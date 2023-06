Lionel Scaloni anticipa detalles del equipo contra Australia y del futuro de Messi en la Selección Argentina

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ofreció una conferencia de prensa previa al amistoso contra Australia y reveló información sobre el equipo que presentará y el futuro de Lionel Messi en la "Scaloneta". Acompañado por Ángel Di María, Scaloni brindó detalles sobre la preparación del equipo y los objetivos de la gira.

Ante la consulta sobre el posible once inicial contra Australia, Scaloni afirmó que el equipo aún no está confirmado, pero será casi el mismo que disputó el Mundial. También mencionó que evaluará la condición física de Julián Álvarez, quien viene de celebrar un logro merecido.

Embed

"Estamos bien. Es un partido interesante, lindo para jugar, contra un muy buen rival. Estamos preparados, aunque el viaje ha sido largo y hemos tenido algunos contratiempos. Tenemos ganas de jugar el partido, dar una buena imagen y seguir disfrutando del equipo", comenzó Scaloni en la conferencia de prensa.

El entrenador también hizo referencia al presente de los jóvenes talentosos en la Selección Argentina. "Tenemos una buena base de jugadores para seguir por mucho tiempo. La idea siempre es convocar a los mejores", afirmó.

En cuanto a Lionel Messi, Scaloni aseguró que el astro argentino jugará todo el partido contra Australia. "Conmigo ha jugado siempre, así que no se preocupen por eso", añadió el director técnico.

En relación a las declaraciones de Messi sobre el próximo Mundial, Scaloni elogió la prudencia del jugador. "Me parece muy prudente de alguien que no vende humo ni miente. La realidad es que irá viendo y, según cómo se sienta, decidiremos. Falta tanto tiempo que pensar más allá no tiene sentido. Es muy lógico lo que dice. Veremos con el tiempo si se encuentra bien y tiene ganas, que es lo más importante. Lionel sabe jugar al fútbol hoy y dentro de diez años, es evidente", expresó.

Scaloni_premio.jpg

Scaloni también se refirió a los objetivos de la gira de la Selección Argentina. "Desde que estamos aquí, las convocatorias han sido pensadas en función de lo que necesita el equipo. Hemos considerado a los jugadores que debían jugar de cierta manera. No jugamos de la misma forma que en 2018, pero hemos encontrado una identidad y el desafío será mantenerla, mejorarla y no dejar que la situación se revierta. Seguiremos intentando ganar", afirmó el técnico.

"El objetivo es competir, reunirse, discutir si es necesario hacer algún cambio o probar algunas cosas en estos partidos. El viaje no es cómodo. Hemos podido entrenar, pero siempre con algunas limitaciones debido a que los jugadores duermen en diferentes horarios, lo cual no es ideal para entrenar y jugar tan lejos. Sin embargo, nos reuniremos, hablaremos, especialmente con los más jóvenes que no suelen estar aquí con frecuencia, y debemos aprovecharlos. Tenemos dos partidos y la idea es que sumen minutos. Nuestra intención es que jueguen y se sientan cómodos con sus compañeros. No nos enfocamos tanto en el resultado, sino en el funcion