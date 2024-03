Editorial Paulo Vilouta: "Distraer en vez de resolver"

Yo sé que hay y lo estoy escuchando desde muy temprano a todos ustedes un cierto enojo por un lado y un cierto placer por el otro.

Con relación a lo que sucedía en el día de ayer, cuando el vocero anunciaba la necesidad de rebautizar el CCK que tenemos en Buenos Aires.

Por supuesto que cuando yo escuché la noticia dije Bueno, debe haber un sinfín de motivos que tiene el Gobierno y que lo hacen todos los gobiernos en la Argentina para mantenernos expectantes o activos.

Aquellos que estamos en el día a día, que estamos en la política y que estamos atentos a lo que hace un gobierno, lo que hace otro lo que nos gusta este tipo de vida y que está muy ajena a lo que mucha gente en el día a día siente o le presta atención.

Pero ayer, cuando Manuel adorne hacía este anuncio, dije Esto es como tirar un cacho de carne en medio de una jauría.

Y para mí es eso, las redes sociales, hoy Twitter fundamentalmente donde aparecen los fundamentalistas. De un lado, lo fundamentalistas del otro, las explicaciones de un lado, las del otro.

Y yo decía ¿Che, cuánta gente está hoy preocupada por este tipo de temas, como en todos los gobiernos? ¿Una porción sí y otra porción? No. ¿Por qué?

Porque siempre los últimos gobiernos que hemos tenido han tratado de prender alguna mecha, porque a través de esa mecha nos prendemos, nos enloquece.

Discutimos, debatimos, no sabemos si es posible, pero nos olvidamos de los problemas graves y centrales de todos los días o los atenuaron, o por lo menos los discutimos permanentes de Argentina. Hablamos de otra cosa. Hoy en la Argentina.

Yo ayer escuchaba con mucha atención a empresarios muy fuertes como el señor Bogues o cuestionando la falta de apoyo del Congreso a Milei.

Y tenemos un presidente sin leyes. Primera vez en la historia un presidente democrático que a los cien días de mandato no tiene la caja de herramientas para abrirla y disponer de alguna ley.

Estamos en un momento argentino donde hay pilares que vamos a tener que construir con este presidente o con los que vengan a futuro, que van a ser pilares inamovibles en la Argentina, porque hay algunos signos y tienen que ver con la debacle y tienen que ver con los pobres y tienen que ver con la marginalidad en la cual está metida gran parte del Argentina.

Hay algunos signos de madurez, por lo menos en el diagnóstico de gente que piensa distinto. Hay que bajar la inflación. Primer mandato coincide absolutamente todo el mundo.

El volumen de emisión que teníamos hasta hace poco tiempo no funciona. Hoy casi casi como el padre nuestro en la Argentina. Y hoy coinciden todos en estas medidas.

No tenemos que tener inflación, no podemos emitir. Tenemos que vivir con lo nuestro. Tenemos que ordenar gastos. Después tenemos que ver dónde ordenamos y cómo lo hacemos. Y ahora vamos a meternos después brevemente en ese tema.

Pero lo de ayer no es un tema de vida o muerte. Es un tema para los fanáticos que en la Argentina están preocupados por temas que no son los temas de la gente.

Yo ayer abría las redes sociales y la preocupación era el CFK y los terrenos donde hoy está el Canal siete, que sí los venden, que sí iban a hacer un proyecto inmobiliario, que cómo la televisión pública va a perder la televisión pública. Cuando era Canal siete estaba en la calle Leandro Alem en un edificio nadie sabía ni dónde estaba.

Y hoy están preocupados. ¿Y donde están los terrenos de Canal siete? ¿A quién le preocupa eso? Por favor, discutir por discutir lo del centro.

Lo del CCK sí puede tener algún tipo de debate, porque desde la muerte de Néstor Kirchner, en octubre del dos mil diez, su nombre fue emplazado en más de ciento setenta lugares del país. Y hubo un exceso.

Sin duda, calles, plazas, avenidas, escuelas, hospitales y bienes públicos fueron bautizados de este modo. Cristina inauguró el CCK en el dos mil quince y ya había una tendencia muy fuerte en este tiempo y mucha gente no está de acuerdo con este homenaje porque mucha gente discute el Gobierno de Néstor Kirchner y mucha gente hoy habla de corrupción muy fuerte en el mandato de Néstor Kirchner.

Más allá, después de todo lo que llegaron y el legado y todo lo que quedó, este tipo de abusos hizo que hoy estemos discutiendo hoy nuestros oyentes, que dicen Che, pongan Borges, pongan Favaloro o pongan Islas Malvinas, pongan héroes de Malvinas. Bueno, perfecto.

Es un tema de discusión. Después tendremos que ver si por ley hay que hacerlo o no.

Hay que hacer, pero no es un tema que nos mueve o que nos cambia si nos mueve o nos cambia lo que planteó ayer el presidente con el hecho de no renovar tantísimos contratos en el Estado. ¿Y por qué?

Porque Argentina es un país que, como desde el dos mil diez, no tiene empleo privado. El empleo público se transformó en la tabla de salvación de mucha gente.

Y dentro de ese universo de setenta mil que habla el presidente de la Nación y de quince mil que habla la Casa Rosada, hay mucha gente que trabaja y ha hecho de ese empleo su modo de vida.

Respetándola cuidándolo, haciendo el trámite que vos o yo necesitamos cuando renovamos un registro cuando sacamos nuestro documento, cuando sacamos nuestro pasaporte, que nos atienden en un banco público, que nos atienden en cualquier ministerio, cuando tenemos que hacer un trámite, que nos atienden en migraciones, que nos atienden en un montón de lugares y que lo hacen con vocación, con ganas y con gusto.

Así como también hay un sinfín de personas que no tienen tarea y que le dieron un empleo público porque nadie controla nada sin concurrir sin presentarse sin tener tarea, sin hacer absolutamente nada.

Los dos polos, uno productivo y el otro absolutamente improductivo y que hay que limpiar. Gobierne mi ley, gobierne Cristina, gobierne Macri o Gobierne man, que no importa.

El Estado no es una bolsa de empleo para gente que no trabaja. Este es un tema de gran discusión y este tema de gran discusión también plantea lo que algunos sindicalistas argentinos no quieren ver, que es una reforma que ahora la CGT o Cristina Kirchner comienzan a ver con buenos ojos, que es reformar con consenso una ley laboral vieja donde la Argentina siete millones de personas no tienen a R T.

No tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen paritarias, no tienen cobertura médica, no tienen nada y los sindicalistas piensan solamente en los propios.

Pero no piensan en todo ese universo de gente que podría entrar, que podría ser aporte, que podría generar mejores jubilaciones para los que se jubilan y tener también mayor dignidad en su forma de trabajo, lo aleatorio y lo importante, las cosas que no importan y forman parte del debate de todos los días y aquellas cosas trascendentes que lamentablemente hoy son descendentes en la Argentina porque no hablamos y nos ponemos en posturas, pero absolutamente tercas de no querer movernos en un país que tiene que mover sus cimientos, hayas votado o no hayas votado en su momento a Macri, a Cristina, Alberto Fernández o hoy a Miley.

Hay cosas que se tienen que mover y se tienen que cambiar. El empleo público tiene que ser digno, tiene que ser productivo para el que trabaja y tiene que tener buenas condiciones, porque hoy estamos viendo contratos de tres meses que se iban renovando.

Gente que está con mono, tributos, gente que está en negro, gente que la podés despedir con un mail. Esa es la protección que el Estado argentino le da a los trabajadores, cosa también para prestarle atención y para poder mirar.

Mientras tanto, mientras Argentina discute una vida difícil, económica en muchos casos con sueldos y con bolsillos del dos mil veintitrés, en el dos mil veinticuatro, adecuando precios, adecuando tarifas de un montón de situaciones, pero con mucha pobreza en los bolsillos.

Mientras eso sucede, gran parte de la Argentina discute si bautizamos o no el CFK o si hacemos alguna modificación en todas las situaciones que plantea el Gobierno día a día que sirven para distraer, pero que no sirven para resolver los temas fuertes y desencadenantes de toda esta crisis que vive el país desde hace muchísimo tiempo.