Javier Milei contraataca y demanda la expulsión de una alta dirigente de JxC por llamarlo "nazi"

El precandidato a Presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, le envió un claro mensaje a Juntos por el Cambio tras tomar la decisión de expulsar del espacio libertario a los dirigentes Lucas Luna y Verónica Sikora, quienes renunciaron debido a sus declaraciones discriminatorias en contra del precandidato a legislador Franco Rinaldi y la hija del senador Luis Juez.

En una entrevista con el programa López 910, Milei destacó la importancia de actuar rápidamente en situaciones como estas y señaló que, una vez que se enteró de los comentarios realizados por Luna y Sikora, tomaron cartas en el asunto de inmediato. "Cuando tuvimos consciencia de los dichos de Luna, ya estaba todo el mecanismo y el procedimiento en funcionamiento para que esta persona renuncie. A las 15:30 ya tenía la información de que estaba renunciado", afirmó.

Al margen de la decisión tomada, Milei aprovechó el caso para apuntar contra Juntos por el Cambio por su presunta doble vara ante casos similares: “Ahora, dado todo lo que siguió haciendo Juntos por el Cambio a lo largo del día con este tema, a pesar de que todo esto ya estaba finiquitado, me gustaría saber si van a echar a Elisa Carrió, que en tres oportunidades me dijo nazi y me comparó con Hitler. Quiero saber dónde está la vara”, desafió.

Incluso, se refirió a supuestas frases ofensivas dirigidas hacia él por el propio Rinaldi, quien según Milei lo insultó de diversas formas y utilizó expresiones racistas y xenófobas hacia él.

Sikora_Milei.jpg Verónica Sikora, la dirigente libertaria que debió renunciar al espacio que lidera Javier Milei por sus dichos discriminadores.

“Ya que nosotros tomamos una decisión con un decimoséptimo candidato al Parlasur, me gustaría ver cuándo en Juntos por el Cambio ponen de patitas en la calle a Carrió. De hecho, la estoy demandando por banalización del Holocausto”, agregó.

Milei también hizo referencia a las encuestas, que hoy lo muestran en baja, y relativizó los resultados. "Nosotros sabemos que las encuestas son un instrumento para hacer marketing político. Sabemos dónde estamos parados, nuestra pelea es para entrar en el balotaje", afirmó Milei, quien también tomó distancia de la pobre performance de su espacio en distintas provincias: "Los resultados de las provincias no son extrapolares, por eso desdoblan los gobernadores”.

En cuanto al aspecto económico, el precandidato insistió con su plan de dolarizar la economía y dio pistas sobre los pasos que daría en esa dirección. “Estamos hablando con inversores privados del exterior para armar la operación de la dolarización”, dijo, y añadió: "La dolarización se hace al dólar de mercado”.