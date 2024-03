Editorial Paulo Vilouta: "Encontrar un camino"

Un descanso que los argentinos desde hace tanto tiempo merecemos y yo le doy la bienvenida porque por momentos tengo esta contradicción de tantos días de inactividad y que a mucha gente le complica la vida y tantos días de los chicos fuera de clase, cuando tenemos niveles educativos con muy flojos resultados.

Pero a su vez tengo esta contradicción porque digo necesitamos poner un off en la cabeza, un apagar un rato, el vivir un poquito más tranquilos en un país donde hay problemas permanentemente. Ayer hablábamos de un índice de pobreza pero bestial, bestial, de indigencia altísimo y uno dice. Pero qué es lo que pasa en la Argentina?

Un país con tantos alimentos, un país con, con un clima tan generoso, Un país donde gracias a Dios, no tenemos conflictos bélicos donde no tenemos problemas tremendos de la naturaleza, como tienen otros países del mundo donde sí tenemos golpes como este tremendo ahora del dengue, que se ha llevado gente increíblemente, que un mosquito disponga de nuestra vida y de nuestra movilidad, pero no tenemos los grandes problemas que vemos en otras partes del mundo.

Hoy hay una enorme preocupación en el mundo por la advertencia que ha planteado ISIS. Después de lo sucedido en Moscú, dice Vamos atentar mundialmente contra grupos de cristianos contra grupos de judíos.

Vamos a ponerle un pulso dramático al mundo y uno cuando escucha este tipo de situaciones y ve lo que pasa en el mundo con este tipo de conflicto. Y ve lo que pasó en la Argentina porque acá no nos volaron la embajada de Israel porque sí, no nos volaron la AMIA porque sí no murió el hijo de un ex presidente, como fue Carlitos Juniors y no sabemos por qué no mataron a un fiscal como Nisman, porque nos sucedieron todas esas cosas dramáticas que vemos en el mundo y que muchas veces no le damos la debida atención.

Por eso me parece que tenemos que bajar un poquito los tonos y más allá que este Gobierno y otros gobiernos también hicieron de la discusión, hicieron de los gritos, hicieron de los malos twitts un estilo. Yo creo que hay que bajar un poquito la atención en cuanto a lo que es la vecindad.

En cuanto a lo que son las relaciones internacionales, por supuesto que no hay puntos de coincidencia porque hoy tenemos un conflicto con México. Hoy tenemos un problema con Colombia. Hoy tenemos un problema muy serio también con Venezuela y tenemos su litigio con Brasil.

Por supuesto que cada uno tiene su impronta y cada uno representa una preocupación porque mi ley para mi gusto lleva una errática y una conducta muy emocional a la hora de hablar de política exterior. Sucedió otras veces, sí.

Y esto lo marco no porque tenga como deseo hacer un comparativo permanente. Pero vieron que en la Argentina todo hay que compararlo para justificarlo y yo creo que no hay que comparar para justificar.

Hay que comparar para desalentar las cosas que están mal. Yo dije permanentemente que era una locura que los presidentes argentinos, cualquiera sea, tengan mal vínculo con Brasil o con su circunstancial presidente.

Aquí Alberto Fernández marcó una distancia brutal con Bolsonaro. Aquí Javier Miley marca una brutal distancia con Lula, pero no me preocupa ni Bolsonaro ni Lula.

Me preocupa que es nuestro vecino, que es nuestro principal socio comercial, que nos compra mucho y que le vendemos mucho. Qué me va a importar a mí el vínculo de Fernández con Bolsonaro si le gustaba o no?

Y qué me va a importar a mí. Si a Miley le gusta o no, Lula, Bolsonaro y Lula fueron elegidos por la gente como Fernández y Miley acá. Entonces no vamos a cuestionar eso.

Pero los presidentes argentinos y últimamente el que tenemos en la actualidad Mila y llevan una cuestión muy emocional y muy errática en política exterior. Y esto complica las cosas, porque en el medio hay una cuestión comercial.

Nosotros hoy con Colombia tenemos un vínculo comercial, que es lo que nos tiene que importar más allá de las buenas relaciones. Yo tengo hasta familia colombiana, pero dejando de lado todo esto y lo que tiene que ver con la cuestión pura y exclusivamente humana, hay muchos negocios en el medio y aquí nosotros tenemos estos vaivenes permanentes.

Por supuesto que estoy de acuerdo con ir durísimo contra Venezuela. En Venezuela hay una dictadura en Venezuela no hay transparencia en una elección. En Venezuela hay un desequilibrio tal que tienen un ochenta por ciento de pobres en Venezuela. No te podés presentar a una elección porque te hacen lo que te hacen en Venezuela.

Hoy los opositores están refugiados en nuestra embajada, les han cortado la luz en Venezuela hemos visto gente comiendo basura porque no tiene alimentos. En Venezuela hemos visto las peores cosas envuelta en un régimen alabado acá por un montón que viven en la Argentina con todos los honores, con un caudal de dinero muy importante, pero que les encanta lo que ven en otro país, porque ellos no viven las consecuencias de ese país.

Los desaguisados de los gobiernos terminan enturbiando negociaciones centrales e importantes a nivel comercial. Y ahí aparecen los cancilleres en su momento Daniel Scioli, para que Bolsonaro no se caliente con Fernández para que Lula entienda lo que estaba pasando Daniel Z. Y se quedó más tiempo del necesario como embajador y hoy es ministro de este Gobierno.

Lo mismo hoy con la señora Mondino, que trata de bajar la atención porque estamos totalmente enloquecidos y diciendo cosas que motiva un poquito esta red, que es Twitter, donde cuando uno es más agresivo o más prepotente o patea más, pareciera que hay un público que aplaude este tipo de situaciones.

Pero en el medio está la historia. En el medio está el comercio. En el medio está lo humano entre países que son hermanos y que comparten un mismo continente.

Problemas tuvimos con Chile toda la vida. Hoy también los tenemos problemas. Tuvimos en algún momento con Alberto Fernández, donde un día éramos amo China y al otro día a ambos Estados Unidos se acuerdan?

El día que lo vio Baden hizo un esfuerzo notable para que Biden lo mire, aunque sea no, porque no lo tenía muy registrado.

Lo mismo que Milei. Milei va a los Estados Unidos, se alinea con Estados Unidos y hoy el presidente Joe Biden, que va por la reelección a los cinco días, va a un acto de Donald Trump Estados Unidos.

Mire, Chiqui, pero cómo es esto? Está con nosotros, Está con nosotros. ¿Cómo es esto? Una ambigüedad total, falta de diplomacia, falta de relaciones Un día, Repito, somos de Estados Unidos. Un día somos de China. Un día estamos con Brasil. Un día estamos en contra de Brasil. Un día estamos con los uruguayos porque la calle amplia amplía lo que es la cuestión comercial y mira el mundo con una modernidad que no tienen otros acá que creen que solamente hay que hablar de Mercosur aunque esté paralizado.

Me parece que tenemos que ordenarnos. Me parece que tenemos que encontrar un camino y más allá de los buenos vínculos. Tenemos que entender que aquí se juega el comercio argentino en un país donde estamos realmente muy, pero muy mal.

Ojalá que esto no llegue a consecuencias extremas, más allá que nos puedan gustar algunos gobiernos, más o menos, pero tengamos este punto de equilibrio para entender que el mundo cambia. Y si no, veamos Chile, que para mi gusto es un país que tardó mucho en entrar en democracia, pero que supo rápidamente madurar esa democracia porque pasó de un gobierno socialista con Bachelet a un Gobierno de derecha como Piñera.

La gente después volvió al Gobierno de Bachelet y después volvió al Gobierno de Piñera. Chile económicamente creció, no pasó nada, nadie fue a derrumbar lo que construyó el otro. Civilizadamente, entendieron la situación y potenciaron que lo que hizo bien Bachelet o lo que hizo bien viniera, sirvió para formar los pilares y los cimientos de un país, cosa que en la Argentina no sucede.

Ojalá reflexionemos, ojalá nos calmamos. Ojalá que aflojamos un poquito con el Twitter y con las descalificaciones de acá y de afuera, porque también, así como no me gusta el tono de Javier Miley para con países vecinos o para compares de otros países.

El señor Petro y el señor López Obrador lo descalificaron permanentemente y jugaron políticamente en contra de lo que fue la libertad avanza en la última elección. Una cosa son las opiniones y otra cosa son las agresiones. Ojalá que esto se entienda.

Ocho y diecinueve de la mañana en este Viernes Santo, aprovechando para desearles a todos ustedes que nos acompañan siempre que son fieles con esta radio, la segunda radio más escuchada de la República Argentina.

Que descansen, que puedan desenchufar y que puedan tener una muy feliz Pascua en paz, en familia, con amigos, con amor y con calma.