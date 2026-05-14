Editorial Paulo Vilouta: "Adorni sigue sumando disgustos" (14/05/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y vamos sumando a la tabla de posiciones a un montón de funcionarios que le faltan el respeto permanentemente a la mayoría de los argentinos que la están pasando mal y ustedes saben cuál es mi opinión y no no hago política con este tema se ha profundizado una situación muy compleja de un país que está fundido de un país donde existió y existen casos de corrupción un país donde se administró pésimo un país donde se imprimió a lo loco un país donde nos transformamos en enfermos de de inflación y hoy estamos pagando las consecuencias de todo lo mal hecho siempre y de las dudas que tenemos hoy en un montón de cosas que se están haciendo y que tienen lamentablemente algunos espejos donde algunos funcionarios de hoy se miran y funcionarios del ayer algunos de ellos presos otros procesados en una argentina que le cuesta mucho moverse no y en una argentina donde algunos políticos como se llama miguel ángel pichetto que dice lo que le pasa hoy a cristina le puede pasar mañana a mi ley pasó durante el menemismo pasó durante los naturalizando como que la corrupción forma parte de la vida de los argentinos en esta tabla donde tenemos al señor adorni que todos los días suma un disgusto para la gente que dice che con lo mal que la paso con el pedido de pongan el hombro que me pidió el presidente mi ley con la esperanza que puse bueno ahora le han descubierto un alquiler y una suma de 21 mil dólares que sigue sumando a esta tabla de tanto dinero y de tanto dólar y de tanto dinero en efectivo pero no termina con el caso cercano porque si uno dice che es un caso aislado y es el único el gobernador de la provincia de Tucumán compró una casa de fin de semana por trescientos mil dólares y no se conocen sus declaraciones juradas adquirió una propiedad de en Tafí del Valle dice haberla declarado aunque el régimen local no obliga a hacer pública la presentación no la consignó cuando fue candidato a diputado y según la información que tenemos la última declaración que hizo fue en el año 2016 que temita ¿no?

que temita una casa hermosa y fantástica en un momento donde cuesta encontrar las declaraciones juradas de la declaración jurada tiene que ser para todos no tiene que haber un régimen de un lado del otro tiene que ser una cosa donde tenemos que conocer de punta a punta lo que tienen los funcionarios circunstanciales que gobiernan la argentina que tienen una banca que tienen un espacio que tienen una legislatura terminar con esta historia porque son públicos y lo público es público y hay que conocerse y hay que presentar declaraciones juradas otro irrespetuoso absoluto es el diputado libertario Manuel Quintar que apareció con un auto de 126 mil dólares en el congreso en el día de ayer puede tenerlo sí puede tenerlo yo no soy Miriam Bregman ni los trotskistas que creen que tenemos que derrumbar la propiedad privada y que tenemos que vivir en la indigencia en la pobreza y hacer del argentino una gran villa miseria no estoy en esa línea pero me parece que ir a la cochera del congreso con un vehículo que la argentina le pudo haber costado más de 200 mil dólares en un momento donde con sólo ir a la ciudad y recorrer la zona del congreso vamos a ver un montón de gente durmiendo la calle un montón de gente pidiendo un montón de gente reclamando un montón de gente pidiéndole que trabajen que se baje las dietas me parece que no corresponde el señor dice que trabaja de los 13 años que se puede comprar en blanco lo que se le da la gana y demás pero pasa por los gestos y pasan por las formas que tienen que tener nuestros funcionarios en un momento muy complicado porque en el día de ayer miren lo que es la contracara no mientras vemos al señor Adorni alquilando comprando gastando sin declaración jurada al señor Jaldo gobernador de Tucumán que ya tendría que haber brindado información concreta sobre esta casa de 300 mil dólares que se compró sin declaración jurada por ahora o sin conocer la mayoría de los argentinos de qué se trata la historia y este señor diputado libertario manuel quintar que fue con un auto tesla que es un auto que la argentina debe haber cinco aproximadamente cuyo valor supera ampliamente los 150 mil dólares ayer una cronista en un canal de cable entrevistaba a un jubilado que nos dejó con esta brutal imagen del desconsuelo y de la diferencia sustancial que se vive en el mundo público de algunos dirigentes y en el mundo privado cerrado y durísimo de muchos argentinos escúchenlo ahora con esta compra es un ratito es armarse algo para la tarde para comer para la noche y cena si quieran o sea se almuerza y yo me hago el desayuno el almuerzo un almuerzo abundante la merienda y la cena un sanduichito comida no comida elaborada no uno se tiene que ir restringiendo cuando recordás la que si llegabas el almuerzo a la cena hace tiempo uno se tiene que ir restringiendo y así como le pasa a este caballero le pasa a muchos chicos porque lo marcó unicef no todos los chicos completan cuatro comidas en la argentina la argentina verdadera la verdad que hay que trabajar la que hay que impulsar la que hay que sacar dos millones de personas perdieron hace poco el beneficio es la caja mesa con 4 5 6 7 artículos para empujar un poquito la canasta familiar qué diferencia no qué falta qué falta de acercamiento con la gente no qué falta de declaraciones juradas de la mayoría de los funcionarios públicos tendríamos que tener ya la oficina anticorrupción trabajando y dando vuelta a todos los diputados y senadores de la argentina a los gobernadores a los intendentes para que nos muestren cómo viven y de qué viven y tratar de marcar un punto igualitario ojalá que con el tiempo sea de todos para arriba no como este pobre señor que tiene que andar salteando comidas porque no le alcanza con la vergonzosa jubilación que cobra en la argentina qué falta de empatía qué falta de cercanía no falta falta falta faltan declaraciones juradas faltan gestos que tengan que ver con la moral y falta fundamentalmente empatía para acercarse un poquito más a la gente que es la que sufre que es la que acompaña a la que pone el pecho y la que no tiene a mano como la mayoría de estos funcionarios la posibilidad de progresar tanto tanto y tanto en una argentina cada vez más desigual