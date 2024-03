Editorial Paulo Vilouta: "Que hoy sea el comienzo de algo mejor"

Tema uno, Tema dos Tema tres. Por supuesto que el tema uno pasa por asamblea legislativa de esta noche.

Me parece que es una de las que más expectativa trae en alguna parte. Por quién es el presidente de la Nación que ha hecho de este mes dos, dos meses o un poquito más de mandato. Un estilo de manejo en cuanto a su gobierno muy particular.

Y por supuesto que como somos argentinos y hemos en los últimos tiempos, en las últimas décadas armado un sistema de confrontación permanente, ponemos mucha atención en eso.

Yo les soy sincero. La verdad que me preocupa muy poco lo que pasa en las gradas del Congreso. Muy poco. Si los diputados de izquierda que sacaron diez votos para ser candidatos a presidente que no la vieron, pongan carteles, globos, caras de mi ley.

Me importa muy poco. Me importa nada si va un atril o si va sentado, como el hicieron Cristina Macri, Alberto Fernández y Dude en el lugar central del Congreso. Me importa muy poco si hay gente que salta, molinetes y va a reclamar no sé qué cosa y que va a presionar con no sé qué historia me importa muy poco. Me importa si lo que pueda decir hoy un presidente del cual no conocemos claramente la hoja de ruta, porque si bien se han planteado algunos bosquejos fuertes en este mes y medio, muchas cosas no se pueden pedir, pero las que hemos visto tal vez no coinciden plenamente con lo que nosotros pretendemos.

Yo pretendo, como mínimo un poco más de diálogo. Pretendo, como mínimo, más consensos. Pretendo, como mínimo, ideas superados. Yo sé que para todos los diputados que hoy están sentados ahí, salvo los treinta y ocho de la libertad, avanza en el fondo, todos tienen una cuestión y entiéndanme la palabra.

Una cuestión que está vinculada al no poder ser a un resentimiento. ¿Por qué? Porque ni Unión por la Patria ni junto por el cambio, que son los favoritos, siempre pudieron abordar el poder Ejecutivo. Y debe ser muy duro para ellos ver a un tipo que hace dos años no formaba ningún plan político.

Ser el presidente de la nación, Ese presidente que dejó de lado a los dos frentes electorales de los últimos tiempos. También tiene que entender que hay modos que hay formas y que hay conductas más allá que tenga seguidores que aborden una forma que está más con la argentina de los últimos tiempos que con la Argentina que pretendemos tener.

Hemos visto comienzos de asambleas legislativas bochornosas, con presidentes que no podían hablar con presidentas, que hablaban tres mil quinientos horas, cuando a nadie le interesaba lo que estaba pasando dentro del recinto, con muchos que utilizaron y se adueñaron de la escenografía de lo que significa una Asamblea Legislativa y el comienzo de un año formal. Los argentinos necesitamos certidumbres, necesitamos saber a dónde vamos.

Necesitamos entender qué está pasando con nuestra vida, que no solamente y es muy importante el bolsillo. ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos?

¿Qué va a pasar con la inseguridad? Hoy veo en la portada de los diarios que tenemos récord absoluto. Más de quinientos hechos de moto chorros todos los días en la calle. Los argentinos queremos saber qué va a pasar con la inflación en los próximos meses si el Gobierno realmente está yendo por buen camino.

Monseñor Ojea alertó sobre la situación y dice que los comedores del Gran Buenos Aires, donde antes había cincuenta personas, ahora comen cien. Sí, muy probable, porque la inflación es galopante y venimos de procesos donde tapamos la realidad con papeles.

Hoy corrimos los papeles y está todo lleno de humedad y la humedad nos carcome el futuro. Entonces me parece que hoy, más allá de los enfrentamientos de las caras, si los diputados se levantan o no se levantan, si ponen cartelitos y a la izquierda monta alguna coreografía dentro del Congreso, tenemos que escuchar con atención a un presidente que tiene que estar a la altura de la circunstancia.

Yo no quiero un showman, yo no quiero un show paralelo, me importa un bledo los que saltan los molinetes. Me importa muy poco todo eso porque tenemos una institucionalidad que respetar. Me parece muy adecuado que sí se haga un repaso de herencias, más cuando la herencia no es la equivocación de un plan. Porque si hubiese sido tan exitoso el plan de Juntos por el cambio, unión por la patria, estarían gobernando, pero sí con lo que tenga que ver con irregularidades.

Porque escucho a muchos hoy políticos argentinos preocupándose por la pobreza y tenemos que comprobar si realmente han trabajado o no por esa pobreza y por los argentinos. Si alguno tocó guita de los comedores, lo tenemos que saber y resolver.

O sea, el Gobierno tiene la doble obligación de denunciar, pero automáticamente resolver porque no alcanza con H. No mandemos más comida porque había una manga de chorros que se llevaban la comida, no denunciemos y resolvamos lo mismo con los medicamentos.

Es verdad que alguien metió la mano en el tema de los medicamentos odo oncológicos, Es verdad, es verdad. Y esto llegó a la justicia.

Gracias a Dios que el ex presidente Fernández, a través de un decreto, autorizó a un grupo de amigos a sacar una ventaja económica muy, pero muy fuerte. Alberto Fernández, ya en nuestra radio, dijo que no, pero no podemos vivir en la incertidumbre permanente.

El repaso de la herencia me parece justo, pero también me parece absolutamente justo que hoy el presidente nos cuente dónde estamos parados. Que el presidente nos cuente hoy cómo va a ser el vínculo con los gobernadores, porque los gobernadores tienen la misma legitimidad que el presidente.

Pasaron todos por las urnas y ganaron. No los eligió el universo en divino, no, Los gobernadores ganaron legítimamente los intendentes ganaron legítimamente porque lo puso la gente a través de su voto en la urna.

El presidente nos tiene que contar si los números fiscales de enero son posibles, repetirlos en febrero, en marzo o en abril o si es una ficción donde si yo no pago nada, absolutamente, mis números van a cambiar y yo voy a ser solvente.El tema es si esa solvencia es efectiva o es muy precaria.

El presidente nos tendrá que hablar de economía, que es uno de sus puntos fuertes. Nos tendrá que contar cuál es el camino y cuál es el plan.

Pero vuelvo a repetir dentro de un marco donde hoy, a las nueve de la noche, en un horario nuevo, distinto y diferente, cuando apaguen la radio, apaguen la tele o dejen de leer los portales o las redes sociales.

Podamos sentir alguna vez los argentinos que una Asamblea Legislativa sirve por lo menos para calmar nuestras angustias y nuestras ansiedades?

Es un momento muy difícil de la sociedad argentina. Y no sólo por Javier, Miley y su gobierno de tres meses por el derrumbe general que tiene un país que logró acumular pobreza como nunca lo creímos en la historia discutimos cosas sin sentido.

Gastamos energía en temas que no tienen la más mínima trascendencia.

Muchas veces veo a gente que está en mil novecientos treinta creyendo que maneja el país Irigoyen en mil novecientos cuarenta y cinco creyendo que está Perón o que todavía no comenzamos esta etapa democrática de mil novecientos ochenta y tres.

Vengan acá, por favor, vengan al dos mil veinticuatro.

Avancemos porque con sólo mirar un poquito para arriba Bolivia, Paraguay, Brasil un poquito acá enfrente, cruzando el Río de la Plata, Uruguay un poquito allá más lejos, cruzando la cordillera Chile nos tendría que dar realmente no solamente envidia, sino vergüenza por la situación en que vive un país próspero, un país con mil recursos naturales, pero que lamentablemente está condenado a la opresión, a la pobreza y a la falta de ideas y fundamentalmente, a un enfrentamiento permanente y constante de la clase política que no nos lleva a ningún lado.

Ojalá que hoy sea el comienzo de algo que para todos los argentinos haya votado a quien haya votado sea algo mejor.