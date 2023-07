Javier Milei volvió a acusar a Patricia Bullrich de campaña sucia y la vinculó con un hecho particular

Javier Milei, precandidato presidencial, insistió este lunes con sus acusaciones hacia Patricia Bullrich como presunta responsable de una campaña sucia. Según el economista libertario, su competidora en la carrera hacia la presidencia habría estado detrás del incidente ocurrido durante el último acto por el aniversario del ataque a la AMIA, donde él fue increpado por un grupo de asistentes.

En una entrevista con el programa López 910 desde los estudios de La Red en La Rural, Milei fue consultado sobre si aún existía la chance de establecer una alianza con Patricia Bullrich tras las elecciones generales. "Muchas de las operaciones que me han estado haciendo en el último mes, mes y medio, están vinculadas a ese sector y la gota que rebasó el vaso fue la operación que me hicieron el día que fui a la visita a la AMIA, y eso me pareció sumamente doloroso”, expresó Milei, descartando la opción.

Según Milei, “no creo en la campaña sucia como una forma de hacer política. Yo no creo en jugar sucio, creo que hay que jugar limpio porque el que juega sucio perdió antes de salir a la cancha”.

Por otro lado, en cuanto al acuerdo con el FMI, Milei aseguró que no tendrá problemas con el organismo internacional en caso de llegar a la presidencia, debido a que su plan de ajuste es mucho más profundo y severo que el propuesto por el propio organismo.

"Lo que pasa es que la diferencia es que mientras que al FMI le interesa devengar tasa e interés, nosotros queremos arreglar los problemas de la Argentina”, aseguró.

milei5jpg Milei redobló sus críticas hacia Patricia Bullrich (Foto: archivo).

Milei también destacó su compromiso para erradicar los privilegios de la clase política. Afirmó que su gobierno irá "al hueso" contra todas las partidas presupuestarias que supuestamente permiten el despilfarro y la corrupción, incluyendo la obra pública, las transferencias discrecionales, los subsidios económicos, las empresas del Estado y las jubilaciones de privilegio.

En relación con sus propuestas económicas, el precandidato hizo énfasis en la dolarización como medida para eliminar la brecha cambiaria y la eliminación de las retenciones como el camino para mejorar los ingresos del sector productivo y de los trabajadores del campo.

Por último, Milei se mostró confiado en sus posibilidades electorales: "Tenemos altas chances de pelear la entrada al balotaje. Y la realidad es que si nosotros entramos al balotaje, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque individualmente soy el candidato más votado”.