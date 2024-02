Editorial Paulo Vilouta: "La dinámica de la destrucción"

Embed

Si tuviste la chance de tener algún tipo de retoque, vos qué estás calculando?

Cómo resolver lo de la tarjeta?

Sube porque llegás y como no funciona en muchas terminales te encontrás que tenés que venir aquí a constitución o a once a hacer el trámite y hay muchísima cola.

Vos qué estás pensando? Dónde te van a atender tu problema de salud?

Cuando ayer el jefe de Gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri y Axel Kichi Lov, discutieron en redes sociales por un sistema que está malo y que hace que colapsen los hospitales de la ciudad.

Vos que estás en medio de todo este tipo de inconvenientes, todos los santos días me vas a decir che, pero no me cambia la vida demasiado por el fracaso del Gobierno nacional.

Ayer en el Congreso de la Nación.

Sé que no te cambia.

Sé que no te cambia porque tampoco estamos encontrando ningún camino desde hace mucho tiempo los argentinos para encontrar alguna idea superadora que nos saque del pantano, que nos saque de todos estos ejemplos que te di, que no tenés un turno en un hospital, que no podés cargar tu tarjeta, que tenés una incertidumbre permanente sobre tu salario, sobre los gastos, sobre las tarifas, sobre lo que se viene, cuánto te va a costar el gas, cómo te vas a manejar más adelante si vas a poder levantar tu estándar laboral?

Porque hoy los sueldos y los trabajos en la Argentina son realmente muy, muy precarios.

Pero la influencia que tiene esto es ver que en Argentina no hay ningún tipo de idea y que estamos viviendo una nueva dinámica institucional.

Por qué?

Porque llegó al poder un Gobierno débil, un Gobierno que ganó por el treinta por ciento de los votos, que en algún momento sumó los votos apretados de todo balotaje que los llevó al cincuenta y seis, pero con un Parlamento de treinta y ocho diputados, sin intendentes, sin gobernadores.

Esta es la nueva dinámica institucional que llegó al poder desde un enfrentamiento.

Porque la imagen de Javier Miley del diez de diciembre, dando un discurso a la gente y de espaldas al Congreso, marcó para mí el principio de este final de ayer, muy escandaloso para el Gobierno, que terminó perdiendo el partido.

Hoy discutiremos el artículo ciento cincuenta y cinco y si la ley vuelve a foja cero o la ley todavía respira o está en terapia intermedia o en terapia intensiva.

Pero ayer el Gobierno sufrió un golpe muy duro y la sociedad argentina también, porque vimos a lo largo de un mes y medio la incomprensión permanente de los distintos pensamientos políticos en la Argentina, de la escasísima cuota de flexibilidad que impuso el gobierno argentino.

Porque si bien se dio en muchas cosas, no discutió y no dialogó en las cosas centrales o en los cimientos fundamentales de esta supuesta ley.

Y en la Argentina, mientras seguimos discutiendo a ver quién tiene mayor capacidad política y el Gobierno demostró que tiene mucha inexperiencia y demostró que tiene mucha incapacidad y mucha falta de diálogo también en algunos puntos.}Mientras sucede todo eso, en la Argentina hay un montón de cosas que están frenadas, estancadas y sin alguna idea lúcida que pueda romper la monotonía y el declive de los últimos tiempos.

A mí no me importa quién es el autor o la autora de algunas cosas que han servido para hacer alguna modificación en la Argentina.

Cuando llegó la asignación universal fue una idea de Carrió, pero la implementó el Gobierno de Cristina y no importa.

Hoy sigue viva.

Está vigente.

Le permite a muchas mamás tener mínimamente un control económico sobre sus criaturas.

Qué importa si fue de Carrió y lo aplicó Cristina, La tarjeta alimentar.

Su autor es Daniel Arroyo.

Es útil para mí.

Es sumamente útil porque además evita cualquier intermediación.

La gente puede comer.

La gente puede tener una tarjeta en su bolsillo y decir Che, tengo setenta mil pesos a mi disposición.

Es poco, es poco, Es mucho, No, no es mucho, pero es algo y es un plan.

Es una idea de quién?

De Daniel Arroyo.

No importa que fue Daniel y que como lo hizo Daniel, un ministro de Desarrollo Social del peronismo, la tenemos que destruir en dos minutos.

Veinte se mantiene vigente hoy?

Suma vigencia.

La tarjeta sube en la Argentina creación del ministro Randazzo de Florencio, es útil si ordenó situaciones que eran incomprensibles.

Tener que andar con doscientos treinta y cuatro mil monedas arriba de un colectivo que hay cambio, que no hay cambio, que no funciona.

La máquina que lo afanan al colectiv sirvió para hasta resolver temas de inseguridad, porque a través de El andar de una tarjeta podemos saber si una persona se perdió o si una persona sufrió un hecho de inseguridad.

Qué me importa si la hizo Florencio Randazzo Lo importante que fueron cosas que cambiaron la vida de muchísimos argentinos y hoy no tenemos esa dinámica.

Hoy tenemos la dinámica de la destrucción, la dinámica de la pelea de los dos lados, de los grupos opositores que no tienen una idea porque perdieron y creen que lo de ellos es magnífico y que por eso la gente los puso en segundo o tercer lugar de las elecciones, que me parece que tendrían que recapacitar.

Y del oficialismo que a las patadas desde un principio y con mucha debilidad, creyó que tenía las vitaminas suficientes para imponer una ley que desde un principio vinimos diciendo se le fue la mano porque hay situaciones de emergencia.

Sí hay citaciones de urgencia también, pero hay cosas que no tenían sentido del primer día.

El Gobierno quiso hacer pie y no pudo la dinámica institucional en la Argentina.

Para mí es el gran problema saber ahora cómo será cada uno de los proyectos que entren al Congreso de la Nación con esta nueva composición, con algunos aliados muy molestos, con gobernadores que tal vez no cumplieron con su palabra, pero que, entre otras cosas, defendieron sus propios derechos porque cada provincia está envuelta de alguna situación que quiere proteger y es lógico que lo haga yo no sé si se cumplió o no se cumplió.

Sí sé que se discutieron cosas que en algún momento parecía que eran sí y después fueron no.

Y una cosa más los momentos no era el momento para que Javier Miley se ausentara de la Argentina cuando había que resolver lo que él considera el pilar fundamental para su gobierno.

Es importantísimo lo del domingo del Papa, pero toda está previa en Israel y arriesgando mucho con la advertencia que nos hizo este grupo terrorista jamás en un país muy vulnerable, donde nos explotaron la embajada de Israel, donde nos volaron la AMIA, donde murió el hijo de un presidente, como fue Carlos Junior y donde mataron a un fiscal y hoy no sabemos nada, hace que toda esta vulnerabilidad ante hechos tan difíciles que el mundo hoy no puede resolver en la guerra de Israel con jamás nos exponga aún más un día dramático para la Argentina, porque el Congreso demostró no, que la ley sale o no sale, porque en definitiva será un proyecto más bueno, malo, regular, aceptado o no aceptado.

Pero hemos visto esta dinámica institucional que puede ser el camino, como mínimo, de estos dos primeros años de un Gobierno elegido democráticamente, con debilidad parlamentaria y donde ninguno de los doscientos cincuenta y siete presentes ayer en el recinto, salvo alguna excepción, levanta la mano o levanta la cabeza para decir tengo algún proyecto que permita a la Argentina salir de esta declinante situación que, les guste o no les guste a los políticos argentinos, nos tiene con medio país bajo el índice de pobreza