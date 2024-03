Editorial Paulo Vilouta: "Sin presente ni futuro"

Me tomo un minuto, como todos los días y tengo tema uno tema dos, así como la escuela. Tema uno.

Por supuesto que estamos con condiciones climáticas muy particulares porque hay un cambio climático y llueve en un rato, lo que tendría que llover en una semana o llueve en un día, lo que tendría que llover en un mes.

Igualmente, esto no exime de responsabilidad a quienes tienen que tener ciudades organizadas, ordenadas y no con infraestructura de mil novecientos setenta.

En algunos casos donde vemos que hay y no es solamente porque ayer se escuchaba y ahora no hay obra pública, no hay obra pública, es cierto, pero hubo obra pública y alguna muy mal terminada hacer se inundaba absolutamente todo.

Y el desorden general, volquetes por cualquier lado. Escombros por cualquier lado, sumideros que no absorben agua.

Tenemos que prepararnos, no alcanza con Uy, che, qué oscuro está el cielo.

Lo que va a llover me parece que hay algunas personas que tienen otro tipo de responsabilidades ejecutivas para resolver.

Y si va a llover así como la última vez, de aquí en más tendremos que trabajar con estructuras para que la gente no viva como se vivió ayer y como se está viviendo hoy, y como se va a vivir mañana situaciones tan delicadas y tan difíciles.

Esto nos queda a nosotros, a los que tienen que tomar decisiones, a los que cobran impuestos y a los que tienen que pergeñar lo que es el futuro.

Hay que romperse la cabeza y pensar cómo lo vamos a solucionar. Porque si lo único que podemos hacer es sacar autos de túneles o empujar autos que se quedan con el motor mojado o estar nadando por las calles de no sé dónde o estar en calle no alcanza.

Es realmente de un nivel bajísimo. Y no contribuyamos nosotros a justificar el cambio climático.

También con la inoperancia que se ve fundamentalmente en algunos municipios donde hay una decadencia absoluta, llueva o no llueva, llueva o no llueva.

Tema dos en Rosario Estamos ante una situación gravísima, la sabemos, pero vamos conociendo todos los días un montón de elementos que sirven para entender por qué estamos como estamos ayer el gobernador Maximiliano Puro, que fue secretario en su momento ministro de Seguridad del Gobierno socialista y el hombre más votado en la última elección claramente no solamente en el balotaje contra Carolina Losada, sino después a nivel provincial.

Sostuvo que la comida es la que les asiste el servicio penitenciario a los narcotraficantes que están dentro de estos penales y no la que les llega de afuera, porque en algún momento dispusieron que no podían recibir más comida de afuera porque dentro de la comida aparecían teléfonos celulares, aparecían chips, aparecían, cortaplumas, aparecían, jacas, aparecían cuchillos.

La comida es la que les asiste al servicio penitenciario, dice el gobernador y no la que les llega de afuera.

En algunos casos hasta tenían delivery, porque ellos directamente con sus teléfonos, llamaban a aplicaciones y pedían comida dentro del penal. Miren el desorden total, que es un detalle para algunos que din che.

Pero, ¿Cuál es el problema? La comunicación, todos presos con celulares, llamando aplicaciones para pedir comida como si estuvieran en su casa o en un hotel.

Están privados de la libertad porque cometieron delitos gravísimos. Pero bueno, esto era una joda.

Y como consecuencia de este sistema tan permisivo, tan permeable, en la Argentina estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Tema tres Donde pones un dedo salta, mugre. El fiscal Marijuán, que habló con nosotros ya la temporada pasada nos comentaba el desorden que había en los planes sociales.

No, no toquemos los planes a nadie, porque, por favor, que los insensibles de no sé qué potenciar. Trabajo nueve mil cuatrocientos trece personas cobraban el plan social y eran empleados públicos incompatible.

Imposible poder llevar a cabo esta situación. Claro ejemplo de la utilización política que se hizo de este programa todos los días. Una noticia, Los que se iban en crucero a no sé dónde, lo que se tomaba en el avión a no sé dónde.

Bueno, ahora también nueve mil cuatrocientos trece personas cobraron plan social siendo empleados públicos. ¿Lo determinó? No.

La actual ministra que no habla es la señora Beto Velo, que no habla con la prensa, no comunica nada. La verdad que un ministerio tan importante y con tan poca información lo determinó una investigación del fiscal Marijuán.

El Estado derivaba ochenta y cuatro mil millones de pesos a beneficiarios que no tenían que recibir la ayuda. Repito, ochenta y cuatro mil millones de pesos le pagábamos con nuestros impuestos a unos caradura que, siendo empleados públicos, creaban un plan como para decir y tengo un Ingres más.

Tengo una changuito. Por supuesto que eliminaron el programa y por supuesto que ahora hay otro en reemplazo para el que verdaderamente lo necesita y hay que asistir.

Ustedes vieron las condiciones de mucha gente ayer ante una tormenta severa y dura como viven. Para eso están los planes para asistir, para colaborar, para brindar alimento, para brindar contención, pero no a estos delincuentes que teniendo un empleo público, cobran un plan de arriba y se lo sacan a la gente.

Ochenta y cuatro mil millones de pesos. Me parece fantástica la investigación de Marijuán y hay que profundizar porque donde tocas aparece una situación irregular y me parece que con lo pobre que con el MOP no se jode.

Han hecho un inventario para ver la cantidad de comedores. Vemos hasta curas que están rogando Por favor, traigan comida a los comedores.

El problema es que cuando hicieron un inventario hay un montón de comedores que no existen y alguien se robaba esa guita o o esa comida aduciendo que se la daba a los pobres.

Me parece que acá también hay que poner un poco de ejemplo, no con las justicias y che el que le está afanando al Estado con alimentos, está jorobado a los pobres, todo corrupción, todo curro es una cosa realmente impresionante.

Consecuencia de todo este delirio que venimos enumerando desde hace muchísimo tiempo. En el día de ayer nos llegó una noticia durísima, triste y vergonzosa y que no da lugar a ningún tipo de grieta, porque vieron que en la Argentina todo se discute cuando el índice de pobreza lo difunde el INDEC.

Estamos de acuerdo cuando lo difunde la UCA y Che mirá que este juega para tal gobierno. Entonces tenemos los números como confundidos o cada uno plantea el número que quiere. Yo vuelvo a repetir más allá del INDEC, más allá de la UCA, más allá de Unicef, que hoy lo voy a presentar. El testimonio este que es muy cierto y muy fuerte.

Con solamente mirar a nuestros alrededores vemos que estamos en un país recontra pobre.

La cantidad de gente hoy que en la ciudad de Buenos Aires está durmiendo a la intemperie bajo una tormenta marca la situación en la cual vivimos con sólo ver ayer imágenes de algunos partidos que rodean la ciudad de Buenos Aires, que caen cien gotas más de las que tienen que caer y son ríos.

En vez de calle nos damos cuenta como estamos viviendo, una pobreza extrema con gente que no tiene absolutamente nada y no le dan nada. Dejemos de lado la discusión si el INDEC dejemos de lado de la discusión, si la UCA UNICEF alertó que en la Argentina siete de cada diez chicos viven en la pobreza, repito, el organismo internacional marcó que siete de cada diez chicos viven en la pobreza y también marcó pautas de indigencia.

Y también marcó que en el último mes largo, casi tres ya de esta gestión, se sumaron seiscientos treinta mil nuevos.

Y van a seguir sumándose porque la inflación es una ola de pobres. La pobreza infantil setenta indigencia treinta y cuatro cuando estamos terminando el primer trimestre del año.

Esto significa que siete de cada diez chicos en Argentina son pobres, no tienen presente, pero me animo a decir que tampoco tienen futuro. Y eso es lo dramático.

¿Qué les estamos ofreciendo? Una educación flojísima, paupérrima, para algunos con muy poca clase. La escuela es para ir a alimentarse, pero para educarse fundamentalmente sin sistema de salud.

Chicos que tienen inconvenientes pero odontológicos bucales que no tienen prevención, sin política de protección, de de ingreso. En muchísimos casos no alcanza la asignación universal porque te lo come, viva automáticamente la inflación.

Por eso me parece que este informe tan duro de UNICEF no solamente nos abre los ojos, sino fundamentalmente le tiene que abrir los oídos a la dirigencia política argentina.

A todos, a los que están hoy, a los que estuvieron hasta hace muy poco tiempo, a los anteriores, a los anteriores, a los anteriores, porque todos tienen que ver con la actualización de un número que no para de crecer. Siete de cada diez chicos viven en la pobreza.

Treinta y cuatro en la indigencia absoluta. Esto marca. Vuelvo a repetir que no hay presente, pero seguramente un futuro.

Ojalá que me confunda muy condicionado, muy condicionado y lamentablemente muy alterado, porque son chicos que tendrían que estar en la escuela, que tendrían que estar forjando un futuro, que tendrían que ir armando una vocación, que tendrían que ir armando una profesión, algo, pero que viven en la pobreza absoluta.

Sabemos quiénes son los responsables y las responsables.

Sabemos quiénes son ellos.