La picante respuesta de Jorge Macri a Leandro Santoro tras las críticas por su candidatura

Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno porteño por el PRO, le respondió este jueves a Leandro Santoro, su competidor por del Frente de Todos, quien había expresado que "hasta a los votantes del PRO les hace ruido" la postulación del exintendente de Vicente López. En una entrevista con el programa Vilouta 910, por Radio La Red, Macri sostuvo que “Santoro habla de mí porque no puede hablar de la economía".

“Yo también creo, como dijo Santoro, que el porteño es un elector sofisticado y que siempre busca gente que pueda gestionar. Eligió eso en Mauricio Macri y en Horacio Rodríguez Larreta. Esta ciudad mejoró muchísimo en 16 años. Y yo estoy preparado para eso. Fue intendente de Vicente López y eso fue un camino de formación, de capacitación”, afirmó Macri al escuchar un audio de Santoro.

Sin embargo, con el correr de la entrevista, actual ministro de Gobierno de la Ciudad, volvió sobre los cuestionamientos de su oponente: “Santoro va a hablar de mí porque no puede hablar de la economía. A mí me gusta hablar de los problemas reales de la gente y no andar por la vida como si nada ocurriera”.

Por otro lado, mostrándose confiado y entusiasmado con su postulación, Macri mencionó que había observado el respaldo de los vecinos y las encuestas, y expresó su alegría por haber llegado a un acuerdo con el PRO de la Ciudad. Subrayó su preparación y su deseo de asumir el desafío de gobernar la Ciudad.

En cuanto a las alianzas políticas, Macri mencionó que había mantenido conversaciones con Elisa Carrió y su equipo, y que estaban trabajando juntos. Además, señaló que no le molesta la presunta cercanía de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño, con Martín Lousteau.

"La foto de ayer es de los candidatos, no me molesta, somos parte del equipo. Además, hay una clase media que está en un gran nivel de angustia por la inflación y los impuestos", enfatizó.

Respecto a su postulación y su papel en el espacio del PRO, Macri enfatizó su compromiso con la unidad y afirmó que caminaría junto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Recalcó el apoyo recibido por parte de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y expresó su deseo de que el PRO gobierne la Nación, confiando en la capacidad de transformación que considera que posee el partido.