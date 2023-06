El editorial de Paulo Vilouta: "El ejemplo uruguayo"

Tengo una profunda envidia. Sé que es un mal sentimiento, que no hay envidia sana, envidia buena, pero en este caso tengo una profunda envidia porque veo que acá, cruzando el Río de la Plata, en un país de tres millones de habitantes como Uruguay, hubo un acto en defensa de la tolerancia política.

Vemos un gesto que los argentinos no lo conocemos, porque acá conocemos los gritos, faltas de respeto o lo que vimos ayer en el Senado: que venga uno tras otro a ver a Cristina Kirchner o Macri con con mala cara por lo que dijo Larreta. Ni siquiera los que piensan igual pueden estar consustanciados en lo que es la convivencia política.

Y acá enfrente, cinco décadas después de la disolución del Parlamento que inició la dictadura cívico militar de 12 años, el actual presidente Lacalle Pou convocó a sus antecesores, como Sanguinetti, que gobernó el país dos veces; Luis Lacalle Herrera y José Mujica.

Uno ve a los cuatro, que piensan diferente, que piensan distinto, que uno le ganó al otro, que tienen ideas diferentes, pero respetándose en un acto en defensa de la tolerancia política. En la Argentina no lo vemos nunca y tuvimos en un momento la posibilidad de poder reunir a Alfonsín, Menem, Duhalde, Isabel Perón, aunque no les guste, a Néstor y Cristina Kirchner.

Después fueron pasando cosas, pero no es que nos distanció la muerte de Alfonsín, de Menem o de Kirchner. Nos distanció que vemos en cualquier adversario un enemigo y le deseamos lo peor. Y no podemos compartir ni siquiera un acto.

Acá pasó hace muy poco tiempo: no tuvimos la imagen del traspaso de poder de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, lo que implica una falta de respeto institucional porque no son dos, sino 47 millones los que habitamos la República.

Jardin_infantes.jpeg En la Argentina están faltando 24 mil aulas para que el jardín de infantes llegue a todos los chicos de entre 3 y 5 años (Foto: archivo).

Todo esto genera una envidia absoluta. Hablamos de convivencia política en un país que está acá enfrente, que tiene tres millones de habitantes, que tal vez no cuenta con las bondades naturales o la riqueza que tiene la Argentina, pero que sí posee una riqueza moral y de tolerancia muy importante.

Lo envidio con devoción porque me gustaría que pase esto en Argentina, como también pasó en Chile, donde en algún momento cambiaron el poder entre Bachelet y Piñera en dos oportunidades y no pasó nada. No se cayó el país ni nadie fue con una topadora para derribar lo que hizo Bachelet o lo que hizo Piñera por ser de derecha.

Hay que encender la cabeza, el cerebro, porque el nuestro está apagado y estamos como país, en la tabla de posiciones, como para irnos a la Primera B.

El otro tema del día es que en todo el país están faltando 24 mil aulas para que el jardín de infantes llegue a todos los chicos de entre 3 y 5 años. Son 17400 de sala de 3 años, 5100 de sala de 4 y 1700 de la de 5. Hacer esto nos saldría 2,13% del gasto anual de Educación y no lo hacemos.

Repito el escenario económico: saldría 2,13% del gasto anual de Educación para que 24 mil aulas puedan abrirse y que todos los chicos de 3 a 5 años puedan estar comenzando lo que es el principio de una vida educativa.

Ojalá esto no quede solamente en un dato porque estos días, de acá al 13 de agosto, vamos a escuchar propuestas, consultores, empresas que hacen todo lo relacionado al marketing de campaña, pero esto lo tenemos que transformar en hechos.