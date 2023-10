El editorial de Paulo Vilouta: "Más sensatez por favor"

Embed

Qué Argentina, eh?

Difícil hoy, cuando veía este informe, digo cuánta realidad Los argentinos estamos con los peores indicadores del estado de ánimo de América Latina? Paraguay, el noventa y cinco por ciento dijo que su estado de ánimo es positivo, el ochenta y siete por ciento de los brasileños, al igual que en México y que en Chile.

Y nosotros estamos con números muy, pero muy bajos. ¿Por qué?

Porque nos pasan un montón de cosas y porque vivimos un día a día realmente desgastante en todos los sentidos, más allá de la economía, más allá de la seguridad, que son dos pilares porque tienen que ver con la certidumbre que tiene una persona.

No se puede vivir en estado de incertidumbre permanente y yo lo marco y lo repito desde hace años vivimos siempre con el corazón en la boca, con un sistema político que a esta altura y viendo lo que nos pasa, lo tenemos que resolver inmediatamente.

Apenas asuma el nuevo o la nueva presidenta, basta de jugar. Lo repito, votar todo el año basta de la paso de agosto a octubre, una eternidad.

El país de octubre, que era difícil hoy es difícil de agosto, que era difícil hoy en octubre es dificilísimo. Y el país de octubre, que es dificilísimo. De acá a diciembre, cuando en dos meses asuma el nuevo o la nueva mmm, uno va a ser dificilísimo con resaltado, marcado, por favor, un poquito de sensatez y un poquito de ideas.

Lo planteaba recién con Ramiro Marra.

Yo comprendo que cada uno tiene una responsabilidad y yo comprendo que cada uno hace su juego, pero comprendo que hay situaciones en una Argentina muy débil, muy delicada y con muchos responsables de estos desastres donde tenemos que tratar de poner un poquito de equilibrio.

Yo no puedo decir que la gente fue corriendo a sacar todo lo los plazos fijos a no renovarlo por el señor Javier Miley, pero creo que es una situación de poca responsabilidad de decirlo en este momento, porque Javier Milei está también arriba de un Titanic llamado argentina y tenemos que tener la cuota de equilibrio y sensatez para muchas cosas que sabemos saber, manejarla con prudencia.

Por supuesto que no estamos engañando a nadie porque todo el mundo mide su inflación. Acá.

En algún momento tratamos de no hablar de pobres. En algún momento dábamos vuelta a los números de la inflación. No sirvió de nada.

No sirvió de nada porque con esa pelotudo de estigmatiza o no sé qué historia, después vimos la realidad o no ves la realidad cuando vas a comprar algo que varía de precio o que no tiene precio?

No hace falta ni que te lo diga Bullrich, ni que te lo diga Milei. Que te lo diga Massa.

No somos idiotas, pero me parece que hemos llegado a un punto como sociedad, que vivimos pura y exclusivamente de la confrontación o del daño.

Y en el daño hay mucha gente que sufre mucho más que otra porque está a la intemperie en todos los sentidos de la vida. No solamente duerme en la casa y come lo que puede, sino que no tiene nada y hay gente que se la banca mejor. Y hay gente que por distintas situaciones de vida lo vive diferente.

Yo ayer estaba con gente amiga que tiene hijos y me decía Vos tenés una vida distinta porque no tenés hijos.

Y la verdad es que tienen razón, porque no estoy con la preocupación de pensar si se me va el pibe o la nena a vivir a otro lado, o qué estudia o qué hace para vivir en un país donde nosotros lo entendemos y las generaciones nuevas no o no las justifican porque nosotros justificamos un montón de cosas.

Justificamos corrupción, justificamos malos gobiernos, justificamos justicia lenta, justificamos delincuentes por todos lados, justificamos cosas injustificables y las generaciones nuevas tienen mecha corta.

Pero me parece que llegó el momento por lo menos de acá hasta el veintidós que votemos, que es una eternidad hasta noviembre.

Si hay balotaje, que es lo más probable, o hasta diciembre, que asuma el nuevo y la nueva. Pongamos una cuota de racionalidad en todos los sentidos, eh? En todos los sentidos. Yo hacer veía el escándalo en diputados.

El señor Iglesias es un maleducado siempre, pero el señor Amorós tampoco puede contestar en ese modo ni dar una clase magistral de machismo en diputados porque es la quinta de la sucesión presidencial.

Y no sirve porque estamos todo el día a los gritos con mala cara, con malos tratos, con desprecio.

Y son dos diputados de la nación que tienen que estar creando leyes para nosotros para beneficiarnos.

Me importa un carajo el señor Iglesias y me importa un bledo la señora Moreau.

Están circunstancialmente ahí tienen que tener otro rol, tienen que tener otros tonos. Pero qué ingenuo.

Yo pido racionalidad a una clase política que está discutiendo con cuarenta por ciento de pobre, con nueve por ciento de indigentes, con gente que hace un cálculo y divide por mil diez su sueldo y dice No gano nada, gano cada día menos y cada día gasto más.

Qué ingenuo yo estar pidiendo racionalidad a una clase política que hoy debate en plena campaña donde definimos los próximos cuatro años con motosierras y con término como chorro delirante, loco o montonera asesina.

Qué ingenuo que soy!