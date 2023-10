El editorial de Paulo Vilouta "Subsidios: la gran discusión"

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y lo quiero aprovechar a partir de esta decisión que tomó el Gobierno nacional para abrir un registro para pagar más el boleto del tren y el colectivo

Sin duda que esto despertó y hace un rato hablamos con Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, una gran polémica en cualquier lugar les soy sincero.

Acá terminamos de hacer la nota y entre todos nosotros también debatimos con distintas opiniones lo que había decidido el el Gobierno, porque yo sí estoy de acuerdo en que hay que tener en la Argentina una política de subsidios acorde a la circunstancia.

¿A qué me refiero? A que hoy en la Argentina hay un montón de cosas que están subsidiadas, pero para mi gusto mal subsidiadas. ¿Por qué? Porque hay que subsidiar a la persona que necesita la emergencia.

Este país que comenzó con Eduardo Dude en un momento crítico y las jefas y jefes de hogar o las Manzanera de la señora Chiche Dude se fue multiplicando, se fue multiplicando, se fue multiplicando, se fue multiplicando.

Si ustedes observan la cantidad de planes sociales que tenemos gobierno tras gobierno, nos damos cuenta que se multiplicaron por una razón la pobreza.

Hoy tenemos cuarenta por ciento de pobres, nueve por ciento de indigentes en el con urbano, cuarenta y siete por ciento de las personas están bajo la pobreza.

Entonces me parece que la palabra subsidio en un país de pobres es una palabra que la tenemos que tener a mano siempre, pero la tenemos que ordenar. Hace poco tiempo, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, tuvo que dar de baja más de cien mil planes sociales porque había truchas en esos planes sociales.

Qué significa que no llegaban a la persona que había que subsidiar a la persona que le cuesta comprar un alimento, a la persona que le cuesta comprar un remedio a la persona que le cuesta la vida, que le cuesta mandar un nene, aunque vaya a una escuela pública o a una escuela parroquial?

A esa gente hay que subsidiar y cuando nosotros pagamos los impuestos que pagamos en la Argentina sabemos que una parte está destinada a gente que no tiene recursos.

Yo no quiero pagar con mis recursos a esa manga de hijos de puta que se roban la guita en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Con ese rigor y esas truchas de quedarse con la plata de la gente.

No estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo con que todos tengamos la universalidad de los subsidios, porque no todos tenemos los mismos ingresos en la Argentina, entonces, así como algunos pagan ganancia y otros no las pagan, algunos tienen que tener subsidio y otros no tenerlos.

A mí me hubiese encantado que hoy no hagamos una campaña contra algún candidato en particular diciendo Si gana mi ley, el tren va a costar mil cien pesos, un dólar y si el colectivo que hoy vale no sé cuánto va a valer, setecientos, porque creo que primero es una campaña y el Gobierno hoy no está para hacer esa campaña.

El Gobierno está para solucionar un problema que se hizo una bola de niebla, que son los subsidios, porque los subsidios los mantenemos con los impuestos, los mantenemos cuando no tenemos plata y tenemos déficit con préstamos que ya no nos dan más, porque con el de Macri, de cuarenta y cinco lucas verdes no nos dan más o con emisión.

La emisión es inflación y la inflación es por un lado, te doy algo y por otro lado te estoy quitando algo, porque vos me das el subsidio del colectivo divino, pero me estás dando con un fierro cuando me la inflación me pega quince por ciento y me aumenta los alimentos todos los meses.

Entonces, bárbaro pagó el, eh un una irrealidad de un tren, pero pago una bestialidad cuando voy al supermercado.

Cuando voy a la farmacia, cuando necesito cambiar un teléfono, cuando quiero irme de vacaciones, cuando cargo nafta, porque todo está por las nubes.

Hoy, cuando le preguntábamos a la gente la gente decía No me pueden tocar un centavo del colectivo del tren porque vivo con la moneda justa, justa, doce por ciento de inflación en los últimos dos meses.

Entonces me parece que lo que hay que hacer es plantear un problema muy serio, que son los subsidios, que ya lo había dicho allá lejos y hace tiempo.

Cristina Fernández con julio debido cuando dijeron vamos a peinar los subsidios para aquel que tiene una pileta en un country y tiene el dinero suficiente para vivir, no use el gas subsidiado y esté arruinando a una persona que le cuesta a un huevo comprar una garrafa o aquel que vive en los mejores edificios de la ciudad de Buenos Aires pague la luz subsidiada como la paga una persona que está en un barrio de emergencia en cualquier lugar de nuestro país y fundamentalmente en el amba.

Entonces me parece que lo que tenemos que aprovechar esto, que nadie lo entendió o que es una maniobra electoral, lo tenemos que aprovechar para entender que los subsidios tienen que estar focalizados, al que lo necesita, con masa, con Milei, con Bullrich, porque esa gente va a seguir necesitando cada vez más el subsidio para comprar una garrafa, como bien lo tiene para tomarse un colectivo, para tomarse un tren, porque cuentan monedas todos los santos días porque los precios están en el cielo.

Pero por favor, si tenés una cuenta en Suiza, si tenés la guita en Estados Unidos, si tenés la guita en Brasil

Si podés cambiar el auto todos los años, si tenés una situación holgada, ni subsidio al colectivo, ni previa, ni subsidio al tren, ni ninguna de estas cosas. Porque somos un país donde tratamos de aplicar esta teoría que ante cada necesidad hay un derecho. Pero el problema es que no tenemos plata. Somos un país pobre.5:46No hay fondo monetario que nos preste. No hay ningún país que generosamente nos preste dinero.

No vayan a creer que los chinos nos regalan la plata. No lo vayan a creer y no podemos emitir más porque estamos tapados de inflación.

Entonces vamos a tener que en algún momento, como hacemos en casa, agarrar el lápiz rojo y decir mira, subsidio para el que lo necesite, previa para el que lo necesite. Esto para éste, esto para el otro. Tal vez empecemos a pensar que hay que subsidiar personas no colectivos que viajan a veces vacíos o que no salen de la terminal, pero igual cobran el subsidio al combustible.

Subsidio. Una palabra que la tenemos que tener muy presente ahora.

Y a partir del diez de diciembre, gobierne quien gobierne porque vuelvo a repetir el gobierno abrió una gran discusión y una gran polémica.

Y yo vuelvo a repetir. Creo que para muchos pagar mil cien un tren es un delirio.

Y para otro pagar mil cien un tren es convertirlo en un dólar, una monedita o ese billetito, eh?

Que guardase la billetera para que te traiga suerte, aunque parece que en la Argentina ese tipo de situaciones que en otras partes del mundo se utilizan para traer la suerte.

Aquí no tuvimos la suerte de poder tenerlo porque a casi todo nos va mal.