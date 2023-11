El editorial de Paulo Vilouta: "Se gana y se pierde"

Embed

Estamos en medio de una transición y la transición es todo lo que podemos llamar, como un intervalo temporal que se extiende entre un momento y otro entre un régimen y otro, entre una situación y otra.

Es decir, todo un período que incluye fases y que tiene que ver con el cierre y que tiene que ver con la preparación, con la instauración, con los inicios de algo nuevo.

Muchas veces esos inicios son consolidación.

En la Argentina las transiciones no hablan de consolidar cosas, sino que por lo general, las transiciones hablan de modificar todo o dinamitar todo, como en alguna oportunidad se dijo.

Y algunos se alarmaron y los llevaron a extremos que no tienen que ver con la violencia.

Por supuesto que hay ansiedad porque vivimos con angustia.

Vivimos con problemas con sólo mirar lo que yo hoy planteé como algunos de los temas de la mañana.

Uno ve No podemos hacer nada contra los aumentos de los alimentos.

Las listas de precios llegan con suma de hasta cincuenta por ciento.

En el Gobierno de Alberto Fernández.

El kilo de asado aumentó novecientos cincuenta por ciento.

Un escándalo con los alquileres.

Hoy lo hablamos con el diputado Lipovetsky, donde un alquiler de ciento cincuenta se va a trescientos de la noche a la mañana.

Problemas que son los que angustian y hace que mucha gente esté ansiosa y esté angustiada.

Hay mucha gente también muy alterada y mucha gente resentida. Por qué?

Porque no puedo entender que cuando vota pueda ganar otra persona.

Y esto es inentendible.

Porque en cualquier sistema democrático la democracia es eso, la confrontación, la urna, la alternancia de como sucedió en la Argentina en muchas oportunidades.

Pero hay gente que está empacada con un resentimiento muy fuerte, pero algunos no tienen demasiada trascendencia y otros ocupan algunos roles. Digo los militantes que están en los medios, escriben en el Twitter y son tendencia todos los días por las idioteces que dicen directamente como buen consejo que uno puede dar, no los lean, viven en otro mundo defienden intereses personales, están empacados, son provocadores.

Entonces pretenden que mi ley resuelva hoy, después de haber ganado hace cuatro días, lo que no resolvió lo que ellos defienden hace décadas.

Esa gente no hay que tenerla en cuenta, pero hay gente que cumple otro tipo de roles.

Por supuesto, no me voy a preocupar por el señor de Elías, que es un periférico que no mueve la aguja, o por el propio gravo, que cuando fue a la urna sacó cinco puntos o Ofelia Fernández con la resistencia y no sé cuántas cosas más Ofelia se gana y se pierde en alguna oportunidad.

Te eligieron y bienvenida y estuviste la legislatura y todo bien. Hoy estás y el grupo que representas no lo eligieron. Mala suerte a seguir compitiendo y a seguir en la alternancia que tiene una democracia.

Todos estamos para controlar. Todos estamos para vigilar. Todos estamos para que nos vaya bien. No estamos para desear el mal o para romper.

Lo que nosotros no hemos elegido es de una inconsistencia.

Este señor Vira viró, que después pidió disculpas porque fue realmente una bestia, no una bestia absoluta.

Viró. Tendría que repasar, entre otras cosas y plantear soluciones. Decir Che cómo solucionamos el hecho que el déficit de Aerolíneas Argentinas en los últimos quince años fue de siete mil novecientos millones de dólares?

Con los problemas de guita que tenemos en la Argentina o por qué tenemos once mil novecientos ochenta y tres empleados, cuando otras líneas también del Estado, en otros países se manejan con la mitad.

Entonces, en vez de buscar soluciones, salimos con ridiculez y después hay que pedir disculpas, que no está mal.

No está mal, hay que pedir disculpas. Dejemos de lado del día Gra voice a la señorita Ofelia.

Dejémoslo, dejémoslo por un rato a los actores y a toda esa gente que vive en su mundo y que son muy agresivos, muchos de ellos con lo que dicen.

Pero ayer el señor Francisco Paco Oliveira, que es cura y que trabaja con los pobres y que tiene una tarea muy sensible, escribió un tuit donde dijo Padre, sólo pedimos un poco de coherencia.

A nadie le pedimos ni el carnet de afiliado ni lo vamos a interrogar.

Esas prácticas, sabemos, son las que tenemos memoria quienes las hacían y quienes ahora las reivindican.

Postdata de paso los que tanto critican y votaron a mi ley porque no son coherentes.

Pone y renuncian al subsidio al transporte y nos siguen chupando de la teta del estado.

Pero ayer este cura pidió que por favor no vaya a su comedor la gente que votó a mi ley, Un disparate, un disparate sublime de una persona que está para trabajar con todo, con los pobres, como ganarlo en oposición, donde hay una necesidad, no hay un derecho.

Quiero pedirle a los votantes de mi ley coherencia y por lo tanto, que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Masiel.

Tampoco nos pidan nada, padre, Qué nivel paupérrimo.

Mire si lo escucha el Papa, por favor, qué nivel!

Usted está para otra cosa. Déjese de joder con la política y si no, sáquese el hábito de encima y dedíquese a hacer política y deje de romper a la sociedad con este tipo de cosas tan desagradables.

El presidente de la Fundación Hila Maciel, como ganó la opción que dice Donde hay una necesidad, no hay un derecho.

Quiero pedir a los votantes de mi y coherencia y por lo tanto, que no se acerquen desde mañana al comedor.

Saben cuánta gente pobre votó mi ley?

Padre, mire que ganó casi todas las provincias. Déjese de joder, por favor. Qué nivel paupérrimo. Me da vergüenza hablar de este tipo de cosas.

Y para terminar, también me da vergüenza que no respetemos la institucionalidad del país, nos guste o no nos guste lo que eligió la gente.

Si me pregunta alguien sobre Victoria Villar tengo interesantes diferencias en su manejo, en sus formas, en sus declaraciones tengo el recuerdo de muchas noches durísimas que tuvimos en intratables con algunos conceptos.

Pero ayer llegó al Senado la vicepresidenta electa, la que votó la gente en su mayoría.

Y una vez más se volvió a desconocer la voluntad popular y el respeto a una institución tan importante como es el Congreso y el Senado de la Nación.

Y lo hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el dos mil quince.

Inventó excusas sin sustento y que fue un papelón internacional no haber entregado el bastón de mando y colocarle la banda al presidente que había dirigido a la gente en ese momento que fue Macri.

Ahora rechazaron difundir una fotografía de ella con la sucesora en un momento tan delicado en un momento donde tenemos que tener encuentros.

La foto de Fernández y Milei sirve para estos momentos para un país que se sorprende por este tipo de fotos.

Acá cruzamos el río de la Plata.

Piensan distinto todos los presidentes, el actual y los anteriores, todos juntos, defendiendo un país tirando para adelante.

Y les va, creo bastante mejor que a nosotros en un montón de cosas, en lo social, en lo económico y en lo moral, con valores que no se derrumban acá enfrente, en Uruguay, donde la gente se respeta, acá estamos todo el día mal, tratándonos discutiendo, gritando cosas que no van.

La doctora Kirchner tendría que entender que no es la dueña del Senado, como no era la dueña ni de la banda ni del bastón.

Pero bueno, permitimos aquel tipo de situaciones que vamos ahora a reclamar que difundan una foto con la sucesora, la sucesora que eligió la gente, la sucesora que determinó un país en gran parte el cincuenta y seis por ciento, que sea la vicepresidenta de la nación.

Por eso aprovechemos esta transición breve, pero a su vez eterna, para bajar un poquito los tonos para reflexionar y para entender que la democracia es esto se gana y se pierde.

Y cuando se pierde se respeta y se discute y se valora o no lo que está pasando y se pelea por cambios, pero desde objetivos distintos a estos que estamos viendo en los últimos días en algunos sectores de la Argentina, que son puro resentimiento, tal vez porque, como dice el cura, acá no están perdiendo derechos, están perdiendo privilegios.