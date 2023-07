Polémica tras el cierre de listas: un funcionario del Gobierno habló de los enojos y criticó el "manoseo"

El dirigente del Movimiento Evita y funcionario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, compartió sus reflexiones sobre el cierre de listas para las PASO en Unión por la Patria y no solo admitió que se trató de un proceso complejo que dejó "enojos", sino que también se quejó del "manoseo".

“Fue un cierre de lista complicado, difícil y con suspenso. Lo importante es que ya estamos con los precandidatos, dos listas y luego en octubre tendremos candidatos definidos”, afirmó el dirigente en diálogo con el programa Vilouta 910.

Embed

En cuanto a sus preferencias personales, Navarro expresó su gusto por la fórmula que encabezaba Daniel Scioli y lanzó un cuestionamiento por la fallida postulación del actual embajador argentino en Brasil: "A mí me simpatizaba la fórmula de Daniel Scioli, creo que era una posibilidad importante. Ahora, eso de los destratos, los manoseos, no lo comparto”.

Navarro también hizo referencia a las distintas posturas dentro del Movimiento Evita, destacando el respeto por Sergio Massa y Agustín Rossi. No obstante, reconoció que aún no determinaron si respaldarán al ministro de Economía o al líder social: "El Movimiento Evita aún no tiene una posición tomada. Tenemos respeto por Sergio Massa y Agustín Rossi, valoro la valentía de Massa de hacerse cargo del Ministerio de Economía y con Agustín trabajamos hace mucho. Luego. Juan Grabois y Paula vienen de las organizaciones sociales”.

"La semana que viene seguramente decidiremos a quién acompañamos. Hay compañeros que están enojados por el cierre de lista y se acercan a Juan; otros ven en Massa una persona que pueda ganar”, agregó.

fernando-chino-navarrojpg Fernando "Chino" Navarro.

El dirigente también hizo hincapié en la importancia de la unidad y la mejora continua en la política. Reconoció que el actual gobierno tiene aspectos a corregir, pero afirmó que con el tiempo, y en un marco de tranquilidad, la gestión será evaluada de manera diferente.

Asimismo, Navarro subrayó que es fundamental dejar el Gobierno ordenado en caso de una eventual derrota: "Nosotros tenemos que dejar el Gobierno lo más ordenado posible si perdemos; y si ganamos, debemos hacer coaliciones porque Argentina no sale dinamitando, echando, achicando. Se sale con solidaridad, trabajo y sacrificio de los poderosos”.

En cuanto a su relación con el Presidente Alberto Fernández, Navarro destacó que lo percibe tranquilo y comprometido con el trabajo. "Él siempre quiso que nuestro sector sea competitivo y que haya PASO”, aseguró.