Editorial Paulo Vilouta: "Muy bien, no nos fue"

Terminamos una semana dura, compleja y difícil.

Una que no tiene que ver con nada más que la naturaleza y la gran improvisación que hay en la Argentina, porque yo vuelvo a repetir el cambio climático, lo tenemos encima y vamos a tener que entender que hay cosas por hacer.

Si vamos a justificar todo con el cambio climático y discutir si el presidente de la Nación está a favor o en contra, nos vamos a quedar con situaciones muy angustiantes, como las que vimos estos últimos días.

¿Llovió más de la cuenta? Sí, llovió en un día. Lo que llueve todo marzo, sí, pero por favor hay responsabilidades y muy importantes porque se van a parar muchos en la obra pública detenida.

Pero también vamos a tener que realizar una auditoría en la obra pública hecha donde en algunos lados demostró en los últimos días lo ineficaz y lo ineficiente.

Prestemos atención y no le echemos toda la culpa a la naturaleza. Prestemos atención también a obras que son desastrosas en la Argentina y obras que son necesarias.

Y aunque le guste o no al Gobierno, gastar las va a tener que hacer porque vuelvo a repetir no podemos vivir con el agua a la cintura.

No podemos permitir que una sociedad que hoy tiene desde hace tiempo padecimiento por la economía, padecimiento, por la inseguridad, le metamos la locura de estar con el agua, la cintura y perder lo poco que tiene, porque va a seguir lloviendo así porque cambió el clima y hay que estar preparado. No hay que estar con las excusas o con los discursos de mil ocho veinte.

Hay que trabajar y hay que ponerse a pensar más allá que repito, llovieron cien milímetros en una hora y es un hecho absolutamente excepcional, pero no justifique lo injustificable, porque con sólo echar un vistazo, los que no entendemos de este tipo de cosas vemos que hay mugre, escombros, desorden general y no nos echen solamente la culpa a nosotros, que somos la sociedad desordenada, limpiemos orden, cuidemos y tengamos trabajos de prevención.

No esperemos siempre a que se caiga el cielo a que se caiga el mundo para salir corriendo a destapar lo que está tapado.

El tema número dos y el tema importante también tiene que ver con lo sucedido ayer en el Senado de la Nación a favor de la Sec de la señora Victoria Villarruel, el vicepresidente de la República.

Los tiempos se vencían y el DN había que tratarlo en contra de la señora Villarruel.

Pensar situaciones que no hay que pensarlas. Pero me pareció muy lógico lo que sucedió después, cuando ella públicamente, que no habla hoy porque no no da conferencia, no está con los medios, no brinda ningún tipo de nota.

Marcó su alineamiento con el Gobierno de Javier Mila y porque ayer generó angustia la pelea más allá que puede despertar algún tipo de cuestión novelesca que los presidentes y los vicepresidentes en la Argentina están todos siempre peleados y que el dos quiere ser el uno y el uno quiere oprimir y sacar de circulación al dos. Hemos visto cosas increíbles e insólitas a lo largo de la vida.

Ninguna funcionó. Ninguna funcionó. Entonces con solamente Javier Milei, Victoria Villarruel y esa mesita chiquita de decisiones de este gobierno miran hacia atrás y che, no perdamos tiempo y energía en esto, porque a todos les fue mal.

Le fue mal a Menem con Duhalde. Le fue mala De la Rúa con Chacho Álvarez, que se fue. Le fue mal a Cristina con Cobo le fue mal a Néstor con Scioli le fue mal a Alfonsín Martínez le fue mal a Cristina con Alberto Fernández preside. Le fue mal a todo.

Porque si alguno me dice che la verdad que esta fórmula es revolucionaria, la vamos a repetir. Saquemos de circulación a la vicepresidenta o hagámosle la vida imposible al presidente, pero no sirve, no sirve y no suma. Como tampoco suma que el vocero presidencial quiere hacernos creer una verdad que no es verdad y que es mentira.

Chicos hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Miley y la vicepresidente Victoria Villarruel. Les garantizo que no hay ningún tipo de problema.

Entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta. Si quieren inventar una interna no lo van a lograr porque no la hay.

Bueno, Manuel Adorni es periodista. Me parece que a la hora de salir con este argumento, por más que alguien traza los lineamientos de un gobierno y los libretos de los gobiernos, no es creíble. Señor Manuel Adorni, esto no es verdad. Nadie está inventando.

Nadie está generando algo que no corresponde. El litigio existe, La diferencia existe y es evidente. La pueden solucionar? Sí, y ojalá lo solucionen, pero no traten a la gente de idiota porque a nosotros nos preocupa.

Puedes ir adorne o puedes ir quien quiera lo que quiera. Nosotros tenemos información, nosotros tenemos fuentes y podemos decir que ahora el cielo está despejado y está lloviendo y nadie nos va a querer.

Entonces, por favor, no inventemos, no inventemos y si inventamos tengan por lo menos la capacidad para hacerlo y que alguien no se dé cuenta. Pero lo dicho en las últimas horas por el vocero presidencial y sostenido por un sector del Gobierno no es la verdad, porque el conflicto entre el señor Miley y la señora Villarruel existe o tuvo mucha fuerza, por lo menos hasta el día de ayer.

A tal punto que la vicepresidenta hizo estas aclaraciones Qué raro que tenga que aclarar algo supuestamente cuando no pasa nada.

"Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es in claudica desde el momento en que Javier Miley me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos.

El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay Gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad"-

Todo por Argentina. Vinimos a cambiar y ojalá estén Javier Milei y Victoria Villarruel a esa altura, porque hay un hartazgo ya de divisiones, hartazgo de grieta, hartazgo de caminos donde no hay un camino común. Ojalá que esto y me parece bien que lo haya hecho, sea sincero y sirva para enderezar un camino.

Para terminar, se cae el DNU. Primera vez en la historia que la caja de herramientas de un presidente entrante no la tiene en su poder.

Más allá que esto va a diputados y más allá que esto está vigente, uno se pregunta por qué tiene que ver con las formas o tiene que ver con el fondo. Porque en el fondo, si miramos mucha gente, está de acuerdo. La propia Cristina Fernández y la CGT hablan de una modificación en la ley laboral.

Esta ley laboral es para que se salven muy pocos y para que tengamos siete millones de personas en negro no sirve. Hay que modificarla. Y la CGT se da cuenta. Y Cristina Fernández se dio cuenta y se lo advirtió a su espacio y a su gente.

Pero el problema aquí no es el fondo, donde hay que modernizar Argentina y hay que sacarla de cosas que son de mil novecientos cuarenta y cinco o de mil nueve treinta.

Pero para eso le tenemos que prestar atención a las formas y el Gobierno en materia formas para mi gusto está aplazado porque muchas veces las formas están dejando de lado la posibilidad de resolver las cuestiones de fondo, los tonos, el paquete cerrado.

¿Esto es así o no? Esto hasta ahora no dio resultado ni en la ley ómnibus ni en el D en el Senado de la Nación, así que me parece que el Gobierno tendrá que prestar atención.

Y por supuesto, también me parece fantástico que los senadores, en este caso ayer estén todos muy atentos porque vuelvo a repetir. Veo un cambio muy importante en algún sector de la sociedad y en algún sector político que dejaba pasar todo lo que estaba mal.

Hacían la vista gorda con la corrupción y hacían la vista gorda también con los rigurosos exámenes que están haciendo ahora sobre lo que es constitucional o lo que tendría olor a inconstitucional y me parece fantástico, Pero creo que este tipo de conductas hay que llevarlas a cabo siempre gobierne quien gobierne.

No importa si es mi amigo o mi amiga. La corrupción se condena siempre y todo lo que tenga que ver con la supuesta inconstitucionalidad.

Como ayer muchos senadores marcaban de este paquete, también tiene que ser advertido porque han pasado tantas cosas en el Congreso donde nadie prestó atención, donde mucha gente votó a libro cerrado y donde mucha gente levantó la manita automáticamente porque alguien daba la orden y realmente de ese modo muy bien.