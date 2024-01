El editorial de Facundo Pastor: "¿Y dónde está Macri?"

Es verdad que el gobierno necesitó retroceder, para tomar un nuevo impulso. Retroceder es reconocer que había cuestiones en el paquete fiscal de la ley que no iban a pasar, y que eso demoraba sin duda la negociación de una ley que el Gobierno espera, desea que salga; uno podría decir o pensar para relanzar el gobierno, pero sería para lanzar el Gobierno, porque el Gobierno no se puede relanzar a los treinta días de haber prácticamente comenzado.

Ahora está claro que el Gobierno necesita volumen político para negociar. No van a encontrar quizás una actitud muy negociadora en el propio presidente Milei. Quizá no está para eso, pero sí la gente que lo rodea debiera empezar a arremangarse, para buscar volumen político y negociar, y sacar adelante esta Ley Ómnibus que ya a esta altura hoy me reía temprano porque el flaco López y Candalaft, decían Ya no es una "Ley Ómnibus", sino una "Ley Combi", porque el retroceso fue grande.

Nadie puede trazar, por ahora y, quien lo haga, para mí está analizando mal el momento entre éxitos y victorias, no es que si el gobierno retrocede es una derrota. Yo no creo que sea tiempo de trazar en esos términos o de esa manera; ahora me interesó algo que planteó Miguel Ángel Pichetto, un hombre conocedor de la política argentina, le mandó a decir hace algunas horas. Después se cruzó fuerte con Sturzenegger, pero hace algunos días le reclamó a Milei que promueva una suerte de gobierno de coalición, dijo Pichetto: "No va a poder funcionar así durante cuatro años". Le pidió a Milei que dialogue con los gobernadores, que dialogue más con los sectores dispuestos a colaborar.

Y ahí, cuando apareció esa suerte de planteo de Pichetto, de un reclamo hacia Milei de promover un gobierno de coalición, se me vino a la cabeza la figura de Mauricio Macri ¿Dónde está Mauricio Macri?

¿No era Mauricio Macri la garantía de cierto "cogobierno", y de acercarse más a negociaciones políticas que, aparentemente, los libertarios no estaban dispuestos a hacer? Macri va por ahora por la presidencia del Pro. Se empezó a activar una suerte de operativo clamor para que asuma el lugar de Patricia Bullrich. Todo eso muy bien, espuertas para adentro del Pro.

Pero vuelvo a preguntarme: me fui a las redes sociales, la última publicación en Instagram del expresidente es el 31 de diciembre. Con la familia no me meto ahí, porque es un tema familiar.

Pero ¿Dónde está Mauricio Macri? ¿Dónde está ese expresidente que tenía la experiencia de haber gobernado durante 4 años y se la iba a trasladar al Presidente Milei? Recién Rosario fuera del micrófono, me decía: "Están dialogando, están hablando".

Ahora, en términos de debate público, quizás muchos de los votantes que se sumaron al proyecto de Milei desde el "macrismo", se estarán preguntando lo mismo que me pregunto yo ¿Y Macri? ¿Dónde está Macri?

