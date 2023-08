Juan Zabaleta respaldó la candidatura de Sergio Massa y lanzó una autocrítica por las disputas internas

Juan Zabaleta, aspirante a la reelección como intendente de Hurlingham, transmitió su visión de cara a las elecciones de próximo domingo y formuló una autocrítica sobre la gestión del gobierno nacional, al reconocer las "peleas" dentro de la coalición oficialista. Además, pidió respaldar la candidatura a presidente de Sergio Massa.

En una entrevista con el programa López 910, el precandidato a intendente comenzó su discurso comparando la elección en curso con un "primer tiempo de un partido de fútbol", prefigurando un enfrentamiento más importante en octubre. Al mismo tiempo, trazó una analogía para remarcar la conveniencia de no volver al pasado: "A mí me gustan los autos y se trata de mirar por el parabrisas. Hay que mirar para adelante, ese es el camino. Hay que charlar, hay que contar con Sergio Massa, que es el candidato a presidente, y con cada uno de nosotros como intendentes”.

En un gesto de autocrítica, Zabaleta reconoció la posibilidad de un desencanto entre los votantes y sostuvo que algunos podrían haberse sentido defraudados por las disputas internas en el gobierno nacional.

"El desencanto que puede haber es la simpleza de cada vecino. Es ‘che, los votamos y se vivieron peleando. Los votamos y no hicieron otra cosa que pelearse’. Y eso es así claramente. Si no, mentiríamos. Yo no estoy para mentir a los 56 años ni para callarme la boca. Estoy para decir muchas cosas que siento y fundamentalmente que represento en función de mis vecinos", afirmó.

“Es cierto que nosotros nos hemos peleado mucho en el gobierno cuando teníamos que aprovechar nuestro tiempo para ordenar la economía argentina", agregó Zabaleta, quien dejó momentáneamente su cargo como intendente de Hutlingham para asumir como ministro de Desarrollo.

Por otro lado, instó a no enojarse con la gente si no eligen su espacio: "Si la gente vota y no lo hace a favor, no hay que enojarse. Nunca debemos enojarnos con los resultados electorales”.