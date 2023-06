El editorial de Paulo Vilouta: "Discriminar no es hacer campaña"

Mariana Contartessi hizo hoy un resumen extraordinario de lo que pasó en las últimas horas con Franco Rinaldi y con Milagro, la hija de Luis Juez, y yo me planteaba cuánta hipocresía tenemos y qué dualidad a la hora de tener que tocar algunos temas.

Porque comienza la campaña y entramos en tonos que son para ganarle a un circunstancial rival o un adversario político, pero no a un enemigo, y calificamos de acuerdo a nuestro gusto político si algo está bien o algo está mal. Por supuesto que algunos quieren sacar algún tipo de ventaja. ¿Por qué? Porque hay funcionarios del señor Javier Milei que cruzaron una raya de mal gusto, de discriminación, de falta de respeto.

Hoy nadie va a objetar cuáles son los inconvenientes físicos que tiene Franco Rinaldi, que encabeza la lista de legisladores de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Si podríamos un día hablar con Franco en saber por qué muchas veces él tiene un tono, para mi gusto, agresivo en las redes sociales, que en estos tiempos no suman.

Tiene que ver con un círculo de gente que está muy agresiva y que lee constantemente cosas que están fuera de foco. Ahora, desde el lugar que le toca, y después de lo que pasó en este caso con Lucas Luna, dirigente de La Libertad Avanza, creo que Franco tendrá que entender que va a pasar momentos de zozobra por lo que escribe, por lo que polemiza dentro de redes sociales. Pero nadie se va a animar a descalificarlo por su problema físico.

Lo mismo pasó con Wado de Pedro el día en que Gabriel Levinas hizo esa mención sobre que un argentino tartamudo no podría ser Presidente. En ese momento se generó una altísima defensa al ministro del Interior. Y yo sé que hay mucha gente que lo siente y otros, oportunistas, que dicen 'bueno, vamos por este lado porque realmente queda bien'.

Es terrible también lo de Córdoba, con esta señora Verónica Sikora, que por ahora se mantiene como candidata a intendente de Javier Milei después de calificar a la familia Juez, que a través de un video grabado por el senador y su mujer manifestó sentirse lastimado por lo que pasó.

Macri_Rinaldi.jpeg Jorge Macri, junto a Franco Rinaldi, precandidato a legislador por la Ciudad.

Juez es un dirigente político que participó de muchas contiendas electorales en la provincia de Córdoba. Es senador y no necesitó utilizar, porque no está bajo ningún punto de vista en el panorama de esta familia, a la que conozco. el caso puntual de lo que vive con Milagro, que para ellos es una hija, por supuesto, común y corriente como todos, que tiene una dependencia muy grande de ellos. Sikora pidió disculpas, pero ese tipo de disculpas, en potencial, no sirven.

Otra cosa que me parece que tendríamos que adecuar un poquito a estos tiempos y no festejar tanto son los discursos de Cristina Fernández cuando descalifica permanentemente o cuando agrede. Si Victoria Tolosa Paz, como mujer, sintió que fue agredida y sintió un palazo frontal por lo que dijo Cristina Fernández, habría que analizarlo.

De lo contrario, pareciera que cuando lo dice Cristina Fernández o, muchas veces, Elisa Carrió o Patricia Bullrich, decimos 'ah, no, son mujeres fuertes' y se les permite todo, No, no es así. Si hay gente enfrente que se siente mortificada, lastimada o maltratada, habrá que hacer un repaso de estas dirigentes políticas que, para mí, muchas veces tienen un tono elevado. Una cosa es confrontar, debatir, parlamentar, y otra cosa es faltar el respeto. Y creo que en el caso puntual de Victoria Tolosa Paz, el tono no fue el mejor. Y si Victoria se sintió afectada, hay que prestarle atención más allá de lo que pueda haber hecho o no desde el punto de vista político.

Me parece que vamos a entrar en una campaña en la que hasta ahora vemos pocas ideas. Vemos muy poca apertura de temas. Vamos a entrar en una campaña repleta de eslóganes; donde los consultores y los asesores son clave. Pero la clave sos vos, que nos estás escuchando y que todos los días convivís con la incertidumbre, la inflación y la inseguridad permanente que en algunos lugares de la República no te permiten salir tranquilo de tu casa.

Menos tonos altos, menos agresión, más diálogo, más Parlamento, más conjunción de ideas. Un día gana una, un día gana otra. Ojalá que algún día lo entendamos, después de estos casos bochornosos, de este señor Luna, de esta señora Sikora, de lo de Levinas, porque parece que hay parte del país que cree que un problema físico altera el buen accionar de mucha gente que actúa con su cabeza, con su corazón y, fundamentalmente, con honestidad.