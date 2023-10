El editorial de Paulo Vilouta: "Estamos en otro mundo"

Embed

Por qué tendrá este clima de viernes? Porque estamos muy cansados porque queremos aflojar la cabeza, porque la tenemos que apagar.

Y me parece que sí.

Me parece que sí, porque una campaña electoral en otras partes del mundo y me tocó gracias al bendito fútbol con el cual recorrí tantas cosas, campañas electorales en países circunstanciales donde fui a trabajar y donde me quedé mucho tiempo.

La última había sido en Brasil, cuando Dilma fue presidenta y donde había una discusión tremenda porque la sociedad brasileña se puso a discutir los costos, los costos infernales de un Mundial de fútbol diciendo Bueno, cambiamos el chip.

Acá el fútbol es pasional, pero primero está el orden. Primero está cuidar el Estado y lo que cumple y controlar.

Me pasó también en una oportunidad, estando en Chile y otra vez en Sudáfrica, y notaba en otras sociedades cómo la gente se enchufa cómo la gente define el destino desde otro lugar.

Bueno, Argentina, lamentablemente en los últimos tiempos tiene algunos nichos que están contaminados de situaciones que no son las mejores y que nos marcan esto que yo ayer les contaba a ustedes los peores indicadores en cuanto a lo que es el estado de ánimo de una sociedad, una sociedad que está sometida permanentemente al Tineo y donde nadie explica qué es delito y qué no es delito, qué es moral y qué es inmoral, qué es correcto y que es incorrecto.

Y nos quedamos cada uno en un andar de acuerdo a nuestro pensamiento o diciendo Che, este me gusta. Bueno, entonces si lo dijo este me quedo acá. Esta me gusta, lo dijo ésta me quedo por acá y me parece que es muy precario y es muy prudente. Y esta semana vimos uno de estos hechos que nos sacuden permanentemente. Dejemos de lado lo que vimos ayer en el Congreso.

Lamentable entre el señor Iglesias, que es un maleducado, y la señora Moró, que para mi gusto no está en condiciones de estar en ese lugar porque hablamos de gente intolerante. Hablamos de gente que anda con muy poca pulga, que anda con mecha corta y que se acostumbró a vivir en la política argentina del título, del portal o del rinconcito. Las redes sociales. Che, soy tendencia. Uy, qué bueno, Ya estoy instalado.

Ya tengo un refugio y un lugarcito que tal vez le levanta el ego, pero en hechos intrascendentes que discutan lo que discutieron en la Cámara de Diputados cuando después sale a los dos minutos una ley que es paupérrima, casi peor que la anterior, o casi igual que la anterior.

Tendría que estar preocupado por lo que están legislando y por la vagancia de todo el año, de casi no hacer absolutamente nada, que es estar solamente en campaña.

Ser diputado y senador no es estar en campaña, no es solamente Che. Eso no sirve. Y eso la gente lo rechaza y lo repudia. Mire los números de la última legislativa para muchos fueron terribles.

Para muchos fueron terribles y tendrían que aprender de eso, porque a todos les pasa lo mismo y fundamentalmente cuando son oficialismo pierden las elecciones de medio término porque el Congreso de la Argentina es un desastre.

Y esta semana vimos otra vez la imprudencia absoluta y total de un candidato. Guste o no guste, no importa lo vote o no o vote. No importa.

Estoy hablando de Javier Milei en medio de una semana compleja. La situación económica es responsabilidad de Javier Milei. Para mí no hay un Gobierno que gobierna hace mucho tiempo y que no la invoca en materia económica con una infracción altísima.

Hoy vamos a conocer otro número bravísimo, sin reservas.

Por eso el dólar está donde está, con mucha incertidumbre, con un presidente que lo poco que hace lo hace mal con una vicepresidenta que está con tiktok o pendiente que le regalaron ayer un mosaico con Diego Maradona.

En estos momentos no.

En estos momentos estamos en otro mundo y en el medio.

Un presidente que interfiere y que trata de ayudar y termina complicando lo de mi ley.

Es imprudencia, Sí, lo de mirar y rompió la semana y muy pocos lo podemos saber muy pocos.

Lo podemos saber porque la conducta de los bancos viene desde antes, pero en un momento, uno de tanta incertidumbre, en un momento de tanto dolor para mucha gente, en un momento con tantos pobres, en un momento con tantos indigentes, en un momento con tantos chicos que no comen todos los santos días cuatro veces por día, hay que tener prudencia.

Javier Milei ya no es más consultor. Javier Milei cumple otro rol.

Tal vez no lo sabe, pero tendría que saberlo por los números que sacó en la última elección, donde fue primero y en el Gobierno también tendrán que entender que hay responsabilidades, que no siempre la culpa es de un tercero y que tenemos que tener conductas permanentes, no circunstanciales.

El que hablaba de los plazos fijos es el mismo que denunció a Javier Milei en las últimas horas. Alberto Fernández, desde el llano, Hoy es presidente de la Nación. Por eso digo prudencia en todo. Prudencia a la hora de declarar. Prudencia a la hora de denunciar y prudencia es cuando nos cuesta recordar lo que pensábamos hace poco tiempo que formaba parte de una realidad absolutamente antagónica A la de estos días falta poco.

Tengan paciencia. Mañana descanso, lunes, Descanso. Esto significa que no hay mercado y en pocos días y ojalá que con el tiempo, al igual que muchos países, con la satisfacción, con la alegría, con la chance de poder elegir, de poder decidir y pensando que nos sobran candidatos para bien, no candidatos para mal.

La mayoría con un pasado muy complejo y la mayoría también con un futuro muy incierto.