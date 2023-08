El editorial de Paulo Vilouta: "¿Quién se hace cargo?"

No me quiero olvidar de lo que pasó en las últimas horas, porque me parece de suma importancia y gravedad analizar lo que pasó. Más allá de que utilicemos distintos tipos de palabras, saqueos para algunos, robo o conducta delictiva para para otros, ayer veía y prestaba mucha atención a este caldo de cultivo, que tenemos que abrirlo y dejar de lado todas estas estupideces sublimes de las últimas horas, de acusaciones de un sector al otro sin ningún tipo de fundamento. Para eso llegó la Justicia, y me saco el sombrero cuando alguien participa activamente, como al fiscal Marijuan, que va a citar a la vocera presidencial por omisión de denuncia y por incitación a la violencia.

Lo que plantea el fiscal es muy importante: omisión de denuncia, por no denunciar en su momento a Javier Milei ni a Patricia Bullrich por organizar los supuestos los actos delictivos/saqueos que vivimos en las últimas horas; incitación a la violencia, que me parece fantástico, porque en la Argentina hay una facilidad extrema para generar violencia, incitar a la violencia y responsabilizar o marcar gente que hay que probar si tiene algo o no que ver.

El fiscal le puso un punto a una persona con mucha fuerza, porque es nada más y nada menos que la vocera de un presidente, y dice algo y mucha gente lo toma como cierto. Y acá, el fiscal marca una figura que creo va a marcar un precedente para todos los que hablan por hablar.

Cuando abrimos esto, me parece que también tenemos que abrir cuál es el contexto de este caldo de cultivo en la Argentina. Porque los saqueos del 2001 no son los del 2023, porque la situación económica es compleja, pero hoy tenemos, aun con salarios muy malos, una situación de empleo mucho mejor. Hoy en la Argentina tenemos una asistencia de 4000 millones de pesos por día. Hoy hay gente que cobra más a través de estos ingresos que un jubilado o que una persona que tiene un trabajo en blanco. No estoy discutiéndolo, pero sí diciendo que hay una contención social para que no vaya la gente corriendo a robar a un comercio.

