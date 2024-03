Editorial Paulo Vilouta: "Tirar de la cuerda"

Me tomo un minuto, como todos los días y tengo que dividir el comentario. Vieron cuando hago tema uno Tema dos y tema tres, porque hay muchas cosas muy importantes.

Tema uno Día importante para todos los argentinos. Ojalá que el presidente de la Nación, sus ministros y los gobernadores estén a la altura de la circunstancia de lo que va a pasar en el día de hoy los gobernadores, todos, puede haber algún vice o algún representante, porque hay algún gobernador como Cornejo que está en Canadá o Maxi puro, el de Santa Fe, que está con un problema tremendo con ataques narcos en su provincia.

Pero todos hoy van y creo que es la última gran muestra de consenso que hay que darle a la sociedad argentina, que hoy vive bajo estado de angustia. El que no tiene un problema económico tiene un problema de inseguridad.

El que no tiene un problema de inseguridad es jubilado. El que no es jubilado vive en una sociedad donde tenemos ataques narco y están matando a gente inocente.

Entonces me parece hoy que desde el presidente de la Nación, que tiene la gran segunda oportunidad después del desorden que fue la presentación de la ley ómnibus en el mes de enero y los gobernadores elegidos también democráticamente por todos los argentinos en sus provincias.

De estar todos a la altura de una circunstancia donde todos, como sociedad, pedimos como mínimo diálogo, pedimos como mínimo coherencia, pedimos, como mínimo, que estén atentos a todo lo que estamos pasando. Nueve de diez argentinos han hecho un ajuste en su vida y muchos hoy se honran en decir Estoy haciendo algo para llegar a un buen fin.

No los defrauden, no los defrauden, porque la cuota de esperanza del argentino cada vez es más chiquita porque venimos, no por mi ley de ochenta días. Venimos de Alberto Fernández, venimos de Macri, venimos de Cristina Kirchner con sus mandatos.

Venimos con toda la crisis del dos mil uno. Venimos con la pandemia que se nos llevó. Ciento treinta mil argentinos. Miren que la cota de esperanza está muy cortita. No nos defrauden. ¿De qué van a hablar hoy en la rozada con los gobernadores?

Ojalá que sea todo en favor de un país que tiene que salir del quinto subsuelo, sesenta por ciento de pobres, diez por ciento de indigentes, chicos que no terminan la escuela en tiempo y forma, salud colapsada, comedores escolares por todos lados, planes sociales por todos lados, producto de la decadencia.

Porque todo esto es decadencia. Todo esto no es crecimiento. Que un chico no termine la escuela es dramático. Que en Argentina tengamos que entregar bolsos de alimento es dramático, no por el costo, sino por a dónde fuimos a parar para que nos pase lo que nos está pasando.

Así que ojalá que lo de hoy sirva, no para ver quién dice la mejor frase. ¿Quién dice el mayor disparate por Twitter?

¿Quién se saca la mejor foto o cuál es el gobernador más inoportuno? Ojalá que no. Ojalá que no limitemos las declaraciones.

Ayer estuvo muy desafortunado el ministro del Interior cuando habló del tema de ganancias, porque hablar hoy de un nuevo impuesto a la clase media, estimado ministro, es preocupar a la gente.

La gente hoy tiene que pagar lo que corresponde de luz. Tiene que pagar lo que corresponde de gas, lo que corresponde de agua sincera, de prepagas como combustible, colegios para los chicos útiles para los chicos, expensas en el edificio donde vive, si vive en departamento o en algún barrio privado.

Patente de auto que a algunos hoy les llega con un ciento ochenta por ciento de diferencia. Seguro de auto, entonces no venga.

Conque mire que si no resolvemos el tema van a tener que pagar ganancias retroactivos de septiembre. No, so temos a la gente que está preocupada y está poniendo un hombro, pero vuelvo a repetir con una cuota de esperanza que tiene un límite, así que no tiremos demasiado de la cuerda.

Y dos ver fotos de la ciudad de Rosario con Héctor, que tenía cuarenta y tres años y manejaba un taxi con Diego, que tenía treinta y dos y manejaba un taxi, o con un chofer de colectivo que le metieron un balazo en las últimas horas. Todo con una misma pistola nueve milímetros y con balas perteneciente a la fuerza de seguridad.

Nos hace pensar que estamos en un problema muy, muy delicado y muy serio y sabemos que esto existe desde hace mucho, pero los narcos se están defendiendo y están atacando. Y así como mataron a un montón de inocentes en su momento y yo tengo el tristísimo recuerdo de hablar con la mamá de un chiquito que fue a entrenar a Rosario Central y a la salida se lo balearon.

O el caso de la bailarina y la mamá, que esperaban el colectivo y las reventaron a balazos. También estamos viendo situaciones dramáticas porque esto es un mensaje.

Ustedes quieren pericia las cárceles y sacarnos los teléfonos celulares y sacarnos los privilegios y el home office que muchos gobiernos instalaron con los delincuentes en la Argentina de permitir absolutamente todo adentro los privamos de la libertad, pero no los privamos de los privilegios de manejar el narco y todas cuestiones delictivas.

Bueno, nosotros les matamos gente inocente y así murieron ellos, eh? Manejando un taxi laburando hasta cualquier hora para poder subsistir en una Argentina muy compleja y muy difícil.

Tengamos cuidado y reflexionemos porque por haber hecho tantas cosas mal en la Argentina, hoy estamos pagando y en este caso por haber dicho que no era un problema del narcotráfico, que la droga estaba de tránsito, que no nos parecemos a México, que no nos parecemos a Colombia y por un montón de funcionarios pero lamentables que hemos tenido en materia de seguridad de la provincia de Santa Fe, estamos pagando lo que estamos pagando.

Hoy en día murieron dos taxistas balearon y hay una nueva imagen del horror a un colectivo en el día de ayer y estamos pagando un ataque en ARCO y el tema tres, que es un tema muy cercano porque está vinculado a algo tan popular como como el fútbol tiene que ver con la muy buena decisión que tomó Vélez Sardfield en separar a cuatro jugadores que hoy están denunciados por ataque sexual a una joven.

Muchas veces con esta historia todos somos inocentes hasta que la justicia pruebe lo contrario.

Y eso es absolutamente cierto. En los clubes de fútbol se toman decisiones muy arbitrarias y me parece que la de Vélez es la correcta, porque hay una denuncia porque hay una joven y porque hay futbolistas que pareciera por los testimonios contundentes que está dando la defensa de esta señorita y algunos testigos y algunas cámaras viven en otros tiempos.

Hoy justo que celebramos otra vez la reivindicación de las mujeres en la sociedad. En tiempos complejos, en tiempos difíciles, en tiempo de violencia, todavía existen este tipo de conductas que son no solamente un delito, sino realmente vergonzosas para en este caso, personas profesionales y representando a una institución como es el Club Atlético Belle Artes.

La justicia lo va a determinar, pero el mientras tanto es importante y me parece que Vélez, que no solamente es fútbol, sino que es una institución repleta de actividades sociales, de niñas, de niños, de adolescentes, de mujeres, de hombres transitando por sus pasillos por su vida social tan fuerte, no merece que ante una denuncia de esta característica esperemos solamente lo que diga la justicia, lo tendremos que esperar.

Pero mientras tanto, preventivamente hay que tomar decisiones. Y me parece que la que tomaron sus autoridades en las últimas horas es realmente la correcta.