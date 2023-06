La dura opinión de Marcela Tinayre sobre la estatua de Mirtha Legrand

El reconocido artista cordobés, Daniel Melero, fue convocado para crear una estatua en honor a la icónica animadora Mirtha Legrand, quien cuenta con 96 años de edad. La obra está destinada a ser exhibida en la ciudad santafesina de Villa Cañás, lugar de nacimiento de la querida diva.

Sin embargo, tras la presentación pública de la estatua, esta generó un intenso debate y críticas en las redes sociales debido a la representación de la figura, la cual dista notablemente de los rasgos característicos de Mirtha Legrand.

legrand.webp

El revuelo causado por la obra no pasó desapercibido, y Marcela Tinayre, hija de la homenajeada, no pudo evitar expresar su opinión en el programa Polémica en el bar de América TV. Con absoluta contundencia, Tinayre se refirió a la estatua y dejó clara su postura al respecto.

¿Qué dijo Marcela Tinayre sobre la estatua de Mirtha Legrand?

"¿Qué es ese mounstruo que han hecho? Contame, estamos impresionados, yo por lo menos como hija. ¿Qué es esa estatua?", le consultó Marcela al aire a Mirtha en la noche del lunes.

"No me gustó, me veo rarísima. Realmente no me favorece para nada", reconoció Chiquita. "¿Cómo te va a gustar eso? Demasiado diplomática estuviste. Los dientes... ¡Es horrible mamá! Me niego a que esa seas vos", lanzó Marcela Tinrayre indignada.

"Hay dos estatuas, una de bronca y otra de híper realismo. Yo me quedé impresionada cuando vi. Dije: ¿Quién es esa?, cuestionó categórica Tinrayre.