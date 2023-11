El editorial de Paulo Vilouta: "Anécdotas de redes sociales"

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, porque hay varias cosas muy reiterativas y la verdad es que me cuesta pararme y pretendo mirar un poquito para adelante cuando digo cosas reiterativas.

Recién la red informativa comentaba que este señor delincuente abusador que violó a una pobre chica trabajando en una panadería de Las Cañitas tenía antecedentes por abuso y estaba libre.

Déjense de jorobar, por favor, con esta historia que tienen que estar todos libres.

Esta chica fue violada en su lugar de trabajo el fin de semana porque algún inútil inoperante o cómplice de la justicia argentina determinó que ese tipo esté libre

Por qué está libre si tiene antecedentes de abuso sexual para que vaya a violar a otra persona.

La verdad es que no se entiende.

Hay una complicidad manifiesta en un montón de hechos y hasta que no te pasa no te das cuenta porque la señorita empleada de esta panadería en Las Cañitas le cambió la vida de un momento a otro porque está trabajando de lunes a lunes.

Porque la economía argentina está muy mal y no alcanza la guita.

Y está laburando y viene un tipo la roba y la viola.

Y ese tipo tendría que estar preso porque tiene antecedentes por abuso sexual.

Hoy escuchamos un testimonio desgarrador de una señora mayor de ochenta y dos años que le hicieron el cuento éste del tío de Hay que cambiar los dólares de cara chica cara grande, no sé qué historia.

Le sacaron ochocientos mil dólares a la señora, una banda de gitanos.

Esos tipos hoy recuperaron la libertad.

Por favor, dejen de ser tan cómplices.

Se nota demasiado, se nota demasiado y es una falta de respeto a todos y nos duele cuando nos toca.

En Argentina estamos naturalizando un montón de hechos.

3:18Yo creo que hay dos caminos naturalizar o resignarse. Naturalizar Che viste lo que le pasó a la señora? Le robaron ochocientos mil dólares.

Viste lo que le pasó al otro señor pobre? Le sacaron cincuenta mil.

Uno viste lo que le pasó a la chica de la panadería?

La violaron.

Estaba trabajando.

Naturalizando lo que está mal.

Y esto es de una sociedad que se está transformando y nos estamos transformando en algo muy mediocre.

Tenemos que tener aspiraciones superiores.

Tenemos que tener aspiraciones a que podemos ahorrar, a que podemos disfrutar, a que podemos darnos un gusto fruto del mérito y del trabajo. No.

Esto que nos da lo mismo todo.

Y antes podía. Ahora no puedo. Antes me gustaba comprar algo. Ahora no puedo.

No teníamos que ir a ese camino porque vamos a una resignación.

Nos hemos resignado con el tema de la seguridad.

Nos hemos resignado con el tema de la justicia, que lo único que hace es liberar cuando lo que tendría que hacer.

Si no queremos que aumenten las penas por lo menos que hagan cumplirlas.

Elemento básico cumplirlas, cumplirlas.

Otro caso más indignante.

Si miramos para adelante, ojalá que en estos el único debate que van a tener los presidenciables hablemos de este tipo de cosas.

Porque cuando yo veo que estamos preocupados por o los temas pendientes son los apuntes, el uso o no de lapicera, la caminata o no por el escenario, los planos de cámara de un candidato y otro realmente me resultan absolutamente intrascendentes.

Yo quiero que la Argentina que se viene porque hay una que se va, que es la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

1Yo quiero que la Argentina que se viene, venga una Argentina donde hablemos de cosas que hay que resolver, no me preocupa si tiene un apunte, si tiene la lapicera, si van a caminar, si vamos a poner un corralito, si se van a mirar, no.

Como tampoco me preocupó demasiado cuando en el dos mil quince lo que quedó en la gente fue el beso de Macri con su mujer, el no beso de Scioli con lo que no era su mujer, Karina Rali.

O esas frases en qué te has convertido?

No, eso no me interesa en lo más mínimo, lo que me interesa y creo que todos tenemos que hacer hincapié en lo que se viene, que haya contenido cuando hablan de economía, que haya contenido cuando se hable de producción y de trabajo.

Por qué tenemos que trabajar en más de un trabajo y cada vez nos alcanza menos el dinero?Seguridad?

Por qué estamos tan tan atados a los delincuentes?

Por qué la justicia argentina no responde?

Por qué un violador de la semana anterior tenía que estar preso y está libre por un extorsionador de un jubilado?

Tenía que estar preso y estar libre y por supuesto, también las relaciones exteriores argentina y el mundo.

Jose Be al canciller Cafiero ahí con el tema de Israel, con el tema de Hamas.

Yo comprendo que hay que intervenir, eh?

Después de lo que pasó también en algún barrio porteño donde hemos visto algunas muestras de De intolerancia, eh?

Con, con la estrella de David, eh, puesta en la puerta de un edificio con gente que maltrata a a la sociedad judía que tenemos en altísimo número aquí en la Argentina, con lo que está pasando.

Pero me parece que para la Cancillería argentina, mmm uno es un momento de calma, no, porque en veinte días se van.

Entonces no es para estar metiéndonos en en cosas realmente graves. me encantaría que también le pongamos contenido a la salud y a la educación.

}Cuántos días los chicos van a ir a clases?

Cuál va a ser el sistema de salud que hoy está colapsado?

Por qué los médicos cobran tan mal en la Argentina y tienen que irse a otros países para hacer la diferencia?

Por qué hay gente que no le alcance y ya no puede pagar una cobertura médica?

Eso es lo importante, el resto.

Todo es aleatorio, anécdotas de redes sociales y me parece que Argentina es un país que está para cosas más importantes que para poner un like o sacar un like.

Me parece que tenemos que pararnos en contenidos que hoy están muy vacíos, sea la Argentina de masa, sea la argentina de Milei, una Argentina que tiene que caminar por un sendero diferente. Porque parece mentira que nos seguimos tropezando con las mismas piedras.

Siempre.

Cada vez que hablamos de un caso de inseguridad hay un antecedente atrás.

Cada vez que hablamos de un problema de educación, hay un inconveniente también atrás en los mismos temas los salariales, los edilicios, los paros, la mezcla del sindicalismo docente con la política y la interrupción sistemática de los chicos en clase.

Todo tiene hechos demasiados recurrentes y me parece que Argentina, que tiene que despegar, que tiene que salir algún día conociendo todos estos defectos, como mínimo, no los tendría que repetir tan, tan seguido como lo vemos cada momento cada día en cada hecho que tenemos que contar.