La furia de Fernando Burlando por el crimen de Morena: "Dan ganas de tirar todo bien a la m..."

El abogado Fernando Burlando, quien ya confirmó que asumirá la defensa de la madre de Morena Domínguez, la nena de 12 años que murió tras el ataque de dos motochorros, cargó contra la dirigencia política, a la que acusó de no estar interesada en modificar la legislación para castigar con más dureza este tipo de hechos.

"Son temas que nos hacen descreer de todos, absolutamente. Es increíble. La policía, la política, la gente. Dan ganas de tirar todo bien a la mierda", expresó Burlando durante una entrevista con el programa Vilouta 910, en referencia a la profunda desconfianza que la sociedad está experimentando hacia las instituciones responsables de su seguridad.

Burlando también destacó que la Justicia tiene herramientas para abordar casos como este, incluso cuando involucran a menores inimputables. "La Justicia, más allá de que sea un menor no punible, tiene cualidades, condiciones y actitudes para adoptar medidas de seguridad", afirmó.

Subrayando la necesidad de un cambio en la legislación existente, el abogado cuestionó el poco interés de la clase política en impulsar dichos cambios.

"Que no me digan a mí, que no me rompan huevos, que no me jodan, que no jodan a la sociedad, que no le mientan. Todos tienen mecanismos y armas con esta legislación, antiguas obviamente, que hay que cambiarla para cambiar las cosas. ¿Sabes qué pasa? No les importa. ¿Sabes por qué? Porque no matan a un familiar de los que deciden, de los que tienen privilegios", exclamó Burlando con indignación.

El abogado no dudó en lanzar críticas hacia la clase política, enfatizando que la falta de preparación y compromiso de los políticos contribuyó a la difícil situación actual. "Estamos como estamos porque los políticos no tienen preparación. ¿Y sabes qué? Ni siquiera se preocupan por tenerla. Esa es la verdad. Cuando vos ves los candidatos, son escenografía", afirmó.