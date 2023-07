El editorial de Paulo Vilouta: "Hace falta orden"

Es increíble, insólito, injustificable que la izquierda haya acampado en la 9 de Julio y ocupado una oficina, un anexo del Ministerio de Desarrollo Social, cuando en un país serio este tipo de situaciones en dos minutos están absolutamente abortadas. Derecho a protestar, sí, como miles veces dijimos. Derecho a arruinarle la vida a toda la gente, no. Acampar en la puerta del Ministerio con un montón de chicos que están haciendo la escuela del piquete, pero no la escuela de la educación, tampoco.

Los chicos tienen que ir a la escuela, a comer, a tomar la copa de leche y a estudiar y a fomentar la cabeza y a fomentar una vocación o algo. No estar haciendo una escuela de piquete en la puerta del Ministerio. Y lo de la toma de la oficina es incomprensible. En otro país, eso dura un minuto. Pero no porque haya represión, sino porque se aplica la ley como corresponde y porque hay una ley que defiende a todos.

Y respecto de las autoridades, no vengan a decir que no sabían porque había 87 piquetes programados en la Argentina. Si las autoridades de Seguridad no saben por dónde vienen o por donde entran, problema de ellos por incapaces. Entraron con gomas, con una estructura brutal, con carpas. Había gente durmiendo, orinando en la 9 de Julio. ¿Qué es esto? Para que después, con 22 mil pesos de un supuesto aguinaldo, se solucione. Esto es indigno absolutamente para todos.

Y para los y para los gerentes que manejan todo esto, como Pérsico, Menéndez, Grabois, definan de qué lado están. Porque realmente es poco claro: o son dirigentes y están adentro del Ministerio, o son piqueteros líderes y están afuera.

