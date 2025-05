Editorial Paulo Vilouta: "Contradicción Argentina" (15/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto para charlar con todos ustedes porque estamos en una semana muy importante.Más allá de el cierre electoral de la ciudad de Buenos Aires y los enfrentamientos permanentes de los espacios, la política siempre es el arte de todo.Hoy nos peleamos y mañana nos amigamos.Hoy somos amigos y mañana estamos peleados cosas por el estilo.

Así que que habrá que esperar lo que pase el domingo para ver finalmente cómo no nos encaminamos para el resto del resto de las elecciones del año y qué liderazgos y qué caídas tenemos a partir del próximo domingo.

Mientras tanto, más allá de lo electoral, el país tiene que seguir en funcionamiento. A mí realmente no me gusta la historia.Si no definamos roles, que el vocero no pueda hablar o no pueda dar a conocer ningún plan del Gobierno, porque estamos en campaña.Es un país que vive en campaña, que vota a cada rato.

Entonces, si nos vamos a esta historia, no sé redacte los anuncios, pero no paremos el país porque la elección cumple un rol Pero la vida de un país también es sumamente importante Ayer tuvimos un buen dato de inflación alto todavía, sí, segundo, en el continente, sí, abajo de Venezuela, pero mucho mejor que los tres siete y mucho mejor que los anuncios de algunos dramáticos que decían Ahora nos vamos a ir a cinco, nos vamos a ir a seis y no sé cuántas cosas para aterrar a un montón de gente.

Porque digo, si yo sé de economía y la pifio tanto, yo no estoy en el sector ese que descalifica a gente, pero digo, presten atención a lo que se dice o cómo trabajamos, porque vivimos en el club del terror permanentemente, en una sociedad que está acostumbrada a sufrir muchos golpes, a sufrir muchos vaivenes y que no está para que la asustamos permanentemente si no estamos seguros sobre algún tema No me queda claro lo que está pasando en Tierra del Fuego, porque ayer hubo un buen anuncio porque yo no puedo entender por qué.

En la Argentina la carga impositiva supera el sesenta por ciento y por qué comprar un teléfono en Estados Unidos vale mil doscientos dólares en la Argentina tres mil, pero en Brasil dos mil o en México, mil quinientos o en Chile mil cuatrocientos y los argentinos cruzan a comprar el celular porque el celular no es una cuestión de confort, es una cuestión de necesidades Es una cuestión de seguridad, es la vida misma.

Nosotros en la Argentina nos hemos acostumbrado a no encontrar lo que queremos comprar y si lo compramos lo tenemos que comprar sesenta por ciento más caro, repleto de aranceles repleto de impuestos.Hoy nos roban el celular en la Argentina es un escándalo, un drama, porque cómo hago para reponerlo?Mirá lo que me sale, porque lo que te venden acá con la historia que ahora podemos cuantificar, porque la inflación bajó o tiene un precio exorbitante, es una vergüenza lo que pagamos acá.

Me cansé de hablar con políticos argentinos que ya hay que aumentar las jubilaciones que sorben vergonzosas.Yo estoy totalmente de acuerdo, Son vergonzosas, pero sabemos que no podemos emitir dinero y no podemos armar bolas de inflación Tenemos que ver de dónde sacamos para dónde poner.Bueno, la mayoría cuando yo entrevistaba y hablé con gente de la Coalición Cívica de Encuentro federal de distintas para no ir siempre a la grieta esta inmunda que tenemos en la Argentina.Me decían el régimen de Tierra del fuego, el régimen de privilegio de tierra del fuego, más de mil millones de dólares.No sé qué historia.y la verdad que yo le presté atención porque alguna vez compré algún artefacto aquí, algún electrodoméstico, algún elemento tecnológico.

Y me llamó la atención porque la caja veía una etiqueta que decía fabricado en tierra del fuego, industria argentina y como yo soy recontra argentino y me agarra todo ese nacionalismo y qué bueno que después lo daba vuelta Y del otro lado, otra etiqueta Mad en China y la verdad que no entendía mucho porque digo, estamos hablando de una situación medio quiosquera, no pseudo industrial de la provincia

Circunstancialmente en Tierra del fuego, donde hay que ir, hay que hacer patria, hay que instalarse, hay que trabajar.Pero seamos sinceros estamos nosotros produciendo en tierra del fuego o estamos hablando de una pseudo industria donde cambiamos una cosita, le ponemos una etiqueta y en el mismo producto tenemos una que dice Mad China y otra que dice fabricada en Tierra del fuego.Industria argentina me llama la atención porque ahora todos ponen el grito en el cielo.

Comprendo al gobernador de la provincia Comprendo su gente porque mucha gente vive de eso.Pero se cansaron todos los políticos argentinos de decir de la gran cantidad de dinero que invertimos en algo que no tiene mucho sentido.Y hablaron hasta de la cercanía de intereses del ministro de Economía para mantener este esquema hoy que lo queremos sacar un grito en el cielo.Pareciera que todos los teléfonos que compramos en la Argentina no son de contrabando, porque todos tenemos teléfonos de contrabando, los que traemos cuando viajamos o que nos traen cuando viajan o traemos escondido o que no sé qué historia o que no pagamos en la aduana porque nos toca el semáforo verde es un contrabando mínimo, por supuesto, a otros que hay en la Argentina.

Pero cuántos compramos los teléfonos fabricados en la Argentina?Los somos están pillados o que le cambian una cajita o alguna cosa, una pseudo industria Pongámonos de acuerdo en algo, porque cuando se hace está mal.

Invertimos mucha plata hoy que intentan que la gente pague sesenta por ciento menos, algo que es un A Fano en la Argentina, no la industria nacional, no los teléfonos de tierra del fuego no Las computadoras, que yo sepa, no fabrican absolutamente nada.Lo vamos a ampliar con la gente que sabe del tema, pero ve una notable contradicción Y lo traigo a cuento porque hablé con muchos dirigentes opositores, que son los que me hablaron de este tema con preocupación por un régimen de privilegio en la provincia de Tierra del Fuego.

Veremos ahora si ya no es más un régimen de privilegio y realmente somos fabricantes del iPhone en la Argentina y yo particularmente no lo sabía Y para terminar, creo que hay otro anuncio muy importante que ayer se discutió dentro de lo que es la frontera de la campaña y que por qué adorna y que por qué no adorna y que por qué el vocero, que por qué no el vocero? Digo bueno, que lo anuncie otra persona, que lo anuncie.

La ministra peto, vello, que lo anuncie cualquiera, No sé, pero que lo anuncie alguien, pero creo que es importante y tiene que ver con la reforma migratoria de la Argentina Un país que no hace reformas Es un país que está estancado salvo que no necesite.Argentina.

Tiene que hacer una reforma jubilatoria porque el sistema es un desastre, con una caja fundida donde siete de cada diez jubilados se jubilan sin ningún aporte.Por qué?Porque no tienen trabajo en blanco.

Hay que hacer entonces una reforma laboral, porque si no hay aporte porque no hay trabajo, significa que hay nueve millones de personas que están irregularmente trabajando.No tienen pobre ni aporte, ni vacaciones ni paritaria.

Se llegan a accidenta a la buena de Dios.Otra reforma que hay que hacer Una impositiva, por ejemplo, esta locura.Por qué pagamos sesenta por ciento más un elemento tecnológico que forma parte de nuestra vida que otros países y tenemos noche?

Ah, vos viajás Dale Traémelo, No, pero sabés que yo traigo uno para mí.Bueno, no sé esconde y si te agarran, yo te pago toda esta chota impresionante que hacemos los argentinos ante la falta de respuesta que tenemos, porque hay un régimen especial y ponemos una etiquetita hecho a la Argentina y se nos caen las lágrimas cuando esto realmente no es cierto.y los cambios también en materia migratoria, porque todos los países, por más vecinos, por más hermanos, por más abrazos, por más emoción, tienen normativas claras.

Si yo voy a un país vecino y si me rompo un dedo, como me pasó en una oportunidad, pago Si un extranjero viene a la Argentina hasta hace poco tiempo no pagaba.Si un argentino va a estudiar a cualquier parte del mundo, paga.Si un extranjero venía a la Argentina no pagaba todo gratis Inventamos el sentido de la gratuidad cuando no es tal, porque lo pagamos con los impuestos bestiales que tenemos todos los argentinos en todas las materias, porque pagamos impuestos por todo, algunas cosas necesarias, útiles, otras absolutamente innecesarias, inútiles y más cerca a un curro que a una necesidad.

La política migratoria es importante porque tenemos serios inconvenientes fronteras enormes, tecnología no adaptada a estos tiempos, radares que durante añares no funcionaron, pistas clandestinas donde entra y sale droga a raudales, una hidrovía y un puerto muy apetecible para la delincuencia, para el narcotráfico, para la venta ilegal de drogas Y otra cosa más grave la desaparición de chicos en la Argentina.

Hoy estamos hablando de loan, que no apareció nunca Hoy estamos hablando de Ian, otro chiquito en Córdoba no apareció nunca.Hoy hablamos de Sofía.No apareció.Nunca hablamos de una chiquita en San Luis.No apareció nunca.Y no lo tomamos seriamente, salvo esos comentarios ridículos que hizo la señora Viviana Canosa en Canal trece, que tenía toda la información.No sé qué historia.

Los chicos tampoco están porque tenemos un sistema de descontrol total en nuestra frontera Un senador salió con doscientos mil dólares y lo habrá hecho mil veces y tenemos que tener una conducta más estricta en materia migratoria y salir un poquito de estas cuestiones tan emocionales de la Argentina y entrar en situaciones más terrenales, otorgándole al residente todos los derechos que merece y no otorgándole nada a aquel que viene a la Argentina a perturbar, a molestar, a escaparse de un delito o a creer que en la Argentina todo es gratis, porque somos el país más rico del mundo cuando no lo somos Un tema para discutir un tema para debatir, pero con las ideas del dos mil veinticinco, no con los atrasos y con los tiempos de una Argentina que fue diferente, que fue distinta, que abrió generosamente sus puertas, que abrió generosamente sus fronteras, pero que como en toda situación, cuando no hay control hay descontrol y cuando no hay control pasan las cosas que en materia de migración, lamentablemente están sucediendo en nuestro país.

Seguimos abrazando a todos Estamos repletos de venezolanos después de la dictadura de Maduro.Hoy, el día de la Independencia, los paraguayos aquí en la Argentina, los bolivianos, los chilenos, los peruanos que son hermanos y los adoramos los uruguayos, pero con reglas claras, las mismas que ellos nos ponen a nosotros.Nosotros se las ponemos a ellos para hacer del continente un continente en materia de reforma migratoria, de igualdad