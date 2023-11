El editorial de Paulo Vilouta: "Con la pobreza no se juega"

Tema uno uno Patricia Bullrich ayer sostuvo y y salió con una frase muy desacertada Ojalá todo explote antes del diecinueve.

Ayer, ante el error que ella vio que cometió y ante la repercusión furiosa que tuvo su su frase salió a hacer una explicación de lo explicado y ayer salió a decir que el ojalá explote antes del diecinueve era una referencia a que explote la mentira de Sergio Masa Patricia.

No se puede todos los días estar haciendo una enmienda de una declaración que está mal hecha o que no se entendió.

En este caso se entendió con claridad, pero la mayoría de los casos hubo que hacer rectificaciones.

Ejemplo claro fue el debate en Santiago del Estero, cuando no se sentía bien, Patricia y dijo automáticamente al otro día en una conferencia de prensa que algunas cosas que no se entendieron o no se interpretaron fueron la consecuencia de ese malestar.

Bueno, Patricia, cuando dice Ojalá que explote antes del diecinueve, tiene que al otro día ir a otro programa urgente, a decir ojalá que explote la mentira de Sergio Masa quiere meter la realidad debajo de la alfombra pero no la alcanza y la mete en un pozo.

Es muy complejo cuando uno pretende hacer enmiendas permanentemente, porque si hay que enmendar significa que lo que se dijo se dijo mal o se dijo algo que no se tenía que decir, porque acá se dijo algo que no corresponde decirlo, porque todos vivimos en un mismo país, gobierne uno, gobierne otro.

Estamos todos metidos en el mismo barco, pero al otro día no alcanza.

Y no sirve, porque expone aún más lo que se planteó el día anterior, Digo porque se transformó más allá que hoy Bullrich tenga un papel para algunos, ya secundario o más allá.

Que ahora esté en una nueva alianza con Miley.

Ha sido uno de los problemas clave de esta campaña de Patricia Burch no poder afirmar una idea con claridad al otro día tener que dar una conferencia en Santiago del Estero porque no se entendió el el discurso dado en algunos momentos, su participación en el ámbito de lo que era, nada más y nada menos que el debate.

Y ayer, otra vez intentando modificar.

Y la verdad que era muy flojo, Patricia, porque esto es como cuando en casa metíamos la pata y no sabíamos qué contestar.

Y después se nos ocurría una.

Íbamos che, mamá, papá y ya es tarde.

Ya pasó y está mal.

Está mal.

Me parece que es un sistema o un método que para mi gusto no es el que corresponde.

Porque lo que se dijo se dijo y a lo sumo uno puede ampliarlo, discutirlo o pedir disculpas.

Pero no siempre es forzar la idea y ahora que explote.

Pero no lo dije antes del diecinueve pensando en el país, sino que explote la mentira.

Realmente confuso, complejo.

Y creo que esos veinticuatro puntos, más allá de todos los errores y de todos los problemas de juntos por el cambio y de haber ido a una interna a cielo abierto, primero con la reta y enfrentándose y dividiendo la oposición con milley, tiene que ver con un estilo que Bullrich sí quiere a futuro.

No, porque los números la condenaron.

Ahora lo tendrá que corregir. Tema dos.

Qué país, Alfonsinista Estamos viviendo, no? Dios mío. Por un lado, menciones por el otro. Está bien.

Se cumplen cuarenta años de un hecho histórico, pero ese Raúl Alfonsín muchas veces golpeado por mucho, fundamentalmente por la economía de su gobierno.

Me parece que hay un exceso en estos días cuando se lo pondera cuando se lo destaca o cuando todos quieren buscar la mano amiga para ver si se arrastran algún radical para ese lado.

Tema tres. Miren qué buena noticia.

Cinco dirigentes piqueteros van a juicio por cortar calles donde en Córdoba, acá no más una provincia que le va bien, que tiene orden fiscal.

Una provincia donde la gente pondera a sus dirigentes. Los ha hecho ganar hace mil años. Primero con De la Sota, después con esquiar y ahora con la continuidad sí.

Dirigentes piqueteros van a juicio por cortar calles. Un fiscal los acusa de entorpecimiento de los medios de transporte, complicándose la vida a todos los cordobeses y desobediencia por no permitir.

Cuando la policía les informó que tenían que levantarlo, insistieron en el lugar.

Son del polo obrero del MCT libre del sur.

Realmente importante, no? Cinco dirigentes piqueteros van a juicio por desacatar una orden policial y cortar las calles y molestar a todos los cordobeses. Miren qué buena idea.

Acá, eh? Córdoba, República Argentina, A ochocientos kilómetros de Buenos Aires.

Lo venimos destacando esta semana y fue tema nuestro en la mañana, después de la decisión de la ministra Victoria Tolosa Paz de hacer una limpieza en lo que son los planes trabajar entregados a muchos argentinos que lamentablemente no hicieron lo que tenían que hacer.

Porque ante la denuncia del doctor Marijuán, que denunció que desde el dos mil veinte a la actualidad casi ciento sesenta mil beneficiarios del Plan Social Potencial Trabajo viajaron al este al exterior, que es una circunstancia incompatible con el CRIS, requisito de alta vulnerabilidad económica, exit exigida en este programa, han hecho un seguimiento y se han dado cuenta que había un montón de personas que cobrando sesenta y seis mil pesos del plan a lo largo de muchos años habían realizado viajes muy llamativos, pero no a un viaje acá, a San Antonio de Areco o O a Luján parara para ir a cumplir con una promesa Ochocientos diecisiete en cruceros, veintinueve mil setenta y seis en avión ochenta y tres mil novecientos setenta y cuatro en embarcaciones.

La pucha, la mayoría saliendo de Iza viajes entre veintiún y treinta días viaje con más de cincuenta y un días. Completa este informe realmente terrible. No, porque la Fiscalía señaló que estas personas que cobran sesenta y seis mil pesos en algún momento desde el dos mil veinte a la fecha, generaron un egreso del Estado de más de diez mil millones de pesos.

Qué tema no nos matamos pagando impuestos?

Tiene que haber un orden, tiene que haber un trabajo y me parece que comenzó con Zabaleta, que siguió con Tolosa Paz y con un fiscal muy atento para depurar, para ordenar y para cuidar, para que el potencial trabajo llegue a donde tiene que llegar a partir ahora de enero, con la responsabilidad de tener que capacitarse y no para que se hagan viajes al exterior o para que alguno entregue planes a gente que no se lo tiene que entregar.

Bueno, por aquí, más o menos pasa el día.

Un nuevo día de campaña, un nuevo día de promesas, un nuevo día de realidades, un nuevo día que comenzamos en este mes de noviembre, a dieciocho días de la decisión final que tomarán los argentinos para ver quién gobierna, quién conduce, quién determina y quién normaliza a un país que tiene este tipo de problemas serios, como que a terminamos de apuntalar y de comentar en esto de los planes, que es un tema realmente muy sensible, muy preocupante, porque con la pobreza no se juega y hay muchos que han destinado y habrá que ir arriba y tirar de la piola para ver quién entregó estos planes, por qué los entregó y si existió algún tipo de beneficio a cambio de esta situación.