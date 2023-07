La palabra de Flor de la V sobre Jey Mammon luego de la contundente entrevista en Intrusos

La conductora Flor de la V se refirió a la entrevista que realizó este miércoles con Jey Mammon en Intrusos, un reportaje que se centró en la demanda legal que el humorista presentó contra Lucas Benvenuto después de que el caso en su contra fuera sobreseído debido a la aplicación de la prescripción.

En una entrevista con el programa Vilouta 910, Flor de la V compartió su perspectiva sobre la situación y el debate moral que la rodea. La conductora destacó la importancia de escuchar la voz de Jey Mammon y consideró que era un tema periodísticamente interesante. "En este caso particular, siento que hay algo que nunca va a dejar a nadie conforme, ni de un lado ni del otro", remarcó.

Embed

Flor de la V también se refirió a la absolución de Jey Mammon en la Justicia y explicó: "Para la Justicia, eso prescribió y es inocente de lo que lo acusaba Lucas Benvenuto. Lo que divide a la opinión pública es el tema de la edad, es que él haya tenido un vínculo con un chico de 16 o 17 años. Eso es lo que genera el debate. Para mí, siempre fue igual, hace veinte años o ahora, una persona menor siempre es menor".

"Yo creo que lo que intenta es limpiar su imagen para que no quede un ápice de duda de que él es un violador, porque él no niega la historia, la relación. Él habla de vínculo, que iban y venían. Pero él no quiere que queden dudas, que él no lo violó", agregó Flor.

Embed

Y explicó: "La historia en el caso de Jey cambia cuando Lucas decide denunciar y que él se siente abusado. Si Sofía Gala hubiera denunciado, cambiaría completamente la historia. Para mí lo de ser menor me pareció siempre un espanto".

En cuanto a la participación de Jey Mammon en los premios Martín Fierro, Flor de la V expresó su opinión: "Creo que ir a los Martín Fierro es la venganza para Telefe. Uno puede decir muchas cosas, pero lo que hace en su labor artística es bueno".