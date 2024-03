Editorial Paulo Vilouta: "Una falta de respeto"

No vi mucha disposición de los intendentes, fundamentalmente del con urbano, por explicar qué pasó después de esta tremenda inundación que tuvimos como consecuencia de un temporal brutal.

Ha llovido de una forma descomunal, pero cuando uno ve que no drena, cuando no seca y cuando ve vecinos desesperados destapando sumideros o preocupados por el dengue y ve tan poca presencia y dónde están Che, por qué no aparecen un poquito y le cuentan a la gente cuáles son los planes? ¿Cómo se van a arreglar si no hay plata? ¿Con la sobra?

Porque algunos aparecen. Algunos están siempre y yo aparecen solo las campañas, no? Y ganan. Algunos siguen ganando, siguen ganando.

Está bien, decide la gente, pero cuando pasan estas cosas y uno ve esas caras de dolor, perdí otra vez la ladera o me regalan un colchón o me regalan una botella de agua. Yo quiero una Argentina distinta, no la Argentina.

Siempre que solamente depende de la solidaridad de la gente que juntamos el colchón que juntamos, el agua, que juntamos el repelente. Me parece que hay que tomar un poquito más de decisiones fuertes y potentes para crecer y para avanzar tema dos.

Hay una nueva encuesta que aparece en las últimas horas y que tiene que ver con el andar de la Argentina y que realmente es bueno para ir viendo dónde está parada la gente. ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

Uno Lejos la inflación para el sesenta y tres coma seis por ciento de los argentinos en segundo lugar, y esto se está colando porque nunca pasaba. Siempre es la inseguridad que ahora está tercera. Son los bajos salarios 39,9%.

Y esto, obviamente, por el drama que tenemos, que todo está carísimo, elevado y hay un re acomodamiento de precios. Muchos artificiales estaban y otros desmedidos que tenemos en el día de hoy, sin ningún tipo de control y sin ninguna regulación.

El control de precios en el mundo funcionó nunca, pero me parece que hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho productos que hay que ponerle un ojo entre ellos, un repelente en pleno ataque de dengue, un insecticida que mucha gente no lo puede comprar y algún alimento particular que se fue a las nubes como la leche y es indispensable para todos los argentinos.

0Ayer estuve en la farmacia, pregunté, ¿Bajó mucho la venta? No, no baja tanto, me dijo la chica. Pero la gente pregunta mucho el precio y a veces vuelve y a veces no.

Pero hay algo que es grave, me dijo Una persona que tiene que tomar un remedio no puede dejar de tomarlo. Tarde o temprano lo viene a buscar, pero con un número altísimo a la hora de tener que pagarlo.

Primero, la inflación después de los bajos salarios. Tercero, la inseguridad. 36,7. Y hacen bien porque uno ve rosario es un escándalo y uno ve lugares aquí muy cercanos, que son de una inseguridad total.

Desempleo. En cuarto lugar, preocupación de los argentinos, altos impuestos, la corrupción que se mantiene alta.

Vieron que cuando decimos che, los que cobraban el plan potencial y eran empleado público, los que se rajaba afuera del país y no tenían que hacerlo porque tenían un plan, los del Ministerio de Justicia, que tenían como una casa de cambio. Bueno, a esa no le importa nada y eso no hace ganar elecciones.

No sé si hace ganar o no elecciones, pero para la gente es una gran preocupación. La justicia. El doce cuatro la salud, el doce, la educación y la vivienda.

Pero repito en el podio, la inflación. En segundo lugar, los bajos salarios. En tercer lugar, la inseguridad.

¿Cómo cree que estará su economía en los próximos meses? Mucho peor, un 18,4%. No sé, un 14,4%. Un igual, 17,1%. Un igual de bien, 6%. Mejor, 18,8%

O sea que por ahí anda parejo este trabajo que estamos presentando, que es de proyección. ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno nacional? Muy positiva. 16% positiva, el 16,5%. Regular positiva el 13,4% regular negativa con negativa.

El nueve coma uno muy negativa el treinta y no C cuatro seis. Y la última pregunta que hacen y qué es lo que hoy le da todavía un gran amparo a el presidente de la nación, quienes son los principales responsables de los problemas económicos que tiene la Argentina El Gobierno de Alberto Fernández, el sesenta por ciento.

El Gobierno de Mauricio Macri el 38%. Los sindicatos, el 31,9%. Los bancos ponen el 15,2%. Las multinacionales 9 8 y el no sé. 8.

Tres. Gran, gran gran todavía. Y esto le sirve mucho al presidente y a la actual gestión marcando la gestión.

Alberto Fernández Cristina Kirchner como responsables máximos, más del sesenta por ciento de la gestión económica del país.

Ayer les conté Tema tres, la historia de la querida senadora libertaria Vilma Facunda Vedia, que se quedó ayer por un rato y tiene que seguir en el centro de la polémica porque nombró a muchísimos familiares como asesores en una metodología que no es de los políticos libertarios que tiene que ver con la casta, no que tiene que ver con la casta.

Que che metamos gente, gane la elección y hacemos cualquier cosa.

Cuando la señora que ganó muy bien en la provincia de Jujuy, asumió en diciembre, yo les conté ayer que designó entre su personal a sus hijos. Parece que los dos dos chicos lúcidos, impresionante.

Nadie les conoció un trabajo anterior, pero se ve que lo tipo buenísimo porque salarios de un palo y un palo cuatrocientos para cada uno, nombró a los hermanos Perdón, nombró a la sobrina, nombró a la nuera y como no le alcanzaba el cupo porque cada senador tiene un determinado cupo, habló con otros colegas en el Senado para pedir que contraten a personas porque a ella no le alcanzaba.

Tenía una familia tan numerosa y de gente tan lúcida que la verdad le alcanzaba los sueldos de esta gente que ya fueron esto no solamente conocidos en el día de ayer, sino que llegó al poder de Javier Milei.

Son sueldos de quinientos, diez mil, el más bajo y un millón cuatrocientos nueve mil, el más alto. Uno de los hijos que repito parece que el chico una luce. Pero si ustedes creen que lo que les conté ayer es un tema que marca un límite con la cuestión familiar No, no, no, no.

Esto siguió porque entre los nombres que figuran también por parte de esta querida senadora, la señora Vilma Facunda Vedia, aparece alguien que hace no mucho tiempo atrás estuvo envuelta en un escándalo vergonzoso.

Se trata de la señora Eliana Scialabba. Esta señora, con un sueldo de ochocientos ochenta y dos mil pesos, estaba en la Cámara alta nombrada por esta senadora nacional. Ella trató de ingresar de otro modo a la cámara. En el 2019 hizo una incursión en la política como segunda candidata senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires por un frente llamado Despertar que impulsaba el señor José Luis Expert.

Pero no pudo llegar porque días antes que se produzca esta elección fue detenida robando mercadería en un supermercado bajo la modalidad de Mera.

La señora esta Eliana es que alaba, alias la mera, De acuerdo a ese parte policial la sorprendieron con distintos artículos sin pagar. ¿Se acuerdan? Una que llevaba chocolate, que había todos artículos de de, de alto costo.

Había ido a un supermercado de charcas al dos mil novecientos en Barrio Norte y la señora que quería ser candidata con Expert llevaba un chango con doble fondo. ¿Qué chorro? No, porque ir con un chango de doble fondo.

Si se hace, viste la boluda y mete una latita. A tu no le voy a decir qué buena. No le vamos a dar el premio a la honestidad. Pero la tipa iba con un chango doble fondo y ésta la senadora de jugo y quería meter a esta chorra ahí adentro.

¿Qué tenía ahí? Chocolates, chicles, fiambres, un kit de higiene bucal para hacerse un blanqueo bucal, una crema para manos y un gel hidratante facial. La señora pasó una noche detenida y fue luego liberada.

Se armó un escándalo tal que Espert le tuvo que meter una patada y decir Querida, quédate con el changuito, afanando ahí, en charcas al dos mil novecientos, pero te bajo de mi lista porque sos un papelón.

La señora, en una audiencia por flagrancia, aceptó que cometió el delito y acordó abonar en aquel momento dos mil diecinueve diez mil pesos a Cáritas y realizar tareas comunitarias durante un año.

Tras varios días de incertidumbre, la fuerza encabezada y por spa, que sí que no la sacó una mujer con un chango con un doble fondo robando artículos, pretendía entrar a la cámara. Un antecedente gravísimo, una mujer que, sin necesidad, iba a un supermercado a robar. ¿Qué pasó con esta misma mujer?

Bueno, la famosa senadora Jujeña, que llevó al hermano, al hermano, a los hijos, a la nuera y a todos porque, repito, parece que es una familia extraordinaria. También intentó incluir a esta mujer al Senado de la Nación como asesora y con un salario de ochocientos ochenta y dos mil pesos.

Realmente es vergonzoso, no importa, porque ahora esto llegó a manos y a oídos de De Miley a manos y oídos de Villarruel, esta mujer le dijeron Querida, se terminó la familia. Traela de Jujuy. Andá a visitarla y deja de romper con esta historia de meter a toda esta gente atrás. Porque esto no va primero porque no corresponde. Y segundo, porque nosotros tenemos un discurso anti casta y lo que estás haciendo es de la casta.

No le alcanzó con su familia poner una manga de gente que no tiene según su entorno, la más mínima capacidad para estar en estos lugares y abusa del Estado, sino nombrar también como asesora a una mujer que abrió una causa con la justicia por robar en un supermercado porteño.

Lamentable el nivel y la falta de consideración para los argentinos que pagan altísimo impuesto y que yo les dije hace un rato lo ponen como uno de los grandes problemas y una de las grandes preocupaciones a la hora de pagar para poner a toda esta gente sin cargo.

Porque es gente que no va a cumplir una tarea que simplemente va a cobrar un sueldo, la mayoría en carácter de inútiles, porque no tienen la más mínima noción para lo que fueron convocados y no solamente incluir a un montón de familiares para abusa del Estado, sino para una mera una mujer que la encontraron robando en un supermercado, que la política la tuvo que descartar y que esta senadora ju genia que parece que está en otro mundo, la señora Vilma Facunda Vedia, la nombró como asesora económica.

Esperemos que estos papeles no se repitan porque es una falta de respeto en un país donde seis o siete ya a esta altura de cada diez chicos en la Argentina son pobres y donde el cincuenta por ciento del país está sumido en una situación alarmante.

Senadora, recapacite. Y si no lo hace solita, que alguien la haga recapacitar. Después de este tremendo papelón.