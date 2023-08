Javier Milei reveló cuál fue el único político que lo felicitó y fue categórico sobre su vínculo con Bullrich

Javier Milei emergió como el protagonista destacado de las PASO 2023, al lograr un sorprendente 30.04% de los votos. Tras el impactante triunfo, el libertario dialogó en exclusiva con Radio La Red en la mañana de ese lunes y reveló detalles sobre la jornada del domingo y quién fue el único político que le mandó un mensaje para felicitarlo: Mauricio Macri. Además, fue tajante respecto de la relación con Patricia Bullrich.

“Me mandó un mensaje en el que me felicitó por la excelente elección”, afirmó Milei en una entrevista con el programa Vilouta 910. No obstante, pese a destacar el buen trato con el expresidente, aclaró que es "imposible" llegar a un acuerdo electoral con Juntos por el Cambio porque "tienen elementos dentro de su estructura que son absolutamente inviables".

Embed

Casi en la misma línea, Milei se encargó de resaltar la falta de relación que hoy mantiene con Patricia Bullrich, quien a partir de ahora es una de sus contrincantes directas en las elecciones generales y con la que en otro momento de la campaña experimentó un acercamiento. Según el economista, "es muy difícil reconstruir ese vínculo con Bullrich, muy difícil volver atrás". El economista atribuye esta dificultad a presuntas operaciones políticas que Patricia Bullrich y su esposo habrían llevado a cabo para socavar su imagen.

La jornada de este domingo marcó un hito en la trayectoria política de Milei, quien se convirtió en el precandidato presidencial más votado en las PASO. "Pudimos dar un buen diagnóstico, una buena propuesta, y creo que fue bien recibida por la población", expresó.