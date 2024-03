Editorial Paulo Vilouta: "Dar el ejemplo"

Lo planteé temprano, pero quiero ratificarlo porque estoy cansado del oportunismo que tienen muchos políticos argentinos para justificar lo injustificable.

Ahora también se ha puesto muy de moda y lo veo en gran parte de la sociedad argentina, que ante un hecho malo viene la comparación con otro hecho malo o peor. Y con eso hay como un cierto alivio. El sube y baja permanente, no, Pero che, si el anterior hacía esto, por qué no lo voy a no?

Porque está mal, si lo hizo el anterior o la anterior y lo hacés vos. Así que evitemos nosotros como sociedad, justificar lo que está mal trayendo otro ejemplo anterior que tampoco se justificaba porque es injustificable.

Pues si no está esta historia, bueno, pero si lo hizo menganito, por qué no lo puedo hacer yo? Pero si yo se lo critiqué a menganito, te lo tengo que criticar a vos también.

Y creo que hay un oportunismo muy fuerte porque si bien hay muchos intendentes y muchos gobernadores que trabajan y están adelantados a lo que plantea el mundo y Entre estas cosas está el cambio climático.

Hay otros que tienen sus municipios en un estado de abandono absoluto. Utilizando el dinero, vaya a saber en qué cosa, pero no en las importantes. Y ante situaciones dramáticas como las que vivimos esta semana, se vuelve a inundar como se inundaba antes del cambio climático.

Hay lugares donde la gente convive con la mugre, con el agua, con la inundación, con malos planos de urbanización, porque se ha construido donde no se debe, porque hay barrios de emergencia donde no se puede y porque está todo mal desde un principio y se aprovechan hoy de la desesperación de la gente para justificar lo injustificable.

Hay municipios donde no hay una obra antes de mi ley, porque con esta historia que no hay plata, creemos que toda la culpa la tiene el punto que le puso mi ley a la obra pública.

La obra pública no puede estar parada, tendrá que entender mi ley y tendrá que entender Caputo, que la obra pública tiene que funcionar, pero con controles.

No abrimos la obra pública para hacer de la obra pública un curro donde algunos también afanan y buenas obras porque muchas de las buenas obras que tendrían que estar en condiciones y a aliviar los temporales.

Nos damos cuenta que han fallado en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque todo se inundó, Todo se inundó.

Por supuesto que después está el drama lógico de la inundación. Un chico que muere electrocutado, lo que pasó con la señora y esta baranda que se le vuela en plena ciudad de Buenos Aires y la mata con un golpe en la cabeza. La imprudencia de este chico en José León Suárez que se tira a un San Juan y hoy todavía no lo pueden encontrar el chico de Bras.

Demasiado poco para la magnitud, para mi gusto del desorden que hay en cuanto a la higiene urbana, donde tenemos responsabilidad nosotros, pero es fundamentalmente lo que tienen que ordenar y limpiar las ciudades donde en algunos lugares hay un desorden absoluto y la falta de obras o algunas obras que habría que ver cómo se habilitaron y por qué se habilitaron, porque no están a la altura de las circunstancias.

Y el punto número dos.

Me parece que el Gobierno, que presta mucha atención en algunos detalles que vuelvo a repetir, son injustificables de gestiones anteriores y que por eso le permitieron llegar al poder como consecuencia de los desórdenes permanentes del Kirchner y del macrismo. Tienen que ser muy cuidados en cuanto a algunas formas que supuestamente vienen para cambiar.

Digo no comparemos más porque me van a salir ochenta a decir che, pero te acordás que tal diputado de El Kirchnerismo o tal diputada del Make no quiero que hagamos el ejemplo malo por malo.

Tenemos que superar algunas situaciones y estoy hablando de este escándalo de una senadora libertaria que nombró a ocho familiares en el Congreso. Estamos hablando de la señora Vilma Media, que metió en su despacho a gran parte de su entorno.

Y la verdad que esto es muy llamativo porque hoy más allá que lo más probable es que le le saquen el apoyo o alguno ponga en cuestionamiento la banca que ella legítimamente ganó con el apoyo de los genios. La señora designó a sus hijos, a sus hermanos, a la sobrina y hasta a la nuera en su despacho y se aseguró que otras personas de su entorno fueran contratadas también por pares del bloque de la Libertad.

Avanza a lo que retribuyó nombrando familiares. Esto es una vergüenza absoluta. ¿Cuál es la capacidad que tiene esta gente?

Uno de los hijos, Joel Benjamín Mamani, el otro José Yair Mamani. Al primero le concedió una designación categoría A tres le pagan un millón ciento once mil pesos, de acuerdo a la escala pública que está en la web del Senado.

Al otro, José Yair, con una categoría superior a uno, se ve que el pibe más lúcido no sé que habrá estudiado un millón cuatrocientos nueve mil tiene treinta y dos años y cuando miran un poquito su pasado no tiene registrado ningún empleo formal. O sea, no es ningún lúcido que digamos.

Che, mira este tipo, un científico, qué sé yo o un o un médico? ¿Un neuro? No, no.

Un tipo que ni sabemos ni quién es el hijo de la senadora. Los nombramientos los realizó la señora Vedia.

Por supuesto que no da la cara, que no responde, que debe creer que escondiéndose en estos días se soluciona todo, No solamente los hijos, porque se vayan a la señora familiera acomoda a los chicos, no?

El hermano Daniel Ricardo Vedia lo designaron el veinte de febrero en la planta temporal, en el área de administración y técnica. Otra curiosidad Una semana después, la señora Media nombró en su despacho a Juan Carlos Pato, un homónimo del senador que la Cámara Alta señalan como familiar de otro legislador con categoría A seis.

A todo esto apareció una de las nueras, la señora Mirta Araceli Slick, con categoría A ocho. No sabemos qué hace esta mujer ahí adentro, más allá de ser la nuera de la senadora.

Ocho días después designó a una de las sobrinas, Diana Esther Llanes, como administrativa. Algunos en el Senado dicen que en la planta transitoria ingresó una cuñada, pero que por ahora esto no se puede confirmar realmente.

Es una falta de respeto a todos, porque yo no estoy en desacuerdo con que uno pueda tener a su lado a una persona honesta, a una persona capaz, a una persona de confianza. No estoy en desacuerdo con eso porque tiene que ver con los valores.

Tiene que ver muchas veces hasta con la contención en tareas tan difíciles. Mire, el presidente tiene a la hermana en un puesto clave y todos dicen que la hermana es un sostén emocional clave del presidente de la nación y tiene capacidad Pero yo no estoy de acuerdo con que utilicemos el Senado de la nación para meter un montón de gente que no sabemos para qué está, qué rol tiene y que cobra sueldos altísimos.

Y la libertad avanza. Tiene que dar el ejemplo porque la libertad avanza.

Ha hecho un cuestionamiento del cual estamos todos de acuerdo con que hay que terminar con los oportunistas. Hay que terminar con los vagos y hay que terminar con toda esta historia.

La senadora contrató, en definitiva, a once personas de su confianza, pero familiares para formar parte de su entorno. Hijos, hermanos, cuñada, dos hijos de una cuñada que están dando vueltas por ahí, una sobrina y una nuera.

Algunos serían beneficiarios del programa Potencial Trabajo lo tendrá que demostrar la justicia, pero es un verdadero papelón.

Es una falta de respeto y es poner la lupa otra vez en lo que es la radiografía de los empleados en el Senado de la Nación, donde hay más de cuatro mil personas que están contratadas y muchos de ellos simplemente por tener cercanía con algún senador que les da una mano por la militancia, por la cercanía o por lo familiar.

Creo que tendrá que responder urgente la vicepresidenta de la Nación, la señora Villarruel, que está a cargo de esta Cámara. Y por supuesto que esto llegará a oídos, ya estará del presidente de la nación.

Repito una senadora libertaria nombró a gran parte de la familia para seguir repitiendo algunas costumbres de otros que fueron gobierno y que, lamentablemente, la gente les puso el punto final por conductas muy, muy bravas y por el desorden general que tenemos en todos los sentidos.

Pero por este tipo de gestos donde hay que cuidarse y mucho, porque la verdad que Vilma Vilma Media hoy estará diciendo che las que me mandé porque me eligieron los genios.

Llegué al Senado de la Nación desde un partido nuevo, desde la ilusión de mucha gente de desplazar a los KN a los macrista. Deseo una nueva expresión y hago lo mismo que hacían ellos, a los cuales yo seguramente critiqué en la campaña o criticaron mis compañeros, los de bancada.

Un papelón que tiene que tener no solamente un punto final rajando a toda esta gente que no tiene absolutamente nada que hacer ahí, tenga o no mérito por ser familiar directo de esta mujer y con algo que marque también un camino para que no vivamos en Argentina, comparando un mal ejemplo con otro mal ejemplo y creyendo que comparando malos ejemplos no pasa absoluta.