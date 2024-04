Editorial Paulo Vilouta: "Algo huele mal"

Lamentablemente se ha tropicalizado el clima y esto cuando vuelva el calor, lamentablemente lo vamos a tener. Me tomo un minuto, como todos los días y dentro del minuto no voy a dejar de marcar las diferencias profundas que hoy tengo con el tratamiento del dengue en la Argentina, digan lo que digan o pase lo que pase.

Porque lamentablemente el Gobierno, por momentos, toma algunas actitudes para mi gusto que son de otros tiempos. Muy kirchnerista. ¿Se acuerdan que el Krichnerista ante cualquier cosa era culpa de la prensa? Era un invento de no se quien. Siempre había un responsable.

Y hoy el Gobierno de Javier Miley, a través de algunos exponentes y de algunos twitteros conocidos, que a mí realmente me preocupa muy poco, porque ni los leo pueden decir lo que quieran, Pueden opinar lo que quieran, No me importa absolutamente nada. No hay que leer este tipo de cosas y en el caso nuestro hay que trabajar y mirar para adelante.

Han tomado la costumbre de la descalificación permanente. Empezamos con la cueva de ratas con relación a lo que sucede en el Congreso de la Nación, periodistas profesionales en Sobrado porque hablan a favor de lo que es la aplicación de una vacuna que se aplica en otras partes del mundo.

Acá nomás, un país llamado Brasil, Degenerados fiscales a los gobernadores por no estar alineados con los pensamientos que tienen que ver con la economía. Es decir, que siempre hay como un arma cargada verbal para ir contra aquel que opina distinto.

Y por más que me quieran decir que el ministro de Salud es un ministro exquisito y que tiene todos los pergaminos habidos y por haber, insisto que lo noto flojo en medio de la pandemia.

Lo noto flojo porque tenemos hoy un problema muy serio en gran parte de la Argentina y yo quiero ministros y gente que si entra a lo público esté acostumbrado, que le va a pasar absolutamente de todo. Elogios y críticas, pero muchas, muchas críticas.

¿Por qué? Porque hoy el argentino hace cálculos y dice che cómo me cuido y cómo me protejo. No es un tema menor el dengue no, es que Ah, me picó un mosquito.

Ah, qué feo me pica, Me duele. No puedo contraer una enfermedad que me puedes llevar a un cementerio. Entonces no estamos acá para tener gestos de soberbia y descalificación para todo el mundo.

Y hay, como dije ayer, que tener bien puesta la camiseta cuando uno asume una función pública. Ayer renuncia también en trabajo la número dos de la Secretaría ante el primer problema duro, serio, porque ayer los empleados del Estado salieron a protestar por los masivos despido.

La señora se va en medio de este conflicto por estrictos problemas personales. Ya se había ido el uno y bueno, ella se quedó. Pero por favor, algún argumento un poco más sólido? No, porque esto, por estricto problemas personales, no tenía problemas personales hace tres meses.

Uno no evalúa su situación cuando entra al Estado, que tiene que destinar veinticuatro por siete. Y en medio de un problema serio como es Argentina, que si no hace una reforma laboral se va al tacho.

Porque el sistema que tenemos que solamente avalan los que tocan bombo de la CGT, es un sistema que no permite que haya un solo trabajador nuevo, digno, en blanco y que le paguen como la gente, no a la señora. En dos minutos Mariana Hortal Sueldo se fue por estrictos problemas personales.

Cambien esa palabra porque, aunque sea cierto, en cualquier cargo, nadie lo cree. Los problemas personales surgieron. ¿Qué sé yo en el primer conflicto? Fuerte, realmente llamativo.

No me quiero quedar solamente con el tema del dengue porque están pasando otras cosas graves en la Argentina. Y ayer me decía una persona estoy cansada de escuchar permanentemente hechos que tienen que ver con irregularidades o corrupción, pero que no conozcamos el nombre y el apellido de los responsables.

Y me parece que acá también tiene que explotar el Gobierno. Esto más allá de lo que diga Manuel adorne en las conferencias o lo que publique el Ministerio de Desarrollo Social o la cartera esta de capital humano sobre irregularidades muchas y conocidas todos los santos días dar a conocer quién es el juez que está tratando de denuncia, cómo va llegando el caso a la justicia?

Porque si no nos quedamos en la acumulación de irregularidades y a veces esto termina siendo simplemente un título. Pero miren lo que ha pasado. Ustedes saben que uno puede recibir en un país serio pensiones por invalidez.

Ninguno de nosotros está exento de tener alguna discapacidad argentina es un país que gracias a Dios no pasa por guerras o no pasa por catástrofes naturales como terremotos, como derrumbes, como tsunamis, y esto nos permitiría estar un poquito más tranquilos en esta materia.

Pero el aumento de las pensiones de invalidez en la Argentina ha sido brutal y muy llamativo, porque pareciera que una ola de invalidez en mucha gente cayó sobre la Argentina. No hay guerras, no hay catástrofes naturales que lo expliquen.

Entre el año dos mil dos y el dos mil diecisiete, las prestaciones de setenta y seis mil ochocientos noventa y nueve pasaron a ser un millón setenta y cinco mil ochocientos quince. La discapacidad en la Argentina entre el dos mil dos y el dos mil diecisiete.

¿Saben cuánto creció? Un mil trescientos por ciento. Esto lo publica Fundar. Son números concretos, serios y que no son discutibles. Entre el dos mil veintiuno y el dos mil veintitrés tuvimos otro salto altísimo, doce por ciento. El monto de las prestaciones.

Cuando hablamos de una pensión por invalidez es un setenta por ciento de lo que cobra un jubilado de la mínima. Estamos hablando de mil mil cuatrocientos, cincuenta millones de pesos, equivalente a casi seiscientos mil jubilaciones mínimas, lo que invierte el Estado en personas.

Con este inconveniente, la provincia de Buenos Aires concentra el veinticinco por ciento de los beneficiarios y cuando uno mira para el resto del país, provincias como Santiago del Estero, ocho por ciento de su población es inválida y después sigue en Formosa y Chaco, que tienen siete por ciento de personas con invalidez. La Argentina.

Porque si lo queremos comparar con alguna otra parte del mundo para si che, qué nos pasó? Que tenemos este problema tan repentino y tan dramático que nos creció la invalidez un mil trescientos por ciento.

Argentina, quien duplica a Chile en el porcentaje de discapacidad, duplica a Brasil, que tiene doscientos cincuenta millones de habitantes y duplica la República Oriental del Uruguay en plena campaña.

Javier Milei, hoy presidente, aseguró que estas pensiones van a ser revisadas. Ojalá que lo sean.

Más fuerte había ido Mauricio Macri, porque esto hace años que está dando vueltas y dijo que las iba a suspender y no las suspendió. Repito, en un país sin catástrofes naturales, gracias a Dios, sin guerras, gracias a Dios, las pensiones por invalidez han crecido más del mil trescientos por ciento entre el dos mil dos y el dos mil diecisiete.

Algo huele mal, como tantas cosas en la Argentina cincuenta por ciento de pobres jubilaciones de doscientos cuarenta lucas. Algo huele mal y habrá que revisarlo porque muchos números están invertidos y alguien tiene que responder por este.