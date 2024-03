Editorial Paulo Vilouta: "Un golpe a la clase media"

Ayer comenzó, entre otros temas, a hablarse con mucha fuerza de la vuelta del impuesto a las ganancias.

El impuesto a las ganancias en todos los países se paga y siempre paga quien más gana. Por supuesto que la Argentina.

Esto siempre ha sido muy arbitrario, porque cada uno de nosotros, en forma individual paga muchísimos impuestos.

Pagamos bienes personales, pagamos nuestra jubilación, pagamos todo lo que tiene que ver con nuestra vivienda, con nuestra vida, con el alumbrado, el barrido, limpieza, impuestos inmobiliarios, patentes de nuestra casa, nuestras propias expensas. Tenemos un sinfín de impuestos, los argentinos.

Cuando se conoció la noticia en la parte final del Gobierno de Alberto Fernández, fue un alivio para muchísima gente que comenzó a ver que su sueldo no tenía un arranque bestial. Todos los santos meses con Alícuotas que realmente eran muy provocativas, porque mucha gente, a veces por pasarse un poquito de dinero de los mínimos no imponibles, con decepción, miraba su recibo y decía "Pero che, yo arreglé siete. Me estás pagando cinco".

Obviamente que nos fuimos como todo en la Argentina, a los extremos. 800 mil personas dejaron de pagar y hoy el gobierno seduce a los gobernadores con que vuelva el impuesto a las ganancias.

Por supuesto, se quiere sacar la responsabilidad de encima porque el propio presidente Miley votó a favor de la quita de este impuesto junto con la idea de Sergio Massa.

O sea, lo que propuso Massa lo avaló Milei.

Hoy mi ley presidente cambia de opinión, pero para cambiar de opinión no alcanza con echarle hoy la culpa a los gobernadores, porque podemos repetir como mantra. Los gobernadores piden el impuesto a las ganancias. Perfecto. ¿Sabe cuánto dura esto Ministro Franco? ¿Sabe cuánto esto dura Presidente Milei?

Hasta el próximo recibo, cuando la gente en la Argentina reciba su recibo, Si esto se aprueba en el Congreso de la Nación, va a afectar a una clase media hoy muy golpeada hoy con la inflación que hay el bancario con menor sueldo y esto es mérito ahí de Sergio Pa cobra un millón de pesos en breve.

Ese bancario que va a seguir teniendo paritarias este año va a entrar a pagar ganancias y automáticamente van a entrar más de ochocientos mil personas, casi todas de clase media a pagar. No es que están pagando los ricos No es que estamos con esto haciendo que los jueces de la nación paguen con esto.

No estamos haciendo que las jubilaciones de privilegio se achique.

Estamos metiendo en un universo a una clase media que hoy hace malabares para poder vivir una clase media que va a tener un sinceramente de las tarifas.

Y yo estoy de acuerdo porque no puede valer una hamburguesa más barata que una tarifa de luz. En la Argentina la clase media va a tener que tener un sinceramente ahora en breve, de luz de gas de agua, la clase media va al supermercado y solamente en febrero descubre que subieron los alimentos un dieciocho por ciento.

La clase media tiene prepaga y no está mal que tenga prepaga y hoy se le hace casi imposible pagarla. La clase media, cuando fue a averiguar las cuotas de la matrícula o del colegio que mandó toda la vida a su hijo, se encuentra con que hoy es realmente casi imposible pagarlo.

Y si lo paga, lo hace con un esfuerzo notable para mantener a su hijo y a su hija con buena educación y sin paros todos los días, sin saber si el chico va o no a educarse. La clase media hoy está con una situación muy compleja como para meter este impuesto otra vez.

Maximiliano Pullaro, que es el gobernador de Santa Fe con buen tino, sostiene Creo que no es el momento. ¿Por qué no vamos por otra cosa?

El impuesto país en un año pasó de representar el uno siete de la recaudación al siete punto nueve y no se coparticipa, se lo lleva a la nación.

Entonces me parece que es un momento donde tendremos que ir armando un impuesto a la ganancia, como en todas partes del mundo, pero sensato donde realmente lo pague quien cobra mucho en la Argentina, pero con un mínimo imponible que hoy no puede retroceder.

El mínimo no imponible de Massa no puede ser el mínimo no imponible, la mitad que pretende Milei y su administración, porque es darle un golpe tremendo a la clase media en un momento donde la gente está poniendo no un hombro, los dos no se excedan, no se excedan, porque me parece que hay un límite en la gente y el límite está ahí, al borde, al borde siempre y tenemos que tener cuidado.

Repito: gas, agua, alimento prepaga, colegios expensas, transporte, NAFTA más los impuestos a la ganancia, por favor.

Con un poco de sensatez para terminar el comentario del día de hoy estamos haciendo muchísimo hincapié en la economía y es lógico, porque somos un país enfermo de inflación, porque tenemos cincuenta y pico por ciento de pobres y porque realmente estamos con mucha incertidumbre.

Pero están trascendiendo algunas fotografías de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, que van a desatar uno de los tantos debates sin mucho sentido que tenemos en la Argentina favorable a los presos.

Ataque a balazos contra micros que trasladaban a un centenar de efectivos del servicio penitenciario impulsó que se hicieran requisas en unidades penitenciarias.

En el penal de Piñero, que aloja presos relevantes de bandas narcos en la ciudad, cada vez la van a pasar un poco peor.

Es el mensaje del Gobierno de Santa Fe, que publicó fotos duras de presos.

Algunos lo comparan con lo que pasa en El Salvador con el torso desnudo y sentados en el pasillo de un pabellón con un estricto control policial.

Desactivaron los teléfonos y lo pusieron en una situación realmente compleja, pero donde manda la justicia y donde manda a las fuerzas policiales.

Y yo estoy de acuerdo con esto porque el otro sistema donde le dimos tanta rienda suelta a los delincuentes, a los narcotraficantes, donde liberamos tanta gente en la pandemia, nos dio pésimos resultados, sino miren hoy la tapa de cualquier diario argentino.

Asesinaron a una jubilada de setenta y dos años en Quilmes, catorce homicidios de abuelos este año en lo que va del AMBA, hecho de inseguridad en todos lados, en el AMBA, en Rosario, en Córdoba y gente que muere como consecuencia de tanto ladrón suelto y de tanta justicia injusta.

No sé si será a lo Bukele o no, pero si es eficiente y si pone los límites y pone al preso en el lugar del preso con todos sus derechos, pero sin teléfonos celulares, sin manejar el narcotráfico desde la cárcel y sin creer que el preso es una institución y quienes los cuidan y quienes estamos afuera no somos nada.

Estoy totalmente de acuerdo con esta nueva política penitenciaria de la provincia de Santa Fe.