El editorial de Paulo Vilouta: "Estamos en otra frecuencia"

Embed

Hoy es miércoles. O sea que mañana puedo hablar tranquilamente de lo que va a ser el cierre de las campañas, de un año eterno de los argentinos, que, como si no tuviéramos mayores problemas, nos dedicamos todo el año a estar en campaña con un Congreso paralizado y con muy post.

Pocas cosas que se han resuelto a favor de todos nosotros, no, pero vendrá el próximo año ya con una nueva gestión, y prometemos que haremos las reformas de siempre, las reformas desde el punto de vista institucional, electoral y después ya estaremos en campaña, seguramente otra vez o promoviendo quiénes son los que tienen posibilidades.

Porque, bueno, vivimos de eso y así nos va también, no dentro de un desorden y en un sistema que, por supuesto, avalamos todos y es la democracia.

Pero vamos a hablar de eso mañana porque más allá de las campañas donde veo pocas cosas positivas y la gran mayoría negativas, más allá que de algunos puntos que mañana vamos a resumir y que para mí son importantes de cara a la nueva gestión, con toda esta campaña que el otro va a ser algo para perjudicarnos y no tanto lo que voy a hacer yo para beneficiarte.

Me parece que están pasando cosas muy graves y siempre hablamos de la economía, que está muy mal en la Argentina.

Pero otra vez tenemos que hablar del tema que en segundo lugar aparecen todas las encuestas y yo creo creo que en primer lugar nos condiciona a todos que es la inseguridad en nuestro país.

Hoy planteamos un tema que es de una gravedad nacional, donde el presidente de la nación en sus últimos días, el presidente sin funciones, sus ministros de seguridad, la oposición, el actual gobernador por días de Santa Fe, el señor Perotti y el nuevo el que asume el señor pájaro hoy tendrían que estar dando una conferencia de prensa tratando de buscar algún punto en común para saber qué vamos a hacer con el narcotráfico en la Argentina.

Porque sicarios, miren lo que estamos hablando.

Esto es Argentina, porque si usted me dice en un momento Colombia, la FARC México, esto es Argentina.

Sicarios asesinaron a un policía e hirieron a una enfermera donde en un hospital de Rosario, Qué pasó?

Creen a esta hora que quisieron rescatar a un delincuente internado.

Están presos? No están prófugos. Y si yo le pregunto por sí o por No te interesa? Te preocupa la inseguridad? Decir sí. Vivo, aterrado. Vivo. Preocupado. Imaginen lo que es Rosario. Si entran sicarios a un hospital, matan a un policía y lastiman a una enfermera.

Por supuesto que todos estos tipos están prófugos.

En el día de hoy no sabemos qué pasó.

No sabemos a qué fueron.

Creen que quisieron rescatar a un delincuente internado, pero mataron a un policía dentro de un hospital.

Hirieron a una enfermera dentro de un hospital.

Estamos hablando de un descontrol desde el punto de vista del manejo del narcotráfico en la Argentina.

Ni en México ni en Colombia.

En la Argentina es de una gravedad brutal.

El último fin de semana, en un lapso de tres horas, hubo siete personas que fueron víctimas de bala por parte del narcotráfico.

No escucho mucho hablar del tema más allá de alguna promesa que vamos en Rosario a armar.

No sé qué cosa.

Ayer estuvo uno de los candidatos en Rosario, que es Javier Milei.

Vi mucho también cuestiones efusiva, mucha fiesta, pero no veo a los dos candidatos comprometiéndose a trabajar la nación alrededor de un problema gravísimo.

Armamos el show que mandamos a algunos gendarmes cuando pasó lo del supermercado de la familia Messi.

Lamentable, repito, sicarios asesinaron a un policía e hirieron a una enfermera dentro de un hospital en Rosario.

A nadie se le mueve un dedo el ministro de Seguridad, ni idea.

El presidente de la nación en otro planeta.

Y los candidatos hoy tendrían que también estar hablando de esto porque es grave, es grave y contar cada uno cómo va a resolver un problema que hoy en la Argentina afecta no solamente lo amplio, lo maxi lo macro, sino también aquello que es lo cotidiano.

Porque cuando vimos lo que pasó ayer en Lomas, donde un hombre fue asesinado a fieras en la cabeza por un vecino y por otro que le da un caño para que lo mate, nos damos cuenta que el narcotráfico está arriba y abajo está arriba con estos sicarios que manejan gran parte de la plata negra del país y que producen esta locura que es, entre otras cosas, no solamente la venta, sino la adicción.

Estas dos personas que se atacaron a fierrazos y uno mató a fierrazos al otro, dándole sin piedad de la cabeza.

Los dos son personas que estaban bajo un estado de adicción bestial y hoy hay una ONG que está alertando por doce mil peleas vecinales con veinticuatro muertos en lo que va del año.

Y saben qué pasa en la mayoría. En la mayoría hay adicción y no solamente adicción a las drogas.

Adicción al alcohol, que es otro problema gravísimo y descontrolado. En la Argentina Hoy es el día Mundial sin alcohol.

Hay alguna campaña hoy en la Argentina que hable de lo que significa el alcohol?

Los problemas que tienen gran parte de los adolescentes con doce o trece años hablen con algún director de hospital.

Si quieren, les doy el número del del director del Hospital Fernández, que los fines de semana tienen un sinfín de casos de chicos de doce, trece, catorce años que llegan con colmos alcohólicos.

Uno cuyos padres desconocen cuál es el problema que tienen los hijos con estas previas infernales, donde no vendemos el alcohol en el supermercado, pero te lo traigo a tu casa con un delivery o en el tema de la cancha.

Vivo cerca de un estadio. Los supermercados los chinos no pueden vender y hay atorrante vendiendo fernet en la calle y emborrachando a la gente o cerveza en forma ilegal.

Qué desorden que hay en todo. Qué desorden, Qué desorden!

Por eso cuando mañana hablemos del el balance de las campañas, uno dice Eche todo este desorden se tiene que encausar porque tenemos un problema narco criminal donde van a buscar a un preso y matan a un policía, hieren a una enfermera y se escapan.

Y están prófugos.

Pero tenemos el problema de todos los días con los chicos que entre el subsidio del estado y ser soldaditos de la droga, eligen la segunda opción. Por qué?

Porque hay mucho dinero y entre familias desmembradas y muchas mamás sumidas en un tremendo dolor, porque no saben qué hacer con esos hijos.

Pero además, esto que planteábamos peleas vecinales que empiezan por cualquier cosa y porque la droga que está metida a fondo en la Argentina y el alcohol que está metido sin control, también a fondo en la Argentina, logra que hayan muerto veinticuatro personas en discusiones que nadie sabe por qué empezaron y saben cómo terminaron con la muerte de un argentino.

Un infierno, Temas de los cuales no se hablan temas que ponemos a un costado temas que escondemos abajo de la alfombra.

Hablamos de Thatcher, hablamos de las Malvinas, hablamos del territorio de la ESMA.

Si construimos, no sé qué cosa, si no construimos, no sé qué cosa.

Estamos en otra frecuencia.

Argentina tiene un pasado que hay que reconocerlo, hay que cuidarlo y hay que respetarlo, pero tiene un presente que es un signo de interrogación y un futuro es incertidumbre absoluta porque nos paramos solamente a debatir cosas que pasaron y no le prestamos atención a las que están pasando y a las graves que pueden pasar y las vemos todos los días