es realmente muy difícil, porque lo que uno no puede no pensar es que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley y que el único interés que tiene el Gobierno es en construir un enemigo".

"El único interés que tiene el Gobierno es el de construir un enemigo". Ya habíamos visto esta lógica en los primeros años del Kirchnerismo; quizás no sea una persona muy popular, muy conocida, pero cuando el cinismo planteaba lo que planteaba un hombre llamado Ernesto la Club, profesor de Historia, un hombre al que Cristina seguía muchísimo; planteaba justamente la idea y la lógica de construir un enemigo, para poder buscar o reconocer o encontrar una identidad. Para muchos, esa lógica es la lógica de la Argentina dividida.

Y es ahí donde yo me pregunto ¿Este momento necesita una lógica de amigo-enemigo, una lógica de malos y buenos, una lógica binaria del pasado y el futuro? ¿Es lo que necesita el país en este momento? ¿O se necesita consensos y acuerdos?, Que eso es sinónimo de política y de aprender a construir una mayoría hablando, dialogando, consensuando, negociando; y no entendiendo la lógica de la negociación como una lógica errónea.

Claro, si todos los que están enfrente tuyos son la mafia, son los ensobrados, son los que se benefician con todo eso. Bueno, aparece, emerge, esa lógica del enemigo; y por tanto, otra vez la consolidación de una nueva etapa de una Argentina dividida.

