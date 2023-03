Graciela Fernández Meijide: "Me da temor que actúen las Fuerzas Armadas" en Rosario

La ex senadora y activista por los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide expresó en #Vilouta910 que tiene "dudas" y "temor" respecto del accionar de las Fuerzas Armadas en Rosario, tras ser enviadas por parte del Gobierno a la ciudad santafesina, en el marco de la ola de inseguridad por el narcotráfico.

Embed

"Me da bastante temor, no estoy tan segura", sostuvo la ex funcionaria al ser consultada sobre si estaba de acuerdo con la medida. Y agregó: "Por alguna razón en nuestra Constitución Nacional se introdujo una ley en la cual se le prohíbe actuar en conflictos internos"

Si lo que se va a utilizar el apoyo logístico y no su accionar, yo digo sí. Pero creo que las fuerzas Armadas están hechas para cuidar las frontera y los gendarmes y la policía para la seguridad interna", concluyó.

Aníbal Fernández puso en marcha el operativo para frenar la violencia narco en Rosario

anibal_javkin_perotti.jpg Aníbal Fernández puso en marcha el operativo para frenar la violencia narco en Rosario (Foto: Telam).

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, llegó este miércoles a Rosario para comenzar a implementar las medidas contra el narcotráfico anunciadas este martes por el presidente Alberto Fernández.

En conferencia, Aníbal afirmó que "es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso" en medio de la ola de violencia narco que atraviesa la ciudad.

"Hemos traído fuerzas federales para actuar en cada lugar", afirmó el ministro al poner en operaciones a los nuevos efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

Fernández se dirigió al Destacamento Móvil 7 de la ciudad de Rosario para acompañar el desembarco de los nuevos efectivos de las fuerzas federales. Así puso en funciones a más efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria PSA, sumado a personal de Ejército que se encargará de la urbanización de los barrios populares.

La visita se produjo a menos de 24 horas de que el presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas por la creciente ola de violencia narco.

"Rosario nos necesita, sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes", enfatizó el presidente en un mensaje grabado, donde anticipó que reforzará la presencia de las fuerzas hasta alcanzar los 1.400 efectivos.íbal Fernández) y sin dudas, son varios puntos en los que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio".