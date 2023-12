El editorial de Paulo Vilouta: "Hay que bajar un cambio"

Embed

Con sólo mirar un poquito para atrás, el viernes pasado estábamos todos con la expectativa de la llegada de un nuevo gobierno y la asunción presidencial.

Y pareciera que en estos cuatro días y un ratito de este viernes, el Gobierno que está transitando estuviera gobernando desde hace años y pasaron cuatro días, nada más y nada menos cuatro días podemos hacer un balance.

No podemos decir que hubo muchos puntos para mi gusto de improvisación, desorganización, medidas y no un paquete económico fuerte.

Faltan funcionarios, faltan firmas, pero lo sustancial creo que está reflejado por dos pilares fundamentales que fueron eje de la campaña electoral la economía y la seguridad.

En el tema económico, sin duda.

Y yo soy uno de los que cree que viniendo de una situación caótica, porque no veníamos de Suiza, Argentina entra en una semana de enorme incertidumbre.

Por qué?

Porque todas las medidas profundizan los problemas que teníamos hasta hace cinco días atrás.

La inflación va a crecer.

Prometen que después de esto va a bajar?

O sea que tiene que subir para bajar.

Veremos si esto es cierto, los precios tienen un descontrol brutal.

En la Argentina, un litro de nafta a principio de año costaba ciento cincuenta pesos.

En las últimas horas entre este gobierno y el gobierno que se fue, aumentaron a NAFTA setenta y dos por ciento.

Por supuesto que de todos lados te sí, en lo que está congelado.

Un día se descongela.

Si voy al sur y veo uno de los hermosos glaciares van teniendo desprendimiento y es lógico, es la naturaleza.

No hay forma de cambiarlo o de revertirlo.

Pero un día llega un día llega, lo que pasa que para que llegue también hay que tener los instrumentos suficientes como para entender que en el medio está el bolsillo de la gente.

Entonces, más allá de las promesas electorales que muchas hasta ahora no se están cumpliendo, y más allá del el eslogan de la motosierra, lo que ustedes quieran, el fundamento que el cincuenta y seis por ciento decidió esto no alcanza porque vos podés tomar medidas y vos tenés que Empar echar un montón de situaciones primariamente y después corregirlas.

No podemos seguir viviendo con inflación cuando el mundo vive sin inflación.

No podemos seguir discutiendo si nos cortamos las calles entre todos para ver si pasamos o no pasamos para ver quién tiene más derecho que otros ciudadanos.

No podemos.

Tenemos que ir a etapas superados, con diálogo, con capacidad, con alguna idea que marque un camino diferente con que llegue alguien a la Argentina y diga señores, la inflación se termina pum y se termina.

Pero como estamos con temas puros y exclusivos de campaña, que la motosierra, que que la casta, que la campaña del miedo nos quedamos en cosas muy betas y muy chiquitas y empezamos a ver hoy en carne propia la situación.

Entonces me parece que hay que trabajar muy quirúrgicamente en la Argentina porque lógicamente que el país ideal que pensamos para poder llegar a ese país ideal vamos a tener que sortear demasiados obstáculos y muchos de ellos son muy dolorosos.

Pero no venimos de un paraíso.

Venimos de épocas de profundo dolor.

Que la CGT no haya actuado, que los piqueteros hayan tenido otro tipo de de conduc no significa porque vos lo viviste en carne propia y vos lo sentiste en carne propia.

Tu inseguridad, tu inflación, tu problema con los precios, tu problema con la educación, tu problema con no cambió.

Hace cuatro días se profundizó, se profundizó.

Lo digo porque hay algunos descarados que hasta el viernes pasado vivían mirando el cielo y hoy, con los pies en la tierra, sienten cosas que tal vez hasta el viernes no sentían.

Y me parece que el político argentino que ha sido desplazado por un outsider, todos los del frente de todos y los de junto por el cambio, llegó un tipo y en dos años se transformó en presidente.

Deben tener un profundo dolor porque la gente lo rechazó y la gente le puso un stop en las urnas.

Pero esto no hace ahora que todos se unan, eh?

Desde su propio fracaso, creyendo que en cuatro días hay un gobierno que tiene cuatro años de funcionamiento, Usted dirá Bueno, elegís creer.

No sé si elijo creer, pero trato de vivir un poquito más sereno, porque si no es imposible.

Sé que faltan cuatro años, nos faltan cuatro horas.

Entonces creo que vamos con el acelerador muy, muy, muy, muy a fondo y muchas veces estamos hablando de cosas que todavía no han sucedido.

Esperemos a que sucedan o alertamos para que no sucedan, pero no generemos una situación de más conflicto o de más tensión, porque la gente está sufriendo mucho en las últimas horas con el tema de los piquetes y con esto quiero cerrar.

Me parece también que se cruzó un límite porque podemos escuchar a una ministra que tenga un plan y después veremos si el plan funciona o no funciona.

La ministra pone en problemas a la ciudad porque hoy quedó claro hablando con el señor Kravitz, que ciudad es un gobierno y nación es otro.

Y además tenemos otro problema.

Provincia es otro.

Es el momento de poner en el plan contra los piquetes en marcha y algunos dicen tal vez no, porque es una fecha sensible el veinte de diciembre y otros dicen bueno, pero si les dejás el primero no los pará más.

Lo que sí noto una prudencia y una grieta, porque hay dirigentes como Bell, Boni y hoy el legislador Solano, que van por todo y otros que estuvieron adentro del Ministerio Pérsico.

Menéndez, que están con el pie no apoyado en el acelerador, porque esto recién empezó.

Algunos creen que hace cuatro años que está gobernando Milley, pero hace cuatro días y me parece que esa prudencia no significa complicidad y también creo, para terminar que hay que bajar un cambio.

Yo si fuera funcionario, le pediría Atoche.

Y si aflojamos con el Twitter y aportamos algún tipo de idea y dejamos de agredirnos y dejamos de levantar por Varda a la gente en las últimas horas, la señora Bregman, que sacó dos puntos en la elección presidencial, o sea, que mucha gente no, no le prestó atención, escribió en su cuenta que lo que anunció la señora Bullrich es absolutamente inconstitucional y la que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella.

Bueno, un tuit de esos densos pesados pero que marca su su posición.

El señor del Canio tuvo que salir a defenderla porque Expert salió también muy duro contra Bregman.

El señor del caño puso esta cobarde amenaza de Expert hacia mi compañera Bregman es gravísima.

Todos aquellos que defendían la libertad de expresión deberían repudiarla a lo que el señor per para vos también parásito virgen de quit Bueno, para nada cárcel o bala si violas la ley.

Esto que puede resultar en algún momento para alguno llamativo que se va a transformar en tendencia para mi gusto es una falta de respeto a una sociedad que hoy está agobiada por los problemas y con incertidumbre, que es la palabra que dominó el año dos mil veintitrés.

Entonces aflojamos un poquito con las redes sociales, aportemos ideas cada uno en su lugar.

El señor Solano en la legislatura, el señor experto en la Cámara de Diputados, el señor Beli Boni, no sé dónde, pero aportemos algún tipo de idea y de calma.

Argentina vive un mes difícil, como todos los diciembre.

El veinte es un día doloroso y emblemático para los argentinos.

No es momento para mezclar conceptos, para inventar cosas que no están pasando.

Nadie está poniendo en tela de juicio la libertad de expresión ni las manifestaciones.

Lo que sí estamos tratando todos los argentinos de encontrar algún tipo de camino para que no siempre el atropello, la falta de diálogo, la falta de sensatez, nos pongan en situaciones extremas que hasta ahora no nos dieron ningún buen resultado.